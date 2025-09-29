Ο Κασσελάκης πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το «πόθεν έσχες» του Αυγενάκη

Βολές κατά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με σχετική του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» σχολίασε καυστικά ότι ο υπουργός «του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων"» εμφάνισε «έσοδα από πώληση...580.000€ μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια. Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του. Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια€ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση».
Και εξέφρασε τα ερωτήματα: «Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».
Όπως τόνισε ο Στ. Κασσελάκης, την Τρίτη θα μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος. «Όλα στο φως», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Στ. Κασσελάκης.
Η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη
Θυμάστε πέρυσι που είχε πέσει όλο το πολιτικό σύστημα πάνω μου για το πόθεν έσχες μου;
Γιατί; Γιατί για εκείνους είναι αδιανόητο το να θέλει να μπει κάποιος στην πολιτική χωρίς να θέλει να πλουτίσει.
Και τώρα; Μετά από δυο χρόνια, τα κρυφά πόθεν έσχες των πολιτικών βγαίνουν στη δημοσιότητα.
Είδατε να γράφεται τίποτα για μένα; Όχι.
Το δικό μου ήταν το πιο περίπλοκο. Γιατί δεν προερχόταν από πολιτικές καρέκλες, αλλά από σκληρή δουλειά και επιχειρηματικό ρίσκο στο εξωτερικό. Το έλεγξαν μέχρι την τελευταία δεκάρα.
Ας δούμε τώρα τα εκατομμύρια των άλλων.
Ας αρχίσουμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
τον υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων", τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη.
Εμφάνισε έσοδα από πώληση...580.000€
Μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια.
Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του.
Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια€ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση.
Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Αύριο πάω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Να ελεγχθεί.
Κομμένη η πλάκα με τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου. Όλα στο φως!
