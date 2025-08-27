Αθήνα, 30°C
Τετάρτη, 27 Αυγούστου, 2025
kyranakis
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης | ΕUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Ο Κυρανάκης κατά της μονιμότητας στο δημόσιο με πρόφαση... τα αυτονόητα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
«Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που αίρει τη μονιμότητα στο δημόσιο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που αίρει τη μονιμότητα, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας την αλήθεια σχετικά με τις, πολλαπλά διαψευσμένες από αρμόδια χείλη, κυβερνητικές προθέσεις για άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για επιστροφή τους δηλαδή σε καθεστώς ομηρείας από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα ή από τα εκάστοτε συγκυβερνώντα κόμματα.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν θα απολυθούν υπάλληλοι του ΟΣΕ, απάντησε ότι ήδη έχουν απολυθεί υπάλληλοι που δεν ήταν στο καθήκον τους στη διάβαση, τόσο του ΟΣΕ όσο και υπάλληλοι της ανάδοχης εταιρίας. «Αν υπάρχει ευθύνη σε εργαζόμενους και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές και δεν το αντιλαμβάνονται και κάνουν “χαβαλέ”, ναι θα υπάρχει απόλυση. Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που αίρει τη μονιμότητα στο δημόσιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης. 

Ο κ. Υπουργός παρέλειψε να αναφέρει ότι η παράβαση καθήκοντος υπό τη μορφή της διάπραξης ποινικού αδικήματος σε βάρος ανθρώπινης ζωής ήδη αποτελεί εύλογη αιτία απόλυσης από το δημόσιο, δηλαδή ότι δεν εφαρμόζεται κανένα νέο μέτρο. Παρέλειψε επίσης να πει ότι η ανάδοχη εταιρία δεν αποτελεί μέρος ούτε του ευρύτερου, ούτε βέβαια του στενού δημοσίου τομέα. Τέλος δεν ανέφερε ότι η συζήτηση για άρση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα δεν αφορά περιπτώσεις εγκληματικής παράβασης καθήκοντος, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε είναι ήδη νομοθετικά ρυθμισμένες, αλλά πολύ πιο αμφιλεγόμενες περιπτώσεις διαφωνίας του εργαζομένου με την κατεύθυνση και τα πεπραγμένα, της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται.

