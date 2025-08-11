Ποτάμι αλληλεγγύης για τη Γάζα σε όλη την Ελλάδα

Ενα τεράστιο ποτάμι αλληλεγγύης στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, με κόσμο με κεφίγιες στους ώμους, πλημμύρισε χθες την Ελλάδα από άκρο σε άκρο. Σε περισσότερες από 100 περιοχές, από μικρά χωριά μέχρι την πρωτεύουσα, συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των πρωτοβουλιών March to Gaza, BDS, της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας και δεκάδων συλλογικοτήτων και σωματείων και διαδήλωσαν κατά της γενοκτονίας που συντελείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια από το Ισραήλ.

Στην Αθήνα, την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου προετοιμάζει την τελική λύση εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού, εκατοντάδες πολίτες κρατώντας στα χέρια τους εικόνες σκελετωμένων παιδιών έδωσαν δυναμικά το «παρών» στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, παρά το γεγονός ότι η πόλη έχει σχεδόν αδειάσει λόγω των διακοπών του Αυγούστου.

«Death death to the IDF», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι», ήταν μερικά συνθήματα που ακούστηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος που αψήφησε τη ζέστη. Μετά τη συγκέντρωση, έγινε πορεία στο κέντρο. Δίπλα στα κεριά και τα μηνύματα για το έγκλημα των Τεμπών μπροστά από τη Βουλή, διαδηλωτές τοποθέτησαν φωτογραφίες νεκρών παιδιών από την Παλαιστίνη.

Από το πρωί

Στις κινητοποιήσεις στους τουριστικούς προορισμούς εκφράστηκε για άλλη μια φορά το αίτημα να μη φιλοξενούνται μέλη του IDF που φτάνουν στη χώρα για τουρισμό.

Πόρτο Ράφτη

Απείρανθος Νάξου

Καλαμάτα

Αχελώος

Συνολικά έγιναν 105 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Περιοχές όπως οι Φούρνοι, η Σάμος, η Μήλος, η Κέρκυρα, η Νάξος, η Κρήτη, τα Κύθηρα, η Φολέγανδρος και πολλές άλλες αψήφησαν την τουριστική περίοδο. Κάτοικοι και παραθεριστές έγιναν ένα και ένωσαν τις φωνές τους υπέρ των Παλαιστινίων που λιμοκτονούν και σκοτώνονται στη Γάζα. «Ο πιο όμορφος χάρτης είναι εκείνος της αλληλεγγύης», ανέφερε με ανακοίνωσή του το March to Gaza, το οποίο δημοσιεύει τον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης ξεκίνησαν από το πρωί, με τον Αγιο Νικόλαο, τη Λέρο, το Μέτσοβο, την Πάτμο, την Υδρα, τις Μηλιές Πηλίου, τη Φοινικούντα και το Πόρτο Ράφτη να δίνουν τα πρώτα δείγματα για το τι έμελλε να ακολουθήσει, ενώ οι εικόνες από τα σοκάκια της Σαντορίνης, τους αμμόλοφους της Γαύδου και τα στενά της Νισύρου προκάλεσαν συγκίνηση. Από την Αστυπάλαια ώς την Πρέβεζα και από την Κάλυμνο μέχρι το Πήλιο ο κόσμος δεν σιώπησε μπροστά στο έγκλημα που συντελείται και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα.