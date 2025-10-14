Η «δωρεά» ήταν... δάνειο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανειλημμένα έχει αναφερθεί στις «δωρεές» των τραπεζών για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που είναι πλειοψηφικές στην κοινωνία ότι, ενώ σώθηκαν και «εξυγιάνθηκαν» επανειλημμένα με δημόσιους πόρους, λειτουργούν σαν μονοπώλιο και ασκούν καταχρηστικές πρακτικές. Η πιο πρόσφατη τέτοια αναφορά ήταν από το βήμα της ΔΕΘ, όταν ενημέρωσε -και εξήρε- για τη «δωρεά» ύψους 100 εκατ. ευρώ των τραπεζών για την ίδρυση του νέου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό και θα τα επαναμισθώνει σε αυτούς που έχασαν το σπίτι τους.

Τα λόγια ενός πρωθυπουργού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο δημόσιων εξαγγελιών όπως αυτές από το βήμα στη ΔΕΘ, πρέπει να ισχύουν και σε καμία περίπτωση να μην είναι παραπλανητικά – και μάλιστα σκόπιμα. Δυστυχώς όμως, στην περίπτωση αυτής της ανακοίνωσης τουλάχιστον, αυτό δεν ισχύει.

Αλλα έγγραφα, άλλα λόγια...

Πέρα από τα λεχθέντα από τον πρωθυπουργό, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν γραφτεί σε επίσημα έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία κατατίθενται στην Κομισιόν, τα εξής:

Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό - Διαρθρωτικό Σχέδιο, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών και κατατέθηκε στην Κομισιόν, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά:

«Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (SLBO), μια βασική πρωτοβουλία που διευκολύνει τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας που ανήκει σε ευάλωτους οφειλέτες σε καθορισμένη οντότητα, προσφέροντας τη δυνατότητα μίσθωσης από τον οφειλέτη. [...] Οι επιλέξιμοι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάσουν τα σπίτια τους στον SLBO και να τα μισθώσουν για μια περίοδο έως και 12 χρόνια, με τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου τους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο SLBO θα είναι ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος μέσω διεθνούς διαγωνισμού».

Στο Annual progress report, Απρίλιος 2025, στο εδάφιο που αναφέρεται στα του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων έχει ξαφνικά παρεισφρήσει η εξής φράση: «Additionally, Greece’s four systemic banks will participate in the new Organization with a loan contribution totaling 100 million euros». («Επιπλέον, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στον νέο Οργανισμό με συνεισφορά δανείου συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ»)!

Αν μη τι άλλο, εδώ είναι σαφές ότι μιλάμε για δάνειο κι όχι για «δωρεά». Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, διότι:

Πρώτο, πρόκειται για έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην Κομισιόν 5 μήνες πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεύτερο, η αναφορά σε δάνειο κάνει τον πρωθυπουργό να φαίνεται ψεύτης και συμπρωταγωνιστής, ομού μετά των τραπεζών, συμπαιγνίας εξαπάτησης των πολιτών. Τρίτο, εγείρει ερωτήματα γύρω από τον χαρακτήρα και τον τρόπο συγκρότησης του Φορέα.

Οσον αφορά τη μετατροπή του δανείου σε «δωρεά» στον δημόσιο λόγο του πρωθυπουργού, τα πράγματα είναι καθαρά: Είτε αυτός και οι τράπεζες ψεύδονται, είτε έχει αλλάξει το συγκεκριμένο στοιχείο περί δανείου που περιλαμβάνεται στο Annual progress report του Απριλίου. Στη δεύτερη περίπτωση, θα έπρεπε για την αλλαγή αυτή να ενημερωθεί η Κομισιόν.

Οσον αφορά το δάνειο, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

● Ποιον θα δανείσουν οι τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές του Φορέα ή το Δημόσιο; Για να περιληφθεί στο Annual progress report, μάλλον πρόκειται για το δεύτερο.

● Τι σημαίνει η διατύπωση ότι οι τράπεζες θα συμμετάσχουν διά δανείου στον Φορέα;

● Ποια θα είναι η «επιρροή» ή εμπλοκή του Δημοσίου στον Φορέα; Η κυβέρνηση θα «αναμιχθεί» μόνο στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού; Ποιος θα εποπτεύει τη λειτουργία του Φορέα; Η Τράπεζα της Ελλάδος; Τι ρίσκα αναλαμβάνει το Δημόσιο σε σχέση με τον Φορέα;

Ερώτηση στη Βουλή από τη Μιλένα Αποστολάκη

Τα θέμα φέρνει στη Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσε χθες, η βουλεύτρια και υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Στην ερώτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Στην πραγματικότητα ο Φορέας ούτε θα προστατεύει την κύρια κατοικία ούτε τους ευάλωτους. Το ενδιάμεσο πρόγραμμα και η πτώχευση για τους ευάλωτους οφειλέτες οδηγούν στην απώλεια της κυριότητας της πρώτης κατοικίας, μετατρέποντας τον οφειλέτη από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή του σπιτιού του. [...] Ποιος θα ήθελε να χάσει το σπίτι του και να παραμείνει σε αυτό ως ενοικιαστής, πόσο δε μάλλον όταν είναι και ευάλωτος, και μάλιστα πληρώνοντας ενοίκιο το οποίο δεν προσμετράται στην ενδεχόμενη επαναγορά της κατοικίας από τον οφειλέτη στο μέλλον;

Η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη σύσταση του Φορέα για την οποία είχε δεσμευτεί κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, καθώς είχε ανακοινώσει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα διαθέσουν 100 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια για τη δημιουργία και τη λειτουργία του. Η ίδια δέσμευση μάλιστα αναφέρθηκε ρητά και στην επίσημη παρουσίαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ακολούθησε την επόμενη μέρα και αφορούσε την εξειδίκευση των μέτρων που είχαν ανακοινωθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Λίγους μήνες μετά, όχι μόνο δεν έχει συσταθεί ο Φορέας, αλλά μάλιστα η “εισφορά” μετατράπηκε σιωπηρά σε δάνειο. [...]

Δηλαδή, οι τράπεζες δεν προσφέρουν ούτε ένα ευρώ από τα υπερκέρδη τους, αλλά θα δανείσουν το κράτος, το οποίο τελικά θα επιβαρυνθεί με υποχρεώσεις! [...] Ο δανεισμός από τις τράπεζες για τη δημιουργία του Φορέα οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο Φορέας αποτελεί όχημα κερδοσκοπίας με πολλούς ωφελούμενους, στους οποίους είναι βέβαιο ότι δεν συγκαταλέγονται οι ευάλωτοι οφειλέτες. Πρόκειται για διπλή εξαπάτηση των πολιτών, η οποία εκθέτει βαρύτατα τον πρωθυπουργό».

Η ερώτηση καταλήγει: «Για ποιον ειδικότερο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η κεφαλαιακή αυτή εισφορά, με δεδομένο ότι προβλέπεται στον νόμο ότι ο Φορέας θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου; Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι η δανειακή αυτή “εισφορά” δεν θα μετακυλιστεί τελικά στο Δημόσιο και στους φορολογούμενους;»