Ανοίγει τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ

Τέσσερις θεματικές συνεντεύξεις υπό τον γενικό τίτλο «Εξι χρόνια Νέα Δημοκρατία. Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή ● Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και έχει βουλιάξει στα σκάνδαλα»

Τη «Μαύρη Βίβλο» με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει από σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του σαββατιάτικου φύλλου μας, σε τέσσερις θεματικές συνεντεύξεις Τύπου οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών – και όλα αυτά υπό τον γενικό τίτλο: «Εξι χρόνια Νέα Δημοκρατία. Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Αναλυτικά, την αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ανάπτυξης θα παρουσιάσουν σήμερα το μεσημέρι οι Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος. Αύριο σειρά έχουν οι κοινωνικές ανισότητες, με ομιλητές τη Μ. Αποστολάκη και τους Γ. Νικητιάδη, Π. Χρηστίδη, Φ. Παρασύρη, Ι. Τσίμαρη. Τίτλος της τρίτης κατά σειρά συνέντευξης είναι «Να η “ανθεκτική” Ελλάδα που παραδίδετε», θέμα το οποίο θα αναπτύξουν οι Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης και Π. Δημόπουλος. Τελευταία συνέντευξη, αυτή της Παρασκευής, με αντικείμενο την ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών και ομιλητές Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνή, Χ. Κακλαμάνη, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχο (Οι συνεντεύξεις Τύπου θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ).

Τέσσερις αιχμές

Μια πρόγευση του αντικυβερνητικού κρεσέντο των επόμενων δύο εβδομάδων έδωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Κώστας Τσουκαλάς (Open), με τα εργασιακά, τους χαμένους κοινοτικούς πόρους, την παιδεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής.

«Με τις τέσσερις νομοθετικές παρεμβάσεις της στο εργατικό δίκαιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε ένα τέταρτο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας: εντατικοποίηση, φτηνή απασχόληση, χαμηλές αμοιβές, εξαντλητικά ωράρια», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ρυθμίσεις που εντάσσονται προφανώς στο γενικό πλαίσιο «αναδιανομής του πλούτου εις βάρος της εργασίας και της παραγωγικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Μια διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται, επίσης, από «ένα ανεξέλεγκτο ράλι πληθωρισμού κερδών και μια πολύ μεγάλη διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής».

Με αφορμή, εξάλλου, τον νέο νόμο στις εργασιακές σχέσεις, ο εκπρόσωπος έκανε και την παρατήρηση ότι «η Ν.Δ. κατάφερε από το 2019 να είμαστε η χώρα με τον πιο χαμηλό αριθμό συλλογικών συμβάσεων στην Ευρώπη. 25% εδώ έναντι 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με αποτέλεσμα να είμαστε 3οι σε ρυθμό ανάπτυξης και προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη».

Στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής κριτικής και η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε με την εισροή δεκάδων δισ. από την Ε.Ε. (σε 60 δισ. υπολογίζονται οι ευρωπαϊκοί πόροι της τελευταίας 6ετίας). Και το σχόλιο επ’ αυτού, από τον Κ. Τσουκαλά: «Αυτή η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη. Εισέρρευσαν πολλοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ. Είδαμε να διαχειρίζεται όπως θέλει περίπου 60 δισεκατομμύρια και παρ’ όλα αυτά η χώρα μας έφτασε να είναι σε ρυθμό ανάπτυξης ελάχιστα –μία μονάδα– πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση με άλλες χώρες και ούτε έφτασε ποτέ τον ρυθμό ανάπτυξης χωρών, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία που είχε αντίστοιχες οικονομικές κρίσεις. Είναι καθαρό ότι όλα τα συνθήματα περί μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού και περί μιας κυβέρνησης που κάνει τομές έμειναν ως κακοσυντηρημένη και άψυχη διακόσμηση».

Το πρόγραμμα

Στον αντίποδα, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ως πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης και κοινωνικής ανάταξης δίνει έμφαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο, στο δίκαιο αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα. «Χωρίς ένα αξιόπιστο και ισχυρό κράτος, δεν μπορείς να έχεις την αναπτυξιακή προσέγγιση που θες. Εμείς μιλάμε για 13ο μισθό όχι γιατί είναι μόνο ένα δίκαιο κοινωνικό αίτημα, αλλά έχει και αναπτυξιακή χροιά. Δεν θα έχεις ένα παραγωγικό Δημόσιο με μισθούς πείνας. Πώς θα έρθουν οι άριστοι και οι βέλτιστοι κρατικοί λειτουργοί;» διερωτήθηκε επίσης.

Για το δημογραφικό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει να επιδείξει έργο, ειδικότερα «δεν στηρίχθηκαν οι οικογένειες, δεν αυξήθηκε ο ρυθμός γεννήσεων. Μακάρι να έχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθωτούς με τέκνα. Το έχουμε εξάλλου πει εδώ και δύο χρόνια!».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «επιταχυντή των αποκαλύψεων». Και πρόσθεσε: «Ακουγα τον κ. Τσιάρα να κάνει τον έκπληκτο ότι βρήκε φοβερά πράγματα και ότι κάποιοι ενημέρωναν επιτήδειους να δηλώσουν ψεύτικα Ε9. Μα, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία της! Δεν το διάβασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πριν πάει στη Βουλή και καταψηφίσει την πρότασή μας να συσταθεί προανακριτική επιτροπή;»

Στα θέματα παιδείας, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (εντός πολλών εισαγωγικών) βρέθηκαν στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη με τον εκπρόσωπο Τύπου να ερωτά σκωπτικά αν ο διορισμός πρώην γ.γ. του υπουργείου Παιδείας σε θέση πρύτανη σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, (αν) «ταιριάζει με την αριστεία;». Και «μετά την “πανεπιστημιοποίηση” κάποιων κολεγίων, τώρα έχουμε την “πρυτανοποίηση” των υποστηρικτών του νόμου. Δεν είναι δείγμα που στέλνει θετικό παράδειγμα στην κοινωνία».

Στον πυρήνα, δε, του θέματος, «η κυβέρνηση εξήγγειλε ότι με τον νόμο Πιερρακάκη θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης. Εγιναν τα μη κρατικά και δεν ήρθε ούτε ένα πανεπιστήμιο που να είναι καλύτερο από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα περισσότερα ήταν πριν κολέγια. Μόνο ένα ήταν πανεπιστήμιο, αυτό της Λευκωσίας. Ηρθε το Χάρβαρντ ή η Σορβόνη που έλεγε η κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει, διά του εκπροσώπου του, ότι «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και έχει βουλιάξει στα σκάνδαλα. Επιλέγει τηn τοξικότητα, τις προσωπικές επιθέσεις και τον διχασμό. Σκεφτείτε πόσα χρήματα θα είχαμε γλιτώσει αν δεν είχαμε μια κυβέρνηση που διασπάθισε τον πλούτο. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που θα πάει να μοιράσει καρπούς μιας επιτυχημένης πολιτικής στη ΔΕΘ, αλλά μια κυβέρνηση που θα πάει απλά να γαντζωθεί στην εξουσία».