Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.5° 16.8°
2 BF
79%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.3° 15.6°
1 BF
78%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
0 BF
92%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.4° 13.4°
3 BF
88%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.8° 20.5°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.6°
1 BF
85%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
77%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 22.1°
2 BF
80%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
77%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.8°
1 BF
80%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.8° 22.1°
4 BF
81%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
15°C
15.5° 14.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.3° 15.3°
2 BF
74%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
99%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.1° 14.1°
2 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Στέφανος Κασσελάκης
Οι βασικές αρχές του Κινήματος Δημοκρατίας | Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ο Κασσελάκης πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το «πόθεν έσχες» του Αυγενάκη

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» 

Βολές κατά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με σχετική του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. 

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» σχολίασε καυστικά ότι ο υπουργός «του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων"» εμφάνισε «έσοδα από πώληση...580.000€ μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια. Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του. Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια€ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση».

Και εξέφρασε τα ερωτήματα: «Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Όπως τόνισε ο Στ. Κασσελάκης, την Τρίτη θα μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος. «Όλα στο φως», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Στ. Κασσελάκης. 

Η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη

Θυμάστε πέρυσι που είχε πέσει όλο το πολιτικό σύστημα πάνω μου για το πόθεν έσχες μου;
Γιατί; Γιατί για εκείνους είναι αδιανόητο το να θέλει να μπει κάποιος στην πολιτική χωρίς να θέλει να πλουτίσει.

Και τώρα; Μετά από δυο χρόνια, τα κρυφά πόθεν έσχες των πολιτικών βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Είδατε να γράφεται τίποτα για μένα; Όχι.

Το δικό μου ήταν το πιο περίπλοκο. Γιατί δεν προερχόταν από πολιτικές καρέκλες, αλλά από σκληρή δουλειά και επιχειρηματικό ρίσκο στο εξωτερικό. Το έλεγξαν μέχρι την τελευταία δεκάρα.

Ας δούμε τώρα τα εκατομμύρια των άλλων.
Ας αρχίσουμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
τον υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων", τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Εμφάνισε έσοδα από πώληση...580.000€ 
Μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια.
Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του.
Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια€ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση.

Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; 

Αύριο πάω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Να ελεγχθεί.
Κομμένη η πλάκα με τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου. Όλα στο φως!
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Κασσελάκης πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το «πόθεν έσχες» του Αυγενάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual