Ανηφορίζουν πάλι τα τιμολόγια ρεύματος

Ο Σεπτέμβρης έκλεισε χθες στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπου διαμορφώνεται η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος από τις συναλλαγές ανάμεσα στο καρτέλ των ηλεκτροπαραγωγών –που ελέγχουν και το 80% της λιανεμπορικής αγοράς– και τους προμηθευτές με αύξηση πάνω από 20%: από τα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο, στα 92,7 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη τα 5 τελευταία 24ωρα: +3,67% την περασμένη Παρασκευή, +0,44% το Σάββατο, +16,5% την Κυριακή, +34,5% τη Δευτέρα και +1,91% σήμερα Τρίτη.

Οι διακυμάνσεις ανάμεσα σε ελάχιστη και μέγιστη τιμή ακραίες: από 17 ευρώ/ΜWh έως 425 ευρώ/ΜWh την τελευταία εβδομάδα, ενώ σε μηνιαία βάση η κατώτατη χονδρεμπορική τιμή έφτασε και στα -15 ευρώ/MWh, δηλαδή αρνητική τιμή που ο ηλεκτροπαραγωγός πληρώνει τον προμηθευτή για να την αγοράσει, έστω κι αν πρόκειται για τον ίδιο του τον εαυτό (ήτοι: η ΔΕΗ πουλάει στη ΔΕΗ), πράγμα εξαιρετικά βολικό και συμφέρον, αφού τα τιμολόγια του επόμενου μήνα διαμορφώνονται βάσει της μέσης τιμής του προηγούμενου.

Ετσι, μετά τη μεσοσταθμική μείωση 12% ώς 15% του Σεπτεμβρίου στα τιμολόγια λιανικής ρεύματος (τα πράσινα κυμαινόμενα που εξακολουθούν να κυριαρχούν, παρά την υποχώρησή τους έναντι των σταθερών μπλε), από σήμερα αναμένεται επαναφορά στον ανοδικό κύκλο στους λογαριασμούς του Οκτωβρίου.

Η Protergia (Metlen), βέβαια, είναι η μόνη που έχει προαναγγείλει από χθες μείωση για τον Οκτώβριο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, αυτή η μείωση ήλθε έπειτα μια πορεία της δεύτερης μετά τη ΔΕΗ παρόχου «ενάντια στο ρεύμα» των διακυμάνσεων επί έναν χρόνο, με την τιμή για το πράσινο τιμολόγιο «κολλημένη» στα 15,9 λεπτά/kWh, και μάλιστα με «διάλειμμα» αύξησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (στα 16,9 και 17,9 λεπτά αντίστοιχα).

Φυσικά, η μεγάλη εικόνα για τις αυξήσεις που θα δουν τα νοικοκυριά στους λογαριασμούς τους πριν καν «ακουστεί» το φθινόπωρο θα διαμορφωθεί από τις ανακοινώσεις της κυρίαρχης ΔΕΗ.

Ενεργειακός δανεισμός

Παράλληλα, η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη στην ισχυρή πίεση της βιομηχανίας για μείωση του ενεργειακού κόστους. Η ηγεσία του ΣΕΒ έχει ανοιχτά προτείνει μέτρα στήριξης στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις για τρία χρόνια, με ένα μέσο ετήσιο κόστος 280 εκατ. ευρώ, με τη μορφή «ενεργειακού δανεισμού» στις επιχειρήσεις. Πράγμα που ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του πρέπει να εξετάσουν και να αποφασίσουν αν θα το υιοθετήσουν μέχρι την προσεχή Τρίτη (7 Οκτωβρίου), ημέρα της ετήσιας Γ.Σ. του ΣΕΒ όπου θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είναι άγνωστο αν το επιτελείο του πρωθυπουργού θα «βασανιστεί» ανάλογα για μέτρα υπέρ και των νοικοκυριών. Ως γνωστόν, η «απειλή» του τον προηγούμενο μήνα ότι θα παρέμβει αν οι προμηθευτές ρεύματος δεν περάσουν στις τιμές τη μεγάλη μείωση 25% της χονδρεμπορικής έμεινε… χωρίς υλοποίηση.