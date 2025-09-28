Σύλληψη αστυνομικού στην Ξάνθη - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό

Αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη, εκτός υπηρεσίας, στην Ξάνθη για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Όπως μεταδίδει το xanthinews.gr, ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για μετανάστη.

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Το περιστατικό θέτει τεράστια ερωτήματα για τον έλεγχο στο εσωτερικό της Αστυνομίας.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι φωνές που ζητούν άμεση απόδοση δικαιοσύνης πληθαίνουν.