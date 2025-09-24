«Χτύπημα» Διαμαντοπούλου: Να μην γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου

Μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε η πάλαι ποτέ υποψήφια για την προεδρία του κόμματος, Άννα Διαμαντοπούλου, τσουβαλιάζοντας σε δηλώσεις του περί λαϊκισμού τη Μαρία Καρυστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλαίσιο συνεδρίασης της νομαρχιακής επιτροπής στο Κιλκίς και απαντώντας σε ερώτηση για το «πού ήταν το ΠΑΣΟΚ στα Τέμπη», η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν σταμάτησε ούτε λεπτό», όπως συμπλήρωσε «βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το ''δεν έχω οξυγόνο'' και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που την είδαμε επί Τσίπρα;».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασή της επισήμανε «εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε απλώς τον κόσμο στους δρόμους», σχολίασε. «Εμείς έχουμε την ευθύνη, όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε βέβαια σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επανήλθε και με τον μπαμπούλα του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας «έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα, επέμεινε εξηγώντας ότι: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που «εκτινάσσεται» και είναι όλοι στους δρόμους- γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ- Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».