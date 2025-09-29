Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
tsipras
Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Το βιβλίο Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το βιβλίο του για τα πεπραγμένα από τη περίοδο 2015-2023

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Το βιβλίο που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί μαρτυρία -και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή- των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας. 

Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

