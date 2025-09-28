Μήνυση κατά του αστυνομικού κατέθεσε το θύμα της άγριας βίας στην Ξάνθη

Τα κίνητρα του αστυνομικού ήταν ρατσιστικά και ξενοφοβικά • Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη νοοτροπία «εσείς είστε το κράτος» που καλλιεργείται στα σώματα ασφαλείας

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει το αδιανόητο περιστατικό αστυνομικής βίας στην Ξάνθη και κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στοχοποίηση προσφύγων και μεταναστών, τη νοοτροπία «εσείς είστε το κράτος» που καλλιεργείται στα σώματα ασφαλείας και την οργανωμένη τρομοκρατία εις βάρος του πιο ευάλωτου και ανυπεράσπιστου κομματιού της κοινωνίας.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι βαθιά πληγωμένος και προσπαθώ να συνέλθω», δήλωσε το θύμα της αστυνομικής βίας στο Mega.

Ο άνδρας έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του αστυνομικού. Όπως περιέγραψε, ο ένστολος τον υπέβαλε σε βίαιο έλεγχο, του πέρασε χειροπέδες και τον μετέφερε με τη βία στο πορτ μπαγκάζ ιδιωτικού αυτοκινήτου. Όταν διαπίστωσε ότι πρόκειται για Έλληνα πολίτη και όχι για μετανάστη, τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, σε απομονωμένο δρόμο. Τα κίνητρα του αστυνομικού ήταν ρατσιστικά και ξενοφοβικά.

Ο αστυνομικός της Ξάνθης έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι, εκτός από τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε εξέλιξη και πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Ένα περιστατικό ακραίας αστυνομικής βίας και παρακρατικού τύπου αυθαιρεσίας σημειώθηκε στην Ξάνθη. Η δικαιολογία που πρόβαλε αστυνομικός, ο οποίος εκτός υπηρεσίας πέρασε χειροπέδες σε πολίτη, τον έριξε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, τον μετέφερε και τον κακοποίησε σε ερημική τοποθεσία, ήταν ότι... τον πέρασε για μετανάστη. Το θύμα είναι Έλληνας πολίτης, 40 ετών, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, σύμφωνα με το xanthinews. gr.

Είναι προφανές ότι η δαιμονοποίηση στην κοινή γνώμη και η στοχοποίηση προσφύγων και μεταναστών από την κυβέρνηση, ιδίως μετά την ανάθεση του χαρτοφυλακίου στον κ. Πλεύρη, δεν είναι άμοιρη ευθυνών για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και αυθαιρεσίας.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη νοοτροπία "Εσείς είστε το Κράτος", που παγίως καλλιεργείται από τη Δεξιά στα σώματα ασφαλείας, δημιουργείται μια οργανωμένη τρομοκρατία εις βάρος του πιο ευάλωτου και ανυπεράσπιστου κομματιού της κοινωνίας.

Η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να προσελκύσει το ακραίο κομμάτι του ακροατηρίου του με ψευδεπίγραφο "Νόμο και Τάξη" και μισαλλοδοξία δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ζούγκλα.