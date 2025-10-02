Αλματώδης άνοδος στα ενοίκια φοιτητικών κατοικιών

Τον κούκο αηδόνι συνεχίζουν να πληρώνουν όσοι φοιτητές και φοιτήτριες αντέχουν το οικονομικό βάρος των σπουδών εκτός του τόπου κατοικίας τους και δεν γίνονται δεκτοί σε φοιτητικές εστίες λόγω εισοδηματικών κριτηρίων ή των ανεπαρκών θέσεων.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμα αναζητούν διαμέρισμα ή συγκάτοικους, καθώς κάθε χρόνο τα μικρά διαμερίσματα κοστολογούνται ακριβότερα και φέτος +6,6% σε όλη τη χώρα συγκριτικά με την περσινή περίοδο αυξημένης ζήτησης, την ώρα που η διαθεσιμότητά τους παραμένει περιορισμένη.

Στην αναμονή

Αυξήσεις μισθωμάτων παρατηρούνται στις περισσότερες φοιτητοπεριοχές της Αττικής, που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τους εισακτέους. Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights για τους μήνες Ιουλίου-Αυγούστου, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης εντοπίζονται σε Λυκαβηττό - Κολωνάκι και Μετς - Καλλιμάρμαρο και σημαντικές σε Κεραμεικός - Μεταξουργείο - Γκάζι (+24,2%), Αιγάλεω (+20,2%) και Πατησίων - Αχαρνών (+10,8%).

Η μέση τιμή αναζήτησης σε περιοχές κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιοχή Εξάρχεια - Νεάπολη ανέρχεται στα 500 ευρώ, στην Κυψέλη στα 470 ευρώ, ενώ στην περιοχή Γκύζη - Πεδίον του Αρεως στα 450 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι για φοιτητική κατοικία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη αναζητούν σπίτι γύρω στα 550 ευρώ στου Ζωγράφου, στα 500 στα Ιλίσια και 630 στο Γουδί.

Η Δήμητρα, πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προτίμησε να περιμένει μήπως βρει κάποια «ευκαιρία», μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. «Χάρη στην πολιτική μου δράση έχω γνωστούς και εκεί που δεν έχω γνωστούς. Θα με φιλοξενήσουν για λίγο διάστημα, για όσο θα ψάχνω, μήπως μειωθούν οι τιμές. Διαφορετικά, θα προσπαθήσω να συγκατοικήσω με άλλους φοιτητές. Νομίζω η τάση αυτή έχει επιστρέψει για τα καλά. Βέβαια δεν μπορεί να αποτελεί λύση επ’ άπειρον», δηλώνει η 18χρονη στην «Εφ.Συν.».

Στη Θεσσαλονίκη

Ούτε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άμεσα αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ακόμα και οι 8.500 νέες κλίνες, που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια μέσω των προσφιλών ΣΔΙΤ, αφορούν το Μετσόβιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης, ΔΠΘ, Θεσσαλίας, Δυτικής Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία από τις τιμές αναζήτησης χρηστών δείχνουν εκρηκτικές ετήσιες αυξήσεις 18,3% στη Σταυρούπολη, 13,7% στο τρίγωνο Τριανδρία - Δόξα - Κρυονέρι και 12,6% σε 40 Εκκλησιές και Ευαγγελίστρια, όπου η μέση τιμή ξεπέρασε τα 11 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε περιοχές όπως η Τούμπα και η Ανάληψη - Μπότσαρη - Νέα Παραλία ανέρχεται στα 440 και 450 ευρώ, αντίστοιχα. Στο κέντρο της πόλης, γονείς και πρωτοετείς αναζητούν φοιτητική κατοικία περίπου στα 410 ευρώ. Την ανηφόρα τραβούν ως επί το πλείστον τα μισθώματα και οι περισσότερες φοιτητουπόλεις της χώρας την περίοδο Ιούλιου-Αυγούστου 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών, άνω των 9 ευρώ ανά τ.μ., εντοπίζονται σε Λάρισα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Πάτρα και Καλαμάτα. Στις τρεις πρώτες η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας ανέρχεται από 350 έως 370 ευρώ, ενώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης η μέση τιμή αναζήτησης σπιτιού ανέρχεται στα 375 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Στο συρτάρι

Και φέτος οι πιο υψηλές τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εντοπίζονται σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, εξαιτίας της εκθετικής αύξησης των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η επικερδής για τους ιδιοκτήτες χρήση έχει ως αποτέλεσμα τα ευτράπελα κάθε καλοκαιριού, όταν ξεσπιτώνονται φοιτητές και εκπαιδευτικοί για να φιλοξενηθούν οι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Εξαιρέσεις αποτελούν άλλες περιοχές, που βλέπουν μειώσεις, όπως η Χαλκίδα (-8,0%), τα Τρίκαλα (-4,1%) και το Αίγιο (-3,8%). Οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (κάτω των 7,0 €/τ.μ.) διαπιστώθηκαν σε Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Παιδείας κράτησε για άλλη μια χρονιά στο συρτάρι πρόταση, που δεν αρκεί από μόνη της για να ρίξει τα ενοίκια από τα ύψη αλλά θα ήταν ένα βήμα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ζητήσει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, όπου εκμισθωτές και μεσίτες θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως τα διαθέσιμα σπίτια σε χαμηλότερες τιμές λόγω ανταγωνισμού.