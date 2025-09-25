Πειραιάς: Οι ναυτεργάτες τίμησαν τον νεκρό 20χρονο, κλιμακώνουν τον αγώνα

Μαζική συμμετοχή των ναυτεργατικών σωματείων στην απεργία για το εργατικό δυστύχημα • Δίνουν ραντεβού στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Με δυναμισμό και καθολική συμμετοχή η 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΝΕΝ, με αφορμή το φρικτό εργατικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού.

Σχολιάζοντας τη σημερινή κινητοποίηση ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ χαιρετίζουν τη μαζική συμμετοχή και υπογραμμίζουν «χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη συγκινητική στάση του κόσμου, που στάθηκε στο πλευρό μας, παρόλο που με ευθύνη των ακτοπλοϊκών εταιριών δεν είχε ενημερωθεί και έφτασε σήμερα στο λιμάνι για να ταξιδέψει. Η απεργία αυτή, η στάση των πληρωμάτων αλλά και του κόσμου είναι παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Είναι επίσης μια σημαντική απάντηση στους εφοπλιστές και την κυβέρνηση, που κυριολεκτικά μας βλέπουν ως αναλώσιμα εργαλεία, για να αυξάνουν την κερδοφορία τους, μέσω της εντατικοποίησης της δουλειάς».

Προαναγγέλλουν, ακόμη, κλιμάκωση του αγώνα με μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου «ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, που θα μας υποχρεώνει σε δουλειά ήλιο με ήλιο».

Από την πλευρά της η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει πως η 24ωρη απεργία συνεχίζεται με επιτυχία και σχολιάζει «η απόφαση μας για την απεργία έρχεται να τιμήσει την μνήμη ενός νέου στο Ναυτικό επάγγελμα , Ναυτεργάτη, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συνεθλίβη και πέθανε με φρικτό τρόπο κατά την είσοδο του στην υδατοστεγή πόρτα που συνδέει το Γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο».

Και σημειώνει:

Η ΠΕΝΕΝ με την απεργία της αναδεικνύει το μπαράζ των Ναυτικών ατυχημάτων, την εμπλοκή των Ναυτιλιακών εταιριών, του ΥΕΝ και των υπηρεσιών του οι οποίοι φέρουν βαρύτατες ευθύνες για τα Ναυτεργατικά ατυχήματα. Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε εργατικά ατυχήματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται με δραματικούς ρυθμούς!

Η έλλειψη μέτρων ασφαλείας , η μη τήρηση των κανονισμών , οι ανεπαρκείς έλεγχοι των Αρχών σε συνδυασμό με την υπερεργασία, την εντατικοποίηση, το στρες και την υπερβολική κόπωση οδηγούν σχεδόν καθημερινά να χάνεται ένας εργαζόμενος στους χώρους εργασίας που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου.

Στενά συνυφασμένο με τα παραπάνω είναι το πρόβλημα έλλειψης εκπαίδευσης σε μια χώρα που πολύδιαφημίζεται ότι είναι πρώτη Ναυτιλία στο κόσμο και όμως δεν υπάρχει στοιχειώδη σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης για ένα σημαντικό τμήμα ειδικευμένων Ναυτεργατών και της συντριπτικής πλειοψηφίας (96%) των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα!

Το ίδιο τεράστια ευθύνη έχουν ΥΕΝ-Εφοπλιστές που ναυτολογούν σε ειδικότητες νέους και νέες οι οποίοι μην μπορώντας να βρουν δουλειά Δοκίμου αναγκάζονται να ναυτολογούνται σε θέσεις ευθύνης (κατάστρωμα και μηχανοστάσιο).

Η ΠΕΝΕΝ στην παρέμβαση της έχει ως κεντρική προτεραιότητα της την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των νεοεισερχόμενων στο Ναυτικό μας επάγγελμα και της μετεκπαίδευσης τους.

Όλες ως τώρα οι Κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες που ένας νέος εισέρχεται στο Ναυτικό επάγγελμα ανεξαρτήτου ειδικότητας χωρίς να του παρέχεται από το κράτος η ελάχιστη εκπαίδευση.

Αυτό που δεν γίνεται στην Ελλάδα συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη ακόμη και στις χώρες του τρίτου κόσμου που παράγουν Ναυτεργατικό δυναμικό όπως είναι οι :Φιλιππίνες- Ινδία-Ινδονησία κλπ.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ από τα ξημερώματα πραγματοποίησε πλοίο το πλοίο μαζικές συσκέψεις των μελών της προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους τα προβλήματα και την αντιμετώπιση της ασφάλειας στη Ναυτική εργασία.

Τέλος η ΠΕΝΕΝ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου έχοντας ως κεντρικό αίτημα «την απόσυρση του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης για την καθιέρωση του 13ωρου καθημερινής εργασίας!».

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για την απεργία

Στο λιμάνι σήμερα αντηχεί δυνατά: Ως εδώ!

Στην πρώτη γραμμή ο αγώνας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα και ασφάλεια!

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά χαιρετίζει τη σημερινή, μαζική και μαχητική απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας. Η απεργία οργανώθηκε από ναυτεργατικά σωματεία και το ΕΚΠ μετά το θάνατο του 20χρονου συναδέλφου ναυτεργάτη που ήταν πρωτόμπαρκος και με ελλιπή εκπαίδευση αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία ενός ακόμα ναυτεργάτη σε υπό επισκευή πλοίο την ίδια μέρα!

Από άκρη σε άκρη στα καράβια οι εργαζόμενοι έδωσαν βροντερή απάντηση. Δεν θα αφήσουμε άλλο το αίμα μας να ρέει στα γκαράζ, στα μηχανοστάσια, στις γέφυρες, στα λιμάνια και στα ναυπηγεία για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι εφοπλιστές.

Η σημερινή απεργία δείχνει τον δρόμο. Είναι τρανή απόδειξη ότι όταν οι εργαζόμενοι συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας τότε τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Στις σημερινές συνθήκες, όπου τα εργατικά «ατυχήματα» και δυστυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα, όπου μετράμε νεκρούς εργάτες κάθε τρεις μέρες με ήδη 149 νεκρούς το πρώτο 8μηνο του 2025. Αυτός δεν είναι άλλος από την οργάνωση, την συσπείρωση και την πάλη ενάντια στην πολιτική που δολοφονεί.

Η κυβέρνηση της ΝΔ που θριαμβολογεί για την καπιταλιστική ανάπτυξη που είναι βουτηγμένη στο αίμα και τον ιδρώτα των εργαζομένων έχει τεράστιες ευθύνες. Γι’ αυτήν και τους εφοπλιστές “η θάλασσα ευκαιρίας” για να αυγαταίνουν τα αμύθητα κέρδη τους έχει μετατραπεί σε “θάλασσα εργοδοτικών εγκλημάτων” για τους ναυτεργάτες.

Σαν να μην έφτανε η σημερινή κατάσταση ΤΩΡΑ φέρνει, πατώντας πάνω στο έδαφος που έστρωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με βάση τις οδηγίες της ΕΕ, νέο νομοσχέδιο-έκτρωμα για το 13ωρο. Πρόκειται για ένα αντεργατικό τερατούργημα που καταργεί ακόμα και την έννοια του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας. Επιβάλλει την πλήρη ευελιξία, καταδικάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν «όσο, όπου και όπως χρειαστεί» για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Ως Εργατικό Κέντρο Πειραιά ξεκαθαρίζουμε.

Τώρα απαιτείται να δυναμώσουμε τον αγώνα. Οι εργάτες απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλο το λιμάνι, σ’ όλο τον Πειραιά, σ’ όλη την χώρα! Δε δεχόμαστε να ζούμε καθημερινά σε μια κοιλάδα των ΤΕΜΠΩΝ!

Δεν πρόκειται να δεχτούμε να δουλεύουμε μέχρι εξόντωσης. Δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν ούτε λεπτό από τον ελεύθερο χρόνο, την ξεκούραση, την οικογένεια μας, την ίδια μας τη ζωή. Το 13ωρο τους σημαίνει περισσότερα εργοδοτικά εγκλήματα, περισσότερους νεκρούς εργάτες.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί από αύριο κιόλας όλα τα σωματεία να συγκροτήσουμε επιτροπή δράσης που θα οργώσει τους χώρους δουλειάς, θα καταγράψει τις εγκληματικές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας, με τα σωματεία μας στη πρώτη γραμμή με συνελεύσεις, εξορμήσεις, περιοδείες.

Ο στόχος είναι ένας. Να μη μείνει χώρος δουλειάς χωρίς φωνή, να μη μείνει εργάτης ανοργάνωτος, να χτιστεί ένα μαχητικό συντονισμένο εργατικό κίνημα ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των εφοπλιστών και των μονοπωλίων.

Όλοι λοιπόν στον δρόμο!

Όλοι λοιπόν στην οργάνωση, στη συσπείρωση, στα σωματεία μας!

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά, πιο μαζικά!

Όλοι στην απεργία την 1η Οκτώβρη, στις 10:00 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου!

Δεν είμαστε μηχανές – είμαστε άνθρωποι, και θα παλέψουμε για να ζούμε με αξιοπρέπεια!

Κοινή δήλωση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη και Παύλου Χρηστίδη

Βαθιά θλίψη προκαλεί ο τραγικός θάνατος 20χρονου ναυτεργάτη το πρωί της 24/9/2025 στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο “Blue Star Chios” κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα που έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο ατυχημάτων στην ναυτική οικογένεια.Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οφείλει το ταχύτερο να διερευνήσει τις αιτίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος νεαρός ναυτικός έχασε την ζωή του.

Οφείλει, επίσης, να εντείνει τις επιθεωρήσεις στα πλοία για τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.

Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.