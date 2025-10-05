Τσίπρας: Χρήσιμη η αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες

Νέα ανάρτηση με νέο μήνυμα υπέρ της Αριστεράς από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Ο ίδιος, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του σε εκδήλωση στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Σορβόννης, του πλέον φημισμένου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, τόνισε τη σημασία σήμερα μιας αριστεράς «που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
«Για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες.
Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών.
Ομιλία στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων».
