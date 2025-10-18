Σώστε το κίνημα που σώζει τις παραλίες της Νάξου

Με εμφανή στόχο τη φίμωση πολιτών, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, κατέθεσε μήνυση κατά δύο μελών του κινήματος «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου» με την κατηγορία της διάπραξης των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) του δήμου στον κολυμβητικό όρμο του Απόλλωνα.

Αφορμή για τη μήνυση στάθηκε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η κίνηση πολιτών για τη μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων που βρίσκεται κατασκευασμένη παράνομα και αυθαίρετα σε επιχωμάτωση του αιγιαλού και σε επαφή με σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Απόλλωνα, ενώ εκβάλλει τα λύματα σε μηδενική απόσταση από την ακτή.

Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μακροσκοπικής αυτοψίας του όρμου, όπως και άλλων παραλιών της Νάξου, από τα μέλη του κινήματος πολιτών. Στο επίμαχο δελτίο Τύπου γνωστοποιούνταν ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή από πολίτες για την οριστική σφράγιση της σοβαρής αυτής πηγής ρύπανσης στον Απόλλωνα στη βόρεια Νάξο κατά του δήμου. Καταγγελλόταν ότι ύστερα από τρεις δεκαετίες ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεχίζει τη ρύπανση του κολυμβητικού όρμου μέσω του μη αδειοδοτημένου ΒΙΟ.ΚΑ. που εγκατέστησε το 1993 στον βορεινό όρμο και ότι εκτός της ρύπανσης οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν ζημιωθεί και οικονομικά λόγω των ασύμφορων έργων συντήρησης ενός έργου σε λάθος θέση.

O αγωγός απορροής βρίσκεται πάνω στα βράχια καλυμμένος με λίγο τσιμέντο

Σημειώνεται ότι το κίνημα «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου» δημοσίευσε στις αρχές Αυγούστου τα αποτελέσματα αυτοψίας του στον όρμο. Συγκεκριμένα, οι πολίτες διαπίστωσαν ότι ο βιολογικός καθαρισμός όχι μόνο έχει χτιστεί παράνομα και αυθαίρετα σε επιχωμάτωση του αιγιαλού μέσα στον οικισμό με οπτική επαφή στο αρχαίο λιμάνι και τα αρχαία λατομεία, αλλά και ότι ο αγωγός απορροής δείχνει να είναι πάνω στα βράχια καλυμμένος με λίγο τσιμέντο, το οποίο σε πολλά σημεία έχει ξεκολλήσει και σχεδόν καταστραφεί, και εκβάλλει τα λύματα σε μηδενική απόσταση από την ακτή και όχι, όπως προβλέπεται, με αγωγό μεγάλου μήκους και βάθους, μακριά της.

Υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και ενδείξεις μόλυνσης ήταν εμφανείς στην περιοχή αυτή με γυμνό μάτι, όπως πεταλίδες ή άλλα όστρακα της θάλασσας προσκολλημένα στα βράχια σε μεγάλη πυκνότητα δίπλα στο στόμιο του αγωγού των αποβλήτων. Οι πολίτες εντόπισαν αρκετές φαγωμένες πεταλίδες και πακτωμένες βάσεις πάνω στα βράχια από κατεστραμμένες πινακίδες απαγόρευσης της κολύμβησης. Οι πολίτες επέστρεψαν στο σημείο 12 Ιουλίου με αφορμή τη φωλεοποίηση χελώνας στην αμμουδιά νοτιότερα και συνάντησαν ψαράδες στο σημείο αυτό. Και στις 8 Αυγούστου συνάντησαν τουρίστες να λούζονται στα κύματα, κάνοντας ηλιοθεραπεία στο στόμιο του αγωγού. Οι δε αφροί των αποβλήτων μεταφέρονταν με τον βοριά μέσα στις αυλές και τα παράθυρα των σπιτιών.

Δημόσιος διάλογος

«Προέχει να κλείσει η εστία ρύπανσης άμεσα και να διοχετευτούν τα λύματα σε κατάλληλες μονάδες επεξεργασίας, όπως και να ενημερωθούν οι λουόμενοι και οι ψαράδες για την καταλληλότητα των υδάτων με εμφανείς πινακίδες. Απαιτείται επίσης να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για μόνιμη νόμιμη λύση με τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε μέλος του κινήματος «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου», η μία εκ των δύο μηνυθεισών. Στην ανακοίνωσή τους οι πολίτες του κινήματος ζητούσαν να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία της μονάδας στον Απόλλωνα. Κι ακόμη, τα λύματα του οικισμού να μεταφέρονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο βιολογικό καθαρισμό του νησιού και να δοθεί προτεραιότητα στη δρομολόγηση μιας μόνιμης λύσης με τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού μακριά από σπίτια, κολυμβητικές περιοχές και μνημεία, όπως προβλέπει ο νόμος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μεταξύ άλλων. Σαράντα δύο χρόνια μετά την πρώτη απόφαση δημιουργίας βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων του Απόλλωνα και πολλές αντιδράσεις κατοίκων με ένδικα και εξωδικαστικά μέσα, οι πολίτες της συλλογικότητας ζητούν άμεση, νόμιμη και βιώσιμη λύση.

«Ο δήμος οφείλει να δώσει το καλό παράδειγμα, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ας γίνει ο Απόλλωνας υπόδειγμα βιώσιμης διαχείρισης και όχι πεδίο δικαστικών αντιπαραθέσεων» είχε αναφέρει στο δελτίο Τύπου ακόμα ένα μέλος του κινήματος, η δεύτερη εκ των μηνυθεισών.

Γι’ αυτές τους τις δηλώσεις και εξαιτίας της αναφοράς των ονομάτων και των τηλεφώνων τους για περαιτέρω επικοινωνία, τα δύο μέλη της κίνησης πολιτών μηνύθηκαν από τον δήμαρχο για συκοφαντική δυσφήμηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων, αν και ουσιαστικά γίνεται κατανοητό ότι αυτή η απόπειρα φίμωσης στρέφεται κατά ολόκληρου του κινήματος «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου». Ενός δραστήριου κινήματος που συγκροτείται από εποχικούς και μόνιμους κατοίκους, καθώς και επισκέπτες του νησιού, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2023 στο διαδίκτυο και ήδη σε μικρό χρονικό διάστημα συγκέντρωσε περισσότερα από 8.000 μέλη, με την απαίτηση της εφαρμογής του νόμου στους αιγιαλούς του νησιού.

Η ανοιχτή συλλογικότητα ως απάντηση σε αυτήν την εκφοβιστική επίθεση έχει προχωρήσει στη συλλογή υπογραφών υποστήριξης των αιτημάτων των πολιτών για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, στήριξης της ελευθερίας του λόγου και της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο στη διαδικτυακή πλατφόρμα Avaaz. Τοπικοί φορείς, συλλογικότητες και κόμματα, όπως ο Σύλλογος Μονιατών Νάξου «Η Τέχνη», το Δίκτυο Πολιτών Νάξου «Ομόδημος», η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάξου, η Νέα Αριστερά Κυκλάδων, ο Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Κινήματος Δημοκρατίας, ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΚΟΣΜΟΥ, η Λαϊκή Συσπείρωση Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και εκτός Νάξου, όπως η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων, η Κίνηση Πολιτών Πάρου, η Κίνηση Πολιτών Ελεύθερες Παραλίες για την Αττική, το Save Ios και η Κίνηση Πολιτών SOS KLIMA Αίγινας, έχουν προβεί ήδη σε δημόσιες ανακοινώσεις συμπαράστασης.

Η μήνυση του δημάρχου Νάξου έρχεται σε μια στιγμή που το θέμα των ΒΙΟ.ΚΑ. των νησιών είναι στην επικαιρότητα με την υπόθεση της διακοπής λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. της Πάτμου και της ρύπανσης στη Μύκονο, αφού έσπασε αγωγός αποχέτευσης, όπως και στο παρελθόν.

Ας σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει πληρώσει από το 2014 έως σήμερα τουλάχιστον 184 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφορούν παραβάσεις σχετιζόμενες με απόβλητα και αστικά λύματα. Μάλιστα, στην τελευταία προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι 153 οικισμοί δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης που να ικανοποιούν τις συμφωνημένες προδιαγραφές και σε 143 οικισμούς τα οικιακά απόβλητα δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία.