Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
adedy
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα - Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Στις 10 σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι για να καταδικάσουν το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση και για αυτό απήυθυνε κάλεσμα στους εργαζόμενους του δημοσίου της Αττικής σε πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα σήμερα στις 10 το πρωί.

Στο κάλεσμα έχουν ανταποκριθεί αρκετοί κλάδοι και φορείς όπως η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα, ενώ στην απεργία δεν θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

Στο μεταξύ, η τετράωρη στάση εργασίας που είχαν διαμηνύσει οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.

