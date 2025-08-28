Σε απεργιακό κλοιό η χώρα - Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Στις 10 σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι για να καταδικάσουν το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση και για αυτό απήυθυνε κάλεσμα στους εργαζόμενους του δημοσίου της Αττικής σε πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα σήμερα στις 10 το πρωί.

Στο κάλεσμα έχουν ανταποκριθεί αρκετοί κλάδοι και φορείς όπως η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα, ενώ στην απεργία δεν θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

Στο μεταξύ, η τετράωρη στάση εργασίας που είχαν διαμηνύσει οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη.