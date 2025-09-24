«Βελόνα» και τελεσίγραφο

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να οργανώσει την προγραμματική του αντεπίθεση με όχημα το σχέδιο που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το άλμα που –προς το παρόν– δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις και ο τρόπος που χαράσσεται η στρατηγική, προκαλούν προβληματισμό σε μια μερίδα στελεχών. Μια τέτοια ανησυχία-επισήμανση διατύπωσε ο Παύλος Γερουλάνος, η οποία έδωσε την αίσθηση ότι αποτελεί προειδοποιητική βολή προς την ηγεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επανέλθει για να μην ανάψει εσωκομματική φωτιά σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει στη διάθεσή του πάρα πολύ λίγο χρόνο, προκειμένου να ανακάμψει και, όπως τόνισε, «Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας μέχρι τις εκλογές». Επίσης, ο κ. Γερουλάνος είχε αφήσει μια έμμεση αιχμή για τη συλλογική θεσμική λειτουργία, λέγοντας ότι θα ήθελε να δει το κόμμα να λειτουργεί με όλα του τα όργανα «για να μπορούμε να πείσουμε ότι αύριο θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς».

Οταν οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν γνωστές μέσω του διαδικτύου, δόθηκε από αρκετούς η ερμηνεία ότι ο πρώην διεκδικητής της αρχηγίας και νυν μέλος του Πολιτικού Κέντρου, στέλνει ένα τελεσίγραφο δύο μηνών στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα ίσως τεθεί ζήτημα ηγεσίας.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος διευκρίνισε σε τηλεοπτική του παρέμβαση που ακολούθησε, οι αναφορές του προς το κομματικό ακροατήριο στην Πέλλα δεν είχαν ούτε χαρακτήρα διορίας προς τον κ. Ανδρουλάκη ούτε σκοπό να ασκήσει εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά να δράσει αφυπνιστικά και να υπογραμμίσει τη θετική συγκυρία που προδιαγράφεται για το ΠΑΣΟΚ. «Αυτό το οποίο έλεγα σε κομματικά στελέχη ήταν ότι το παράθυρο που έχουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή την ώρα, διότι καταρρέει η Ν.Δ. στην ανοχή του κόσμου, ζητάει την αλλαγή της, εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε και είναι σημαντικό να βγούμε όλοι έξω, όπως έκανα και εγώ στην Αριδαία, και να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα είναι η ώρα γιατί υπάρχει εύφορο έδαφος», εξήγησε (OPEN), υποστηρίζοντας ότι αν συμβεί αυτό που περιγράφει, «η βελόνα των δημοσκοπήσεων θα κουνήσει, δεν θα μείνει κολλημένη».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη με τις οποίες επικοινώνησε η «Εφ.Συν.» σχολίαζαν ότι η μοναδική προτεραιότητα που πρέπει να απασχολεί αυτή την ώρα όλα τα στελέχη είναι η διάδοση του προγράμματος της ΔΕΘ, ώστε να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε σημείο της Ελλάδας και προς αυτή την κατεύθυνση προετοιμάζονται οι συνεντεύξεις Τύπου των κλιμακίων σε νομούς της χώρας. Αφηναν, δε, να εννοηθεί ότι κάθε άλλη συζήτηση για θέματα που έχουν απαντηθεί, όπως να μη συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ. (όπως επιμένει να θέτει ο Χάρης Δούκας), κάτι που έχει αποκλείσει κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ενδεχόμενο, δεν βοηθά στον στόχο της νίκης «έστω με μία ψήφο».