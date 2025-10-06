Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Παύλος Μαρινάκης

«Πυρά» από τη Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση των 27 ακτιβιστών του Flotilla

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn. gr
Σφοδρή επίθεση της Νέας Αριστεράς για την ερώτηση δημοσιογράφου και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Η Νέα Αριστερά αντιδρά στο περιστατικό που συνέβη στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με δημοσιογράφο της ΕΡΤ να ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εάν οι 27 ακτιβιστές που απήχθησαν από το κράτος του Ισραήλ θα πληρώσουν τα έξοδα της επιστροφής τους. 

Μάλιστα έγινε μία... παντελώς άκυρη συσχέτιση των ακτιβιστών με... έναν ψαρά που παραβιάζει το απαγορευτικό του λιμενικού και πληρώνει πρόστιμο. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος χαρακτήρισε το ερώτημα «εύλογο» και συμπλήρωσε πως θα απαντήσει η κυβέρνηση αφότου επιστρέψουν οι απαχθέντες. 

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη στάση» και κρίνει πως ο δημοσιογράφος έκανε «επίθεση στα θύματα», μετάθεσε «την ευθύνη από τους απαγωγείς στα ίδια τα θύματα», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τη σειρά του στοχοποίησε τα θύματα και δεν καταδίκασε την παράνομη πρακτική του Ισραήλ.

«Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Καλούμε την ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση απέναντι στη λογική του "victim blaming". Δεν θα αφήσουμε τα θύματα μόνα τους. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε μορφή αλληλεγγύης», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. 

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Δευτέρας η Ομάδα Αλήθειας επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στους γενναίους ακτιβιστές, ζητώντας από την κυβέρνηση «το κόστος επιστροφής των ακτιβιστών να βεβαιωθεί μέσω της ΑΑΔΕ στον ΑΦΜ τους». 

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα με την ερώτηση και την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη: 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών έγινε κάτι εξοργιστικό.

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ εξίσωσε έναν ψαρά που παραβιάζει το απαγορευτικό του Λιμενικού με τους 27 Έλληνες που βιαίως απήχθησαν από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Και τόλμησε να ρωτήσει: "Θα πληρώσουμε εμείς τη διάσωσή τους;".

Αυτό δεν είναι ερώτημα. Είναι επίθεση στα θύματα.
Μεταθέτει την ευθύνη από τους απαγωγείς στα ίδια τα θύματα.
Παραβιάζει κάθε έννοια προξενικής προστασίας της Ε.Ε.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ήταν εξίσου εξοργιστική: χαρακτήρισε το ερώτημα "εύλογο" και βασίστηκε στο "κάτσε να έρθουν και βλέπουμε..."
Με λίγα λόγια: ΚΑΙ η κυβέρνηση στοχοποιεί τα θύματα, όχι τους υπεύθυνους.
Και, φυσικά, ούτε λέξη για καταδίκη της παράνομης πρακτικής του Ισραήλ.

Η Νέα Αριστερά καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη στάση.
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Καλούμε την ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση απέναντι στη λογική του "victim blaming".

Δεν θα αφήσουμε τα θύματα μόνα τους. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε μορφή αλληλεγγύης.

