Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά τον Ευτύχη Μπιτσάκη

Στην μεγάλη έγνοια του Ευτύχη Μπιτσάκη για την ενότητα των αριστερών δυνάμεων αναφέρεται στο μήνυμά του για τον θάνατο του συγγραφέα και πανεπιστημιακού το ΜέΡΑ25. «Ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία θα γεννά πάντα ανθρώπους σαν τον Ευτύχη Μπιτσάκη και άνθρωποι όπως ο Ευτύχης Μπιτσάκης θα τροφοδοτούν πάντα ξανά τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Με σεβασμό και συγκίνηση, το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά τον μείζονα στοχαστή, επιστήμονα, αλλά και αντιστασιακό του αντιφασιστικού και του αντιδικτατορικού αγώνα, Ευτύχη Μπιτσάκη, που έφυγε στις 19 Αυγούστου σε ηλικία 98 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο φιλοσοφικής και επιστημονικής αναζήτησης και μαρξιστικής σκέψης.

Ενταγμένος στην ΕΠΟΝ από τα εφηβικά του χρόνια, καταδικασμένος σε θάνατο από τους Ναζί σε ηλικία 19 ετών, ο Ευτύχης Μπιτσάκης παρέμεινε ενεργός κομμουνιστής μέχρι το τέλος της ζωής του, χωρίς ποτέ να επαναπαυθεί στις δάφνες του επιστημονικού του κύρους και χωρίς ποτέ να αποσυνδέσει την έρευνα και τη σκέψη του από τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση.

Το διανοητικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικότατες επεξεργασίες πάνω στη διαλεκτική, τον υλισμό, την κβαντομηχανική, καθώς και τη σταθερή αντιπαράταξη του στις μεταφυσικές εκτροπές στην επιστημονική σκέψη. Θα παραμείνει σημαντικός οδηγός για όλες και όλους μας, όπως και η ηθική του στάση, ως ενός στοχαστή που αρνήθηκε την ενσωμάτωση, σε ολόκληρη τη ζωή του.

Τη γνώση και την επιστημοσύνη του, ο Ευτύχης Μπιτσάκης δεν την κράτησε κλεισμένη στις ακαδημαϊκές έδρες, αλλά την αφιέρωσε σε όλον τον λαό.

Αταλάντευτα πιστός στην επαναστατική γραμμή, ανοιχτός στις ανάγκες της κοινωνίας χωρίς δογματισμούς και παρωπίδες. Θεωρούσε το περιβαλλοντικό ζήτημα και τον κίνδυνο της καταστροφής του πλανήτη ως πρώτη προτεραιότητα, με ενεργή παρουσία στα σχετικά θέματα του Σελίνου, του αγαπημένου του τόπου.

Μεγάλη έγνοια του η ενότητα των αριστερών δυνάμεων, γνωστές οι δημόσιες παρεμβάσεις του για αυτήν.

Παραφράζοντας μια δική του σκέψη, θα πούμε ότι ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία θα γεννά πάντα ανθρώπους σαν τον Ευτύχη Μπιτσάκη και άνθρωποι όπως ο Ευτύχης Μπιτσάκης θα τροφοδοτούν πάντα ξανά τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία.

Στους οικείους του, την οικογένεια του, τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του και την Κομμουνιστική Απελευθέρωση στην οποία παρέμεινε οργανωμένος μέχρι τον θάνατό του, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.