Η αρπαγή του Λασιθίου από την... Πελοπόννησο!

Μια εξωφρενική υπόθεση «απαλλοτρίωσης» δασικών και βοσκητικών εκτάσεων της Κρήτης που μέσω Κτηματολογίου πέρασαν στην κυριότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας και Ιονίου! ● Μήνυση Κτηνοτροφικών Συλλόγων Λασιθίου και Ηρακλείου κατά Κτηματολογίου, εργολάβων του και παντός υπευθύνου

Την ώρα που ο καταιγισμός «αποκαλύψεων» για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων εμφανίζει το παράδοξο των... τεκτονικών μετακινήσεων βοσκοτόπων από τη Μακεδονία στην Κρήτη -στο πλαίσιο της νομότυπης, τεχνικής λύσης που υιοθετήθηκε προ δεκαετίας-, μια αντίστροφη «μετανάστευση» βοσκοτόπων και δασικών εκτάσεων από την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγγέλλουν κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα είπαν χθες στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Λασιθίου «ΑΙΓΑΓΡΟΣ» και τον Σύλλογο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» εναντίον της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», των εταιρειών που συγκροτούν την κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5» που ανέλαβαν την κτηματογράφηση του Νομού Λασιθίου (9 μελετητικές και τεχνικές εταιρείες) και κατά παντός υπευθύνου.

Η κοινοπραξία είχε αναλάβει -όπως άλλες σε όλη τη χώρα- τη συγκέντρωση των δηλώσεων κτηματογράφησης σε διάρκεια πέντε ετών με την υποχρέωση μετά το τέλος της διαδικασίας (δηλώσεις, προαναρτήσεις, ενστάσεις) να γίνει η οριστική ανάρτηση των εγγραφών στον κεντρικό φορέα, την «Ελληνικό Κτηματολόγιο». «Στα τέλη του Αυγούστου διαπιστώσαμε με μεγάλη μας έκπληξη ότι σε όλο τον Νομό Λασιθίου και ιδιαίτερα στον Δήμο Σητείας, όλες οι εκτάσεις που κατά το κοινώς, αλλά όχι ορθώς, λεγόμενο ονομάζονται δασικές ή/και βοσκοτόπια, έχουν αποδοθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με ΑΦΜ 997824349» αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά, διευκρινίζοντας ότι αυτή η «αρπαγή» αφορά το 1/3 των εκτάσεων του νομού! Τι ακριβώς έχει συμβεί;

● Την περίοδο των δηλώσεων κτηματογράφησης ως τίτλοι ιδιοκτησίας στις επίμαχες εκτάσεις είχαν αναρτηθεί δύο βασιλικά διατάγματα του Οθωνα του 1836! Ομως η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα το 1913, οπότε μέχρι τότε δεν δεσμευόταν από διατάγματα του «Βασιλείου της Ελλάδος».

● Επειδή λοιπόν η ανάδοχος κοινοπραξία δεν μπορούσε να αποδώσει τις εκτάσεις αυτές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, γιατί ανήκει στις λεγόμενες «Νέες Χώρες», επικαλούμενη τα βασιλικά διατάγματα αποφάσισε κατά παράβαση του νόμου να τα αποδώσει σε φορέα εκτός Κρήτης, που κατά την επίμαχη περίοδο των διαταγμάτων αποτελούσε τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης επικαλούνται τρεις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που επιβεβαιώνουν ειδικά για τη μεγαλόνησο ότι το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου σε εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις δεν ισχύει αυτοδικαίως και είναι μαχητό αν ιδιώτες μπορούν να αποδείξουν κυριότητα μέσω χρησικτησίας. Μάλιστα σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία (άρθρο 62 Ν.998/1978, άρθρο 10 Ν.3208/2003, άρθρο 149 Ν. 4819/2021) το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στις επίμαχες περιοχές αν το ίδιο δεν διαθέτει τίτλους κυριότητας και αν υπάρχουν ιδιώτες με τίτλους συντεταγμένους μέχρι την 1/7/2001.

«Πουθενά αλλού δεν παρατηρήθηκε τέτοια κατάφωρη παράβαση του Νόμου. [...] Η ανάδοχος κοινοπραξία ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια, εγκαθιστώντας σκοπίμως και παρανόμως το Δημόσιο και μάλιστα σε φορείς του εκτός Κρήτης ως ιδιοκτήτες» τονίζει η μηνυτήρια αναφορά, που ζητεί την ποινική δίωξη των υπαιτίων.