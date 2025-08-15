Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για τον Δεκαπενταύγουστο

Από διάφορα σημεία της χώρας, πολιτικοί αρχηγοί και πολιτειακοί παράγοντες εύχονται για τη σημερινή θρησκευτική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο. «Ο καθένας και η καθεμία τη νιώθουν βαθύτατα, ως παρηγοριά, ενθάρρυνση και στήριγμα στη ζωή τους, ενώ ως Υπέρμαχος Στρατηγός ενώνει και οδηγεί το ‘Έθνος μας στους αγώνες του διαχρονικά, για ελευθερία και προκοπή. Έτσι την βλέπουμε, και έτσι αισθανόμαστε ότι μας βλέπει κι εκείνη, με τη γλυκύτητα του βλέμματός της, συμπαραστάτρια, σε κάθε ατομική, οικογενειακή ή συλλογική μας προσπάθεια. Εύχομαι αυτό το μοναδικό της βλέμμα, να συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί προστατευτικά την πορεία μας, προς ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε.

«Και θα ήθελα, μιας και ανέφερα την Παναγιά, ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα, τούτες τις ώρες, να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Πολιτείας, προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προς την Ελληνική Αστυνομία, προς το Λιμενικό Σώμα, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς το ΕΚΑΒ, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουν τα λυσσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών. Και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας, αυτού του Αυγούστου, να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», κατέληξε ο ΠτΔ.

Μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης έστειλε με δήλωση του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά». Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε όσους «αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς» και στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που «δίνουν τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση».

«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες στην πεταλίδα μας και απανταχού της Γής».

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα τονίζει στο μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας» σημειώνει ο κ. Ν. Κακλαμάνης και τονίζει: «Η Παναγία, σκέπη και προστάτιδα του Γένους, εμπνέει διαχρονικά τους Έλληνες σε στιγμές δοκιμασίας και μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα». «Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και προκοπή. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!» καταλήγει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Τις ευχές του για ευημερία, υγεία και ειρήνη στους Έλληνες απανταχού της γης, εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα στέκεται στις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι δεν είναι ώρα για ευχολόγια «αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό, με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στέλνει το μήνυμά του για ενδυνάμωση της πίστης σε μια Ελλάδα που στέκεται ισχυρή, απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, μια πατρίδα που προοδεύει, «μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας».

«Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος. Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη», σημειώνει και συνεχίζει:

«Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη. Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές. Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή».

«Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη. Καλό Δεκαπενταύγουστο!», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος στην ανάρτησή του.

Το δικό της μήνυμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, «που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Μέσα απ´ την καρδιά μου, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, και πρώτα απ´όλους στους πυροσβέστες μας, που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός. Χρόνια πολλά και σε όλους τους ανθρώπους που αυθόρμητα έσπευσαν κι έγιναν οι ίδιοι προστάτες και προστάτιδες του συνανθρώπου, του απροστάτευτου ζώου, του δάσους. Αυτή τη γιορτινή ημέρα, με τους πολλούς συμβολισμούς, ας αφιερώσουμε τη σκέψη και την πράξη μας σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και σε εκείνους που με περίσσευμα ψυχής και δυνάμεων στέκονται στο πλευρό τους, με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη. Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε κάποτε, σύντομα, να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές.