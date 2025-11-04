Ο Πελετίδης ξήλωσε διαφημιστικές πινακίδες τραπεζών από σχολεία

«Έχουν καθίσει στο σβέρκο μας, έχουν λιώσει την ζωή του Ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρών για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας αποφάσισε να ξηλώσει τις πινακίδες που «κοσμούν» τα σχολεία που δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και τα οποία χρηματοδότησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Έτσι και έγινε, συνεργεία του δήμου με την συνοδεία του δήμαρχου Πατρών, Κώστα Πελετίδη, πήγε στα εν λόγω σχολεία και αφαίρεσε τις διαφημιστικές πινακίδες.

Σε δήλωσή του ο κ. Πελετίδης ανέφερε: «Σήμερα προχωρήσαμε στο ξήλωμα των πινακίδων που προβάλλουν τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που έχουν καθίσει στο σβέρκο μας, έχουν λιώσει την ζωή του Ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες. Η πραγματικότητα όμως είναι μία και αφορά την κυβέρνηση και το τι πρέπει να κάνει για τα σχολικά μας συγκροτήματα που είναι γεμάτα προβλήματα. Πρέπει να δοθεί γενναία χρηματοδότηση στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, για να έχουμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, στο ύψος των ονείρων των παιδιών μας. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει, αν σταματήσει η κυβέρνηση να… ταΐζει αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώσει όσα αξίζουν σε αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο, τον Ελληνικό λαό».