Παρατηρητήριο Συνοχής: Πού πάει το χρήμα που μας ενώνει με την Ε.Ε;

Με τον Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, η «Εφ.Συν.» εγκαινιάζει τη νέα σειρά podcast αφιερωμένα στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και τους πόρους με τους οποίους αυτή ασκείται.
Δηλαδή, τα χρήματα που διατίθενται για να μειώσουν τις ανισότητες ανάμεσα σε χώρες, περιφέρειες και κοινωνικές ομάδες της ΕΕ. Το «Παρατηρητήριο Συνοχής», τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική και ηχητική εκδοχή είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα EuSEE που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε ΜΜΕ από Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία, από Οκτώβριο 2025 έως Οκτώβριο 2026, ερευνούν παράλληλα αν και πόσο «πιάνουν τόπο» τα χρήματα από τα ταμεία συνοχής σε κάθε χώρα.
Ο Κώστας Τσουτσοπλίδης, με δεκαετίες δουλειάς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο ενεργητικό του, «ξεναγεί» τους συντελεστές του «Παρατηρητηρίου» στον περίπλοκο κόσμο της ΕΕ και της διαχείρισης των πόρων στις 27 χώρες, που, δυστυχώς, συχνότατα προκαλεί το ενδιαφέρον των δικαστικών αρχών.
Το podcast αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου EuSEE (πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. στη ΝΑ Ευρώπη) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και θέσεις που διατυπώνονται σε αυτό εκφράζουν μόνο τους συνομιλητές, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της χορηγούσας αρχής και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές.
• Ηχογράφηση: EfSyn Studio
• Μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης
® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
