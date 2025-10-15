Ξεκινούν οι μειώσεις σε κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, ούτε λόγος για μείωση του ΦΠΑ

Οι μειώσεις είναι σε 2.180 κωδικούς, εκ των οποίων οι 1.074 αφορούν τρόφιμα • Για «πυροτέχνημα» κάνει λόγο η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Με αποσπασματικά μέτρα και επικοινωνιακά σόου επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει το χρόνιο πλέον πρόβλημα της ακρίβειας, για το οποίο ουσιαστικά έχει υψώσει... «λευκή σημαία» τα τελευταία χρόνια – και για το οποίο προφανώς φέρει τεράστια ευθύνη.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση επιδίδεται σε εκκλήσεις προς τα σούπερ μαρκετ, ποντάροντας στη... μεγαλοψυχία των κολοσσών για να πέσουν οι υψηλές τιμές που ροκανίζουν τα λαϊκά εισοδήματα. Παράλληλα, αποφεύγει να πάρει ριζοσπαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, ενώ συναινεί στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για να σχετικοποιήσει τις δικές της ευθύνες.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο τζίρος των σούπερ μάρκετ για το οκτάμηνο του 2025 (Ιανουάριος - Αύγουστος) ξεπέρασε το φράγμα των 9 δισ. ευρώ (9,087 δισ.) καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν με διαφορά οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα η μείωση των τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. «Σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά.

Οι μειώσεις είναι σε 2.180 κωδικούς, εκ των οποίων οι 1.074 αφορούν τρόφιμα. Πρόκειται για 1.356 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και 824 κωδικούς επώνυμων προϊόντων.

Όσο για τον πρωθυπουργό, επένδυσε ξανά στον τομέα της επικοινωνιακής διαχείρισης, καθώς με ανάρτησή του έκανε λόγο για «σημαντική πρωτοβουλία» και επανέλαβε το έωλο αφήγημα πως «η μάχη» κατά της ακρίβειας «αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης. Τουλάχιστον, αναγνώρισε το αυτονόητο: ότι η ακρίβεια «είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό».

Για «πυροτέχνημα» έκανε λόγο η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μιλώντας στο news247. «Δεν θα ήθελα να απαξιώσω την όποια μείωση στα προϊόντα, ειδικά αυτά που είναι είδη πρώτης ανάγκης. Ακόμα και ένα ευρώ αν κερδίσει μία οικογένεια, είναι ένα κέρδος. Μία σχετική ανακούφιση», ανέφερε καταρχάς, τονίζοντας στη συνέχεια ότι «οι περισσότερες μειώσεις αφορούν κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας» και να υπογραμμίσει ότι πολλά από τα προϊόντα που μειώνονται «δεν ανήκουν σε είδη πρώτης ανάγκης». Καταλήγοντας εκτίμησε πως πρόκειται για «ημίμετρο» που «θα συμβάλει ελάχιστα, μπορεί και καθόλου, στην ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας», ενώ έχει και «ημερομηνία λήξης».

⇒ Δείτε παρακάτω όλους τους κωδικούς και τις μειώσεις: