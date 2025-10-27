Από τις Επαναστάσεις της Ανθρώπινης Ιστορίας στην Εποχή της Νοημοσύνης

Η Νέα Εποχή: Όταν η Αλλαγή Αγγίζει τον Άνθρωπο

Ζούμε σε μια εποχή αλλαγής, ίσως τη μεγαλύτερη μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αλλάζει η τεχνολογία γύρω μας, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και καταλύτης αλλαγών, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν είναι απλώς μια ακόμη καινοτομία. Είναι η στιγμή που η πληροφορία μετατρέπεται σε κατανόηση, σε απόφαση και σε δράση.

Μπαίνουμε, λοιπόν, στην Εποχή της Νοημοσύνης, και μαζί της αλλάζει ο τρόπος που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και εμπιστευόμαστε.

Από τον Ατμό στην Αυτονομία

Προφανώς, η ιστορία της προόδου είναι ένα συνεχές κύμα επαναστάσεων. Η πρώτη ξεκίνησε με τον ατμό και τη μηχανοποίηση που γέννησαν τη μαζική παραγωγή. Η δεύτερη ήρθε με τον ηλεκτρισμό, που έφερε τη μαζική κατανάλωση και τις πρώτες παγκόσμιες αγορές.

Η τρίτη, των υπολογιστών και του διαδικτύου, έβαλε στο επίκεντρο την πληροφορία. Και η τέταρτη, η σημερινή, μας οδηγεί στην εποχή της αυτονομίας και της προσαρμογής μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Κάθε επανάσταση, όμως, δεν αντικαθιστά την προηγούμενη, την εξελίσσει. Από την παραγωγικότητα περάσαμε στην επικοινωνία και τώρα βρισκόμαστε στην εποχή της εμπιστοσύνης. Και ίσως για πρώτη φορά, δεν μιλάμε για μηχανές που αντικαθιστούν μυς, αλλά για συστήματα που μιμούνται το ανθρώπινο μυαλό.

Από τη Βιομηχανική στην Εποχή της Νοημοσύνης

Σε αυτό το τοπίο, λοιπόν, δεν είναι άτοπο να πούμε, ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που παράγουμε, επικοινωνούμε και οργανώνουμε την οικονομική ζωή, εισάγοντας τεχνολογίες όπως το Internet of Things, τα big data και την αυτοματοποίηση.

Κι έτσι, σήμερα, βρισκόμαστε ένα βήμα παραπέρα, στην Εποχή της Νοημοσύνης. Δεν πρόκειται απλώς για τη χρήση πιο «έξυπνων» μηχανών, αλλά για τη συγχώνευση της ανθρώπινης δημιουργικότητας με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το επίκεντρο της επανάστασης δεν είναι μια νέα μορφή ενέργειας ή τεχνολογίας, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, οι ικανότητές του, οι αποφάσεις του και ο τρόπος που συνδιαμορφώνει το μέλλον με τις μηχανές.

Η Άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από το Εργαστήριο στην Καθημερινότητα

Ήδη, η περίοδος 2022–2023 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η εμφάνιση των ChatGPT, DALL·E της OpenAI to Copilot της Microsoft έκανε την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους.

Σήμερα, η δημιουργικότητα, η εκπαίδευση και η παραγωγικότητα επαναπροσδιορίζονται. Ένα μόνο prompt μπορεί να παράγει ποίηση, να γράψει κώδικα ή να δημιουργήσει deepfake video. Αυτή η δύναμη μπορεί να συναρπάζει, αλλά θα πρέπει και να ανησυχεί.

Σε ένα απλό βίντεο face swap, βλέπουμε τον εαυτό μας να «ζωντανεύει» σε ένα άλλο σώμα. Αλλά ποιος ορίζει τι είναι αληθινό; είναι αλήθεια αυτό που βλέπουμε ή απλώς η ικανότητα του νου να δίνει μορφή στην πληροφορία που λαμβάνει; Μήπως τελικά η αλήθεια είναι ό,τι μπορούμε να πιστέψουμε;

Ο κ. Διονύσης Κοτούλιας, Head of Cybersecurity Services, BRIGHT diadikasia

AI και Cybersecurity: Η Μάχη του Αύριο

Μια άλλη πρόκληση είναι στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας. Εκεί, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ταυτόχρονα σύμμαχος και αντίπαλος.

Η ίδια τεχνολογία που ανιχνεύει απειλές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τις δημιουργήσει.

Deepfakes, phishing μέσω LLMs, αυτοματοποιημένα recon tools, το AI μπορεί να γράψει malware, αλλά και να το σταματήσει. Η φράση “AI vs AI” περιγράφει με ακρίβεια το νέο πεδίο μάχης.

Χαρακτηριστική όλων αυτών, ήταν η υπόθεση Fake Johannes. Ένα deepfake audio, που μιμούνταν τη φωνή του CEO μιας εταιρείας ενέργειας, χρησιμοποιήθηκε σε τηλεφωνική απάτη που οδήγησε έναν διευθυντή θυγατρικής να μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς των επιτιθέμενων.

Ουσιαστικά, υο AI δεν χρειάζεται να χακάρει το firewall, χακάρει το μυαλό. Η άμυνα αλλάζει ριζικά. Ανίχνευση απειλών με AI, LLM Red Teams, decoy systems και anomaly detection γίνονται πλέον βασικά εργαλεία.

Στο φόντο αυτό, η Ευρώπη προσπαθεί να απαντήσει και να θωρακίσει. Θεσπίζει πλαίσια όπως οι οδηγίες NIS2, DORA, ή ευρωπαϊκή πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη»AI Act», που έχει ήδη δημοσιευτεί και είναι σε διαδικασία εφαρμογής στην Ε.Ε.

Η Ηθική Επανάσταση

Εν κατακλείδι η τεχνητή νοημοσύνη μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει ευθύνη, δημιουργία και ανθρώπινη ταυτότητα.

Οι ηγέτες δεν θα καλούνται απλώς να υιοθετήσουν τεχνολογία, αλλά να καθορίσουν τα όριά της.

Να καλλιεργήσουν κουλτούρα εμπιστοσύνης, καινοτομίας και υπευθυνότητας.

Κοντολογίς, ή επόμενη επανάσταση δεν βρίσκεται στα εργαστήρια, βρίσκεται μέσα μας.

Η Συμβολή της BRIGHT diadikasia

Με τις εξελίξεις αυτές να είναι δυναμικές, στην BRIGHT diadikasia βάζουμε εδώ και κάτι στο επίκεντρο ενδιαφέροντος τα νέα προτάγματα. Έτσι, η διασφάλιση της ψηφιακής ανθεκτικότητας αποτελεί στρατηγική αποστολή. Το Business Unit Cybersecurity Services προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, συμμόρφωση και επιχειρησιακή ευφυΐα.

Από το Governance, Risk & Compliance με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα NIS2, DORA, ISO 27001 και AI Act, μέχρι το Offensive Security και το Red Teaming για προληπτική αξιολόγηση ευπαθειών, το Cyber Resilience για σχεδιασμό και δοκιμή μηχανισμών ανάκαμψης, και το AI Security με Threat Intelligence για ανίχνευση ανωμαλιών και deepfake analysis, η BRIGHT diadikasia προσφέρει μια πλήρη ομπρέλα προστασίας.

Παράλληλα, επενδύουμε στην ανθρώπινη πλευρά της ασφάλειας, μέσα από awareness προγράμματα και ανάπτυξη κουλτούρας κυβερνοασφάλειας.

Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους οργανισμούς να μετατρέπουν την τεχνολογία σε πηγή εμπιστοσύνης, όχι απειλής.

Σχετικά με τη BRIGHT diadikasia

Σημειώνεται ότι η BRIGHT diadikasia δημιουργήθηκε από την στρατηγική εξαγορά της DBC diadikasia από την Bright Business Solutions. Μαζί με τις εταιρείες European Profiles και Bright Academy, είναι μέρος του Ομίλου BRIGHT, ενός από τους κορυφαίους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς Ομίλους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο οποίος σήμερα απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζόμενους.