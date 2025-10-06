Οι πρώτες αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας πυροδότησε σήμερα το πρωί τη «βόμβα» που αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με την ανακοίνωση της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο πολιτικός σεισμός που προκαλεί η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη βγαίνει «λαβωμένος», χάνοντας σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς ο Θοδωρής Δρίτσας επιβεβαίωσε πως θα κρατήσει την έδρα, αλλά για λογαριασμό της Νέας Αριστεράς.

Η Κουμουνδούρου δεν έχει αντιδράσει επισήμως, ούτε ο πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, όπως ήδη σημαντικά στελέχη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται.

Καλπάκης: Να δουλέψουμε για την ανασύνθεση του χώρου

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έμαθε την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ βρισκόταν «στον αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής του Mega.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις ο Στέργιος Καλπάκης επισήμανε «δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εντάσεις και συγκρούσεις στην Αριστερά. Χρειαζόμαστε προσπάθειες για συνεργασία, συνθέσεις ώστε να υπάρξει υπέρβαση του σημερινού κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου γιατί το ζητούμενο είναι για όλους η ήττα της κυβέρνησης» για να προσθέσει «το μεγάλο ζητούμενο είναι η κυβερνώσα προοπτική του αριστερού προοδευτικού χώρου και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και σε μία διαδικασία συνεννόησης εύρεσης κοινών προγραμματικών σημείων σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου».

Το «καρφί» από τον Παύλο Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Faceboo, έκανε λόγο για πέμπτη διάσπαση, τονίζοντας πως «όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού σχολιάζοντας «άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη αναφέρει:

1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2) Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3) Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4) Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5) ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών η δύναμή μου

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καραμέρος έκανε μια ανάρτηση σημειώνοντας πως η παραίτηση Τσίπρα είναι «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής σημειώνει χαρακτηριστικά: Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.

«Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Χρήστος Γιαννούλης επισήμανε πως αυτή είναι μια κίνηση «την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ ότι πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές».

Τόνισε, ωστόσο, ότι αναμφίβολα θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε ερώτημα για το εάν η παραίτηση ανοίγει την πόρτα και σε άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης επισήμανε «είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον, παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση. Μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις […] Δεν κρύβομαι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις».

Αλεξιάδης: Μας στενοχωρεί η απόφαση του πρώην προέδρου

Λύπη, αλλά και κατανόηση εξέφρασε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην υφυπουργός σημείωσε ότι «μας στεναχωρεί η αποχώρηση του πρώην προέδρου μας, γιατί ο Τσίπρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία και την ιστορία του κόμματος» για να συμπληρώσει πως η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για την διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος.

Επισήμανε, εξάλλου, ότι «η πρόκληση τώρα είναι να σταθεί το κόμμα ενωμένο, να ανασυνταχθεί και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας» και πρόσθεσε πως παρά τις διαφωνίες του με ορισμένες επιλογές της σημερινής ηγεσίας, προτεραιότητα είναι «να διασωθεί η πολιτική παρακαταθήκη του Τσίπρα και να μη χαθεί ο προοδευτικός προσανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ».