Διπλό εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη, σοβαρά ένας πολυτραυματίας

Δύο εργάτες τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα με οικοδομικά υλικά, έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από φιάλη οξυγόνου. Και οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Ο ένας εργαζόμενος έχει πολλαπλά, σοβαρά τραύματα και είναι πιθανή τις επόμενες ώρες η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.