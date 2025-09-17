Ο ορισμός του πολιτικού καιροσκοπισμού

Στην πολιτική υπάρχουν πολλές συμπεριφορές. Και οι μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα ή οι αλλαγές θέσεων με ταχύτητα υαλοκαθαριστήρα δεν είναι κάτι το μη συμβαίνον. Εντούτοις κάποιοι πολιτικοί διακρίνονται γιατί οδηγούν αυτές τις πρακτικές στα άκρα, ταυτίζονται απόλυτα μαζί τους και τελικά καταλήγουν να γίνονται ένα με αυτές. Υπό αυτή την έννοια το όνομά τους υποδηλώνει μια ολόκληρη σχολή πρακτικής πολιτικής συμπεριφοράς, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί καλύτερα παρά μόνο με την αναφορά στους ίδιους. Μια τέτοια σχολή λέγεται «Ανδρέας Λοβέρδος». Ας την παρακολουθήσουμε στους μεγάλους σταθμούς της.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή από τις γραμμές της ΚΝΕ, καθώς στα φοιτητικά του χρόνια ήταν στέλεχος της οργάνωσης στη Νομική Θεσσαλονίκης. Από εκεί διαγράφτηκε για συμμετοχή σε φράξια, η οποία μάλιστα αρχικά ονομαζόταν «Λενινιστική τάση της ΚΝΕ» και στη συνέχεια «Αριστερά του ΚΚΕ».

Αυτός λοιπόν ο συνεπής λενινιστής και γνήσιος αριστερός -που προφανώς θεωρούσε το ΚΚΕ δεξιό κόμμα της Αριστεράς- διατήρησε για ένα διάστημα τις προοδευτικές του ιδέες τις οποίες και αποτύπωσε ώς έναν βαθμό και στη διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Τρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα. Μελέτη των φαινομένων από την πλευρά του Δικαίου», όπου θεωρούσε την τρομοκρατία πολιτικό έγκλημα. Τη θέση αυτή- δημόσια- την αναίρεσε πλήρως κατά τη διάρκεια της δίκης της «17 Νοέμβρη».

Τη στροφή όμως προς τα δεξιά την είχε πραγματοποιήσει πολύ νωρίτερα. Την πολιτική του καριέρα την ξεκίνησε με το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ενώ από τον Νοέμβριο του 1997 με άρθρο του στα ΝΕΑ είχε ταχθεί υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Οχι προφανώς από λενινιστικές θέσεις και θέσεις αριστερότερα του ΚΚΕ.

Μια παρόμοια, ακροδεξιού-ρατσιστικού χαρακτήρα, θέση είχε πάρει το 2012 όταν ως υπουργός Υγείας εξέδωσε υγειονομική διάταξη που ανάγκαζε τις οροθετικές ιερόδουλες σε υποχρεωτική υγειονομική εξέταση, νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή.

Στο ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος παρέμεινε με μια σταθερότητα από την εποχή Σημίτη έως το 2012. Από εκεί και μετά μπαινόβγαινε ιδρύοντας, όταν ήταν εκτός, θνησιγενή πολιτικά σχήματα, ενώ στις γενικότερες πολιτικές του θέσεις ήταν ακραίος μνημονιακός την εποχή των μνημονίων και φυσικά δεξιός στη γενικότερη πολιτική του τοποθέτηση.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα τελευταία 12-13 χρόνια κράτησε μια σχέση με το ΠΑΣΟΚ και επανερχόταν σε αυτό με κύριο στόχο να καταλάβει την ηγεσία του και να το στρέψει όσο πιο δεξιά γινόταν. Για να το καταφέρει αυτό δεν δίστασε να υποστηρίξει πράγματα και θέσεις τις οποίες ουδέποτε πίστεψε.

Ορισμένα παραδείγματα είναι άκρως ενδεικτικά. Τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, είχε κεντρικό σύνθημα «Για πάντα ΠΑΣΟΚ». Χθες βέβαια προσχώρησε στη Ν.Δ. Τον Απρίλιο του 2024 κατηγορούσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως κυβέρνηση των καρτέλ. Χθες προσχώρησε στη Ν.Δ. Σε άλλες δηλώσεις του είχε κατηγορήσει τη σημερινή κυβέρνηση ότι προωθεί φιλο-επιχειρηματικές πολιτικές εις βάρος των πολιτών. Χθες προσχώρησε στη Ν.Δ. Τον Ιούλιο του 2023 κατηγορούσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «μη μεταρρυθμιστική». Χθες προσχώρησε στη Ν.Δ.

Επίσης είχε τοποθετηθεί απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση και για το έγκλημα των Τεμπών και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χθες προσχώρησε στη Ν.Δ. Τέλος, πριν από τις ευρωεκλογές του 2024 δήλωνε πως αν αποτύγχανε σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση, θα τελείωνε τον πολιτικό του βίο. Χθες προσχώρησε στη Ν.Δ. για να τον συνεχίσει. Γιατί η παρουσία του πολιτικού τυχοδιωκτισμού και καιροσκοπισμού δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ. Και γιατί ο κ. Λοβέρδος διεκδικεί ηγετικό ρόλο σε αυτές τις πρακτικές. Δεν θα τις παραχωρήσει ποτέ σε κάποιον άλλον.