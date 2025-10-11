Δρομολογούν εν κρυπτώ ξενοδοχείο-γίγαντα στην Πάρο

Χωρίς καμία ενημέρωση του Δήμου Πάρου και χωρίς καμία διαβούλευση με τους πολίτες, με προφανή στόχο την παράκαμψη των αναμενόμενων αντιδράσεων και τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε στις 23/7/2025 στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη χερσόνησο του Αη Γιάννη Δέτη, στη θέση Κολυμπήθρες της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η υπόθεση αφορά σχεδιαζόμενη επένδυση της ΕΚΤΕΡ για πεντάστερο τουριστικό συγκρότημα 440 κλινών και συνολικής δομημένης επιφάνειας άνω των 12.000 τ.μ. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων, σε αδόμητο παρθένο τοπίο («Ξενοδοχειακός γίγαντας σε παρθένο τοπίο της Πάρου», «Εφ.Συν.», 29/8/2022).

Η συμπαιγνία

Το νέο ΕΠΣ κατατέθηκε μετά την απόρριψη του προηγούμενου σχεδίου από το ΣτΕ το 2023 ως μη νόμιμου κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος («Πάρος: “Μπλόκο” από το ΣτΕ σε ξενοδοχείο-γίγαντα», «Εφ.Συν.», 25/6/2023).

Παρά τη μείωση της δόμησης (8.200 τ.μ. αντί 12.000 τ.μ., με βάση δημοσιεύματα σε οικονομικές ιστοσελίδες), εξακολουθεί να αποτελεί μια μείζονα παρέμβαση σε μια προστατευόμενη και ευαίσθητη περιοχή της Πάρου, από τις ελάχιστες εναπομείνασες χωρίς τα προβλήματα της υπερβολικής δόμησης, που αλλοιώνει το τοπίο και αναλώνει τους περιορισμένους πόρους του νησιού, μια παρέμβαση που θα εντείνει αφόρητα την πίεση στις αδύναμες υποδομές του.

Και όλα αυτά για ακόμα ένα πολυτελές ξενοδοχείο, συνδυαζόμενο μάλιστα με αμφιλεγόμενες για τα μέτρα των Κυκλάδων καινοτομίες τύπου glamping (πολυτελείς κατασκηνώσεις), που με την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων στην Πάρο δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στον τόπο.

Στην εξέλιξη αυτή αντιδρούν έντονα πολίτες, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, που καταγγέλλουν την προφανή συμπαιγνία για την εν κρυπτώ προώθηση του επενδυτικού σχεδίου της ΕΚΤΕΡ προς το ΣτΕ και την πλήρη αγνόηση της παριανής κοινωνίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων της.

Η χρηματοδότηση

Λόγος για τον οποίο ζητούν από το υπουργείο άμεση και πλήρη ενημέρωση για το νέο ΕΠΣ και από το ΣτΕ να μην εκδώσει το Πρακτικό Επεξεργασίας πριν διατυπωθούν οι επίσημες θέσεις της δημοτικής αρχής της Πάρου. «Μετά την ισχύ της Συνθήκης του Ααρχους, η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των φορέων και δη του δήμου, στα όρια του οποίου αναπτύσσεται το σχέδιο, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και του όποιου επενδυτή», τονίζουν.

Εξάλλου, δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετοι στη σχεδιαζόμενη επένδυση με τα χαρακτηριστικά που φέρεται, με βάση τα δημοσιεύματα, να έχει. «Στην Πάρο βιώνουμε καθημερινά -ιδίως τη θερινή περίοδο- την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του νησιού. Η νέα μονάδα που σχεδιάζεται σε μια προστατευόμενη περιοχή θα καταστρέψει το φυσικό τοπίο και έναν σημαντικό βιότοπο και θα επιβαρύνει υπέρμετρα τις ήδη προβληματικές υποδομές της Πάρου και ειδικότερα της περιοχής των Κολυμπηθρών.

»Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη επαναλειτουργία του ξενοδοχείου Porto Paros στην ίδια περιοχή, αντιλαμβάνεται κανείς άμεσα τις επιβαρύνσεις στην κατανάλωση νερού και τον κυκλοφοριακό φόρτο σε ένα οδικό δίκτυο απολύτως ακατάλληλο. Πέραν δε όλων των άλλων, τίθενται και ζητήματα ασφάλειας σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος», αναφέρουν.

Επιπλέον, θεωρούν απολύτως απαράδεκτη τη χρηματοδότηση του έργου με 21,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όταν οι δημόσιες υποδομές της Πάρου υποφέρουν και το κεντρικό κράτος είναι ουσιαστικά αμέτοχο σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των υποδομών αυτών.

Η συμπαράσταση

Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και κάθε δυνατότητα πολιτικής πίεσης για να αποτρέψουν την καταστροφική αυτή εξέλιξη, αλλά και κάθε άλλη ανάλογη που θα επιχειρηθεί να επιβληθεί στην Πάρο, ενώ καλούν τους πολίτες και τους συλλόγους και των άλλων νησιών των Κυκλάδων σε συμπαράσταση και υποστήριξη, καθώς η λαίλαπα αυτή δεν θα αφήσει στο τέλος ανέγγιχτο κανέναν από αυτούς τους μαγικούς τόπους.

Μεταξύ αυτών που αντιδρούν περιλαμβάνονται οι ΑΜΕΑΙ Πάρου, ΑΜΕΣ Νηρέας, Κίνηση Πολιτών Πάρου, Κύκλος Πάρος, Ναϊάς Ναυτικός Ομιλος Νάουσας, Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αμπελά και Ασπρου Χωριού, Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών, Φίλοι της Πάρου και Αντιπάρου, Σύλλογος Γυναικών Νάουσας και Χορευτικός Ομιλος Νάουσας.