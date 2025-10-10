«Χαστούκι» από την ΕΕΔΑ στο νομοσχέδιο του 13ωρου

Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σοφίσματα Κεραμέως περί δήθεν ελεύθερης διαπραγμάτευσης του ζητήματος μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου • Η Ανεξάρτητη Αρχή που είναι επιφορτισμένη με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στη χώρα, φέρνει στο φως ένα νομικώς απόλυτα τεκμηριωμένο, συμπέρασμα σχετικά με την επέκταση του ωραρίου και τις επιπτώσεις της στους εργαζομένους • Και τα εργασιακά δικαιώματα υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Επιτροπής, στην οποία εξάλλου αντιπρόεδρος, είναι η καταρτισμένη δικηγόρος εργατολόγος νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Έλλη Βαρχαλαμά

Απολύτως επαληθευτικό, για την κριτική των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Αριστεράς εναντίον του νέου νομοσχεδίου με το οποίο η κυβέρνηση και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αποπειρώνται να καταναγκάσουν τους εργαζόμενους στη χώρα ακόμα και σε 13ωρη εργασία, είναι το σχετικό υπόμνημα το οποίο δημοσίευσε την Παρασκευή η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανεξάρτητη αρχή του κράτους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

Ενδεικτικά, στο υπόμνημα μεταξύ πολλών άλλων, περιλαμβάνονται και τα δύο παρακάτω απολύτως χαρακτηριστικά αποσπάματα:

«Ο σκοπός ή/και το αποτέλεσμα των προωθούμενων πρόσθετων μεταβολών στη νομοθεσία, δεν είναι παρά η διεύρυνση της δυνατότητας εξατομικευμένης ρύθμισης της διάρκειας και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με σκοπό την αύξησή του ».

». «Σε μια ανισόβαρη σχέση, όπως είναι η εξαρτημένη εργασία, όπου την εξουσία κατέχει πλήρως ο εργοδότης, η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να αρνηθεί την παροχή επιπλέον ωρών εργασίας, είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής».

Τα εργασιακά δικαιώματα υπάγονται κανονικά στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Επιτροπής, στην οποία εξάλλου αντιπρόεδρος, είναι η καταρτισμένη δικηγόρος εργατολόγος και νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Έλλη Βαρχαλαμά.

Όπως είναι γνωστό, στο νομοσχέδιο η απλοποίηση διαδικασιών για τη μείωση γραφειοκρατικών βαρών και άλλες θετικές διατάξεις γίνονται το όχημα όχι για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως διατείνεται το υπουργείο Εργασίας, αλλά για τις βάρβαρες αλλαγές της 13ης ώρας εργασίας στον ίδιο εργοδότη ημερησίως και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε ετήσια ή ακόμα και εβδομαδιαία βάση, έως 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Προς ικανοποίηση των επιχειρησιακών, μεταβαλλόμενων αναγκών του εκάστοτε εργοδότη οι δύο ρυθμίσεις δεν αποσύρθηκαν, παρά τη μαζική εναντίωση των συνδικαλιστικών φορέων, που αμφισβητούν την εφαρμογή της πρόβλεψης για αντάλλαγμα ρεπό ή επιπλέον ημέρα άδειας στην υπερωριακή εργασία και σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν την υποβάθμιση της προσωπικής ζωής από την καταστρατήγηση του ελεύθερου χρόνου αλλά και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από την αύξηση της εντατικοποίησης.

Ολόκληρο το χωρίο που αναφέρεται στο 13ωρο και στην εξατομικευμένη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και της ετήσιας άδειας αναφέρει:

ΕΕΔΑ

ΕΕΔΑ

ΕΕΔΑ

ΕΕΔΑ

Δείτε όλο το κείμενο του υπομνήματος της ΕΕΔΑ: