Προσφυγή από Χάρη Δούκα

Στα αρμόδια δικαστήρια θα κριθεί η συνταγματικότητα της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προσφύγει κατά της ψηφισμένης ρύθμισης επικαλούμενος το άρθρο 102 του Συντάγματος αλλά και την… ίδια την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Οι κυβερνητικές παλινωδίες για το θέμα συνεχίζονται. Πέρα από μέτωπο που καλείται να διαχειριστεί στο εσωτερικό της, η κυβέρνηση μένει ολοένα και πιο έκθετη στη «μάχη» για το μνημείο των πεσόντων.

Οπως είναι γνωστό, η κυβερνητική ρύθμιση όχι μόνο δεν εμπλέκει τον Δήμο Αθηναίων στην καθαριότητα (ή φροντίδα) του χώρου που περιβάλλει το μνημείο, αλλά, αντιθέτως, του αφαιρεί την αρμοδιότητα. Με τη συνάντηση στην οποία κάλεσε τον κ. Δούκα και τον υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ., Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τον «συντονισμό» τους ως προς την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατέστησε σαφές ότι δεν έχει διάθεση να εφαρμόσει την κυβερνητική τροπολογία. Ισχυρίστηκε ότι ο δήμος διατηρεί «κατά τον νόμο» αρμοδιότητες, εκτοξεύοντας έτσι και ένα «καρφί» προς τη δημοτική αρχή του Χ. Δούκα.

Απαντώντας ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι με την τροπολογία κάθε ευθύνη για τον χώρο ανήκει στην κυβέρνηση και -ευχόμενος «καλή τύχη» στους υπουργούς της- ουσιαστικά την κάλεσε να βρει μόνη της διέξοδο από το μπάχαλο που η ίδια προκάλεσε. Ως ανταπάντηση ο κ. Δένδιας επιτέθηκε εκ νέου στον δήμο. Επικαλέστηκε το άρθρο 102 του Συντάγματος, αναφέροντας ότι ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση η ευθύνη της καθαριότητας του μνημείου.

Ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας πίσω την αρμοδιότητα που του αφαίρεσε η κυβερνητική τροπολογία. Η δικαστική αίθουσα (αν θα είναι δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας ή άλλο δικαστήριο) εξεταζόταν μέχρι χθες από το νομικό επιτελείου του δήμου, το οποίο ξεκίνησε να συλλέγει στοιχεία προς ενίσχυση της νομικής επιχειρηματολογίας της προσφυγής. Το άρθρο 102 του Συντάγματος ξεκαθαρίζει ότι «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης», δηλαδή στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Πριν από την ανακοίνωση του δήμου για την επικείμενη προσφυγή, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ενημέρωσε ότι θα απευθυνθεί σε ιδιώτες για την καθαριότητα του χώρου που περιβάλλει το μνημείο. Αυτήν την κατεύθυνση -υπενθυμίζεται- δείχνει η τροπολογία στο υπουργείο μέσω της αιτιολογικής της έκθεσης, που μιλά για τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με ιδιώτες. Χθεσινή αντίδραση κυβερνητικών στελεχών επιβεβαίωνε ότι το υπουργείο θα απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα για την καθαριότητα του χώρου. Η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας με την επίκληση του άρθρου 102 του Συντάγματος για ζητήματα όπως η καθαριότητα των πόλεων μοιάζει δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί μελλοντικά σε όσους αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση τέτοιων υπηρεσιών και διεκδικούν να παραμείνουν αυτές οι υπηρεσίες στον δημόσιο/δημοτικό τομέα.

Η απροθυμία του κ. Δένδια να «πειθαρχήσει» στις κατευθύνσεις της τροπολογίας κατέστη σαφής και στο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποσαφήνισε χθες (Action24) ότι «μέρος της φροντίδας [που καλείται να αναλάβει το υπουργείο Αμυνας για το μνημείο] είναι η καθαριότητα», αδειάζοντας έτσι τον κ. Δένδια και δικαιώνοντας -εμμέσως πλην σαφώς- τον δήμαρχο Αθηναίων. Παρά τα παραπάνω, μετά την ανακοίνωση του δήμου για την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη κυβερνητικά στελέχη επέμειναν στο κρεσέντο επιθέσεων κατά του κ. Δούκα, καταλογίζοντάς του αντιφάσεις και καλώντας τον να «ξεμπερδέψει τις σκέψεις του»…

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων!» ήταν μια αιχμή που έστειλε το υπουργείο Αμυνας προς τον δήμαρχο Αθηναίων, αλλά μοιάζει κάλλιστα να έχει αποδέκτη και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, όπως και τους εμπνευστές της αδιανόητης τροπολογίας.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια κυβέρνηση-παρωδία» σχολίασε με αφορμή τις εξελίξεις ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, παρατηρώντας ότι η κυβέρνηση επινόησε ένα ζήτημα με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και δημιούργησε ένα πρόβλημα που πλέον δεν μπορεί να λύσει.