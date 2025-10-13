Δημοσκόπηση: Αυξήθηκαν οι «σίγουροι» ψηφοφόροι του Αλ. Τσίπρα

Για άλλη μια φορά, οι πολίτες επιλέγουν να στείλουν ένα μήνυμα αποδοκιμασίας προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εν μέσω πλήρους απαξίωσης του αγώνα που έδωσε η κοινωνία για την διαλεύκανση της υπόθεσης των Τεμπών, αλλά και της διαρκούς υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.

Επιπλέον τα σκάνδαλα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση (ΟΠΕΚΕΠΕ), εντείνουν τη δυσαρέσκεια αλλά και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πυροδότησε πρόσφατα το πολιτικό του σχέδιο για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η οποία έγινε το διάστημα 7-10 Οκτωβρίου (μια ημέρα μετά την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα από βουλευτής), το 8,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα. Επίσης, ακόμα ένα 17,5% δήλωσε πως θα μπορούσε να το ψηφίσει, ενώ το 69,5% απάντησε πως δεν θα το ψήφιζε ποτέ. Ένα 4,5% απάντησε «δε ξέρω/δεν απαντώ».

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, καταγράφεται άνοδος 2,1 ποσοστιαίων μονάδων, όσον αφορά αυτούς που σίγουρα θα ψήφιζαν το πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μειώθηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν πως θα μπορούσαν να το ψηφίσουν.

Από την ίδια δημοσκόπηση φαίνεται ότι πιθανές δεξαμενές ψηφοφόρων για το υποθετικό κόμμα του πρώην αρχηγού είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (αθροιστικά το 79,3% των ψηφοφόρων) και της Πλεύσης Ελευθερίας (δυνητική ψήφος από το 42,6% των ψηφοφόρων του κόμματος).

Όσον αφορά την αξιολόγηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 70,7% απάντησε «αρνητικά», το 27,5% απάντησε «θετικά», ενώ το 1,8% απάντησε «δε ξέρω/δεν απαντώ».

Opinion Poll/Action 24

Προηγουμένως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τα προβλήματα που κρίνουν οι ίδιοι ως σημαντικά για τη κυβέρνηση. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση έβαλε ως κορυφαίο πρόβλημα τον πληθωρισμό και την ακρίβεια (55,5%), ενώ ακολουθούν η οικονομία (25,6%) και το κράτος δικαίου (16,1%).

Ενώ όμως η οργή των πολιτών για την ανικανότητα και την αποτυχία της κυβέρνησης είναι φανερή, οι πολίτες δεν βλέπουν ελπίδα στα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, το 45,1% θεωρεί πως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κάνει την «καλύτερη αντιπολίτευση» στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, το 13% θεωρεί ότι η Πλεύση Ελευθερίας κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση, ακολουθούν στην αξιολόγηση η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ με 11,4% το καθένα, το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%.

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών για πρωθυπουργός, το 31,3% απαντά «κανένας» και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης (28,1%), ενώ σχεδόν με το ίδιο ποσοστό ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,9%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (7,8%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (7,5%).

Στα της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,3%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,1%. Ακολουθεί μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε Πλεύση Ελευθερίας (8,9%) και Ελληνική Λύση (8,8%), ενώ πίσω μένουν το ΚΚΕ (6,1%), ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής (3,6% το καθένα), το ΜέΡΑ25 (2,6%), το Κίνημα Δημοκρατίας (2,1%), η Νίκη (1,9%) και η Νέα Αριστερά (1%). Άλλο επιλέγει το 6,6% και το «δοχείο» των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 19,4%.

Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά της με 30,1% ενώ το ΠΑΣΟΚ παίρνει 13,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (11,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας (10,9%) επαναλαμβάνοντας την μάχη για τη τρίτη θέση, ενώ πίσω μένουν το ΚΚΕ (7,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,5%), η Φωνή Λογικής (4,5%) και το ΜέΡΑ25 (3,2%). Εκτός Βουλής μένουν το Κίνημα Δημοκρατίας (2,6%), η Νίκη (2,3%) και η Νέα Αριστερά (1,2%). Άλλο κόμμα θα επέλεγε το 8,2% των πολιτών.