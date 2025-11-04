Μιλούν για οικονομικά προβλήματα στα ΕΛΤΑ, ενώ έδιναν εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ενημέρωνε πως τα 200 υποκαταστήματα στα ΕΛΤΑ κοστίζουν στους Έλληνες φορολογούμενους ετησίως περίπου 30 εκατ. ευρώ • Μόνο η PWC έλαβε σε τρία χρόνια 13,5 εκατ. ευρώ για συμβουλευτικές, ως επι το πλείστον, υπηρεσίες.

Η μη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ λόγω των λειτουργικών του εξόδων αποτελεί το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα για να δικαιολογήσουν τον προκλητικό θάνατο σχεδόν των μισών υποκαταστημάτων των Ταχυδρομείων.

Μόλις χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του επισήμανε πως το κάθε κατάστημα κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους πέριξ των 150.000 ευρώ, ενώ αν το πολλαπλασιάσει επί 200 (αυτά που θα κλείσουν δηλαδή) το ετήσιος κόστος ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Η απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί πάγια τακτική των θιασωτών της νεοφιλελεύθερης πολιτικής προκειμένου να οδηγήσουν στο κλείσιμό τους και να προμοτάρουν την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στην περίπτωση της υποβάθμισης των ΕΛΤΑ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ, πέρα από την ανυπαρξία πρωτοβουλιών για αναβάθμισή τους, όπως έκαναν οι ύπολοιποι «παίκτες» της αγοράς με αφορμή τα «λοκντάουν», όπου εκείνη την περίοδο είδαν ευκαιρίες και επέκτειναν τις δραστηριότητές τους.

Το σκάνδαλο με τις απευθείας αναθέσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ από τα ΕΛΤΑ στον τότε γαλάζιο βουλευτή, Ανδρέα Πάτση, για νομικές συμβουλές, είχαν δώσει μια εικόνα για το πάρτυ που συντελείται με το δημόσιο χρήμα.

Ο τότε διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, υπό το βάρος του σκανδάλου υπέβαλε την παραίτησή του για «λόγους ευθιξίας».

Ωστόσο, είχε προλάβει να δώσει ακόμη 4,96 εκατ. ευρώ στον παγκόσμιο κολοσσό στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Price Waterhouse Coopers (PWC) για να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη στον «επιχειρησιακό μετασχηματισμό» των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Αναλυτικά η ανάθεση του έργου

Βέβαια, οι επιχειρηματικές σχέσεις με τον εν λόγω κολοσσό δεν περιορίστηκαν στον κ. Κωνσταντόπουλο. Μέχρι το 2025, υπό τη διοίκηση του κ. Σκλήκα, ο οποίος μας ενημέρωσε πως μας έκανε και χάρη που ανέλαβε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ καθώς άφησε πίσω του μια διεθνή καριέρα για να προσφέρει την εμπειρία του, τα ΕΛΤΑ είχαν δώσει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ για μια σειρά «υπηρεσιών» στην PWC.

Το «κερασάκι στην τούρτα» μπήκε τον Μάρτιο του 2025 όταν τα ΕΛΤΑ ανέθεσαν για πάνω από 8 εκατ. ευρώ ξανά στην PWC το έργο για «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ με τη μέθοδο της συνανάληψης λειτουργίας».

Με βάση το σκεπτικό του κ. Μαρινάκη, η PWC κόστισε στους Έλληνες φορολογούμενους μέσα σε τρία χρόνια περίπου 13,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως, άρα το 15% του ετήσιου προϋπολογισμού των 200 ταχυδρομείων που σκοπεύουν να κλείσουν.

Βέβαια, οι συμβάσεις με την PWC δεν είναι οι μοναδικές, καθώς υπάρχουν πολλές ακόμη αντίστοιχες αναθέσεις χιλιάδων ευρώ, οι οποίες δικαιολογούν, εν μέρει, και τον λόγο που «έμπαιναν μέσα» τα ΕΛΤΑ.