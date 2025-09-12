Και η ΑΔΕΔΥ στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Μετά τη ΓΣΕΕ, και η ΑΔΕΔΥ διά της Εκτελεστικής Επιτροπής της, αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας σε όλο το Δημόσιο την 1η Οκτωβρίου.
Η ΑΔΕΔΥ απαιτεί μεταξύ άλλων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει διατάξεις για 13ωρη εργασία.
«Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική», σχολιάζει η ΑΔΕΔΥ για την αντίστοιχη απεργία που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ για την ίδια ημέρα.
Αναλυτικά η απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
για 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου 2025
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.
Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με την κυβερνητική επιλογή για παραπέρα στήριξη της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς και την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια.
Τα μέτρα της Κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο.
Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.
Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι
Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».
Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:
- Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.
- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
- Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.
- Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας