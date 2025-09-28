Σύλληψη αστυνομικού στην Ξάνθη - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό

Αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη, εκτός υπηρεσίας, στην Ξάνθη για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.
Όπως μεταδίδει το xanthinews.gr, ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για μετανάστη.
Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Το περιστατικό θέτει τεράστια ερωτήματα για τον έλεγχο στο εσωτερικό της Αστυνομίας.
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι φωνές που ζητούν άμεση απόδοση δικαιοσύνης πληθαίνουν.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.
Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας