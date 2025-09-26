Πρωταθλητής στις καθυστερήσεις το «Ελ. Βενιζέλος»

Θλιβερή πρωτιά σε σχέση με όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης σημείωσε η Αθήνα ως προς τις πτήσεις (αναχωρήσεις και αφίξεις) που καθυστερούν, και αυτό συμβαίνει διότι από χθες οι αεροελεγκτές έπαψαν να εργάζονται με τους ειδικούς όρους του καλοκαιριού που προβλέπουν υποδοχή περισσότερων πτήσεων

Το πανευρωπαϊκό «πρωτάθλημα» στις καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων διεκδικεί από χθες, μέσα στο φθινόπωρο, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Σχεδόν 600 πτήσεις που έφευγαν από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας ή ήταν προγραμματισμένες να αφιχθούν υλοποιήθηκαν με καθυστέρηση από λίγα λεπτά έως και πάνω από δύο ώρες, προκαλώντας αναστάτωση στα ταξίδια χιλιάδων επιβατών.

Η «καταιγίδα» που ξέσπασε δεν ήταν «εν αιθρία» και σχετίζεται με τις τεράστιες ελλείψεις της Ελλάδας σε σύγχρονα συστήματα ραντάρ. Κάθε καλοκαίρι οι αυξημένες ανάγκες καλύπτονται με υπερεργασία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, που συμφωνούν να λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές με αντάλλαγμα την υποδοχή περισσότερων πτήσεων. Από χθες όμως αυτή η «συμφωνία» έχασε την ελαστικότητά της και οι αεροελεγκτές εφαρμόζουν τον κανονισμό για τα όρια διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων με απόλυτη αυστηρότητα. Το αποτέλεσμα άρχισε να εμφανίζεται από νωρίς το πρωί, με τους πίνακες στο κεντρικό αεροδρόμιο να γεμίζουν από την ένδειξη «Καθυστέρηση».

Η χθεσινή ελληνική πρωτιά στις καθυστερήσεις των αφίξεων

Σύμφωνα με τη διεθνή βάση αεροπορικών δεδομένων flightradar24, η Αθήνα ήρθε χθες πρώτη σε πλήθος ή σε ποσοστό καθυστερημένων αφίξεων και αναχωρήσεων σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εως χθες βράδυ στον πίνακα που δείχνει τις καθυστερήσεις των πτήσεων-αφίξεων το «Ελ. Βενιζέλος» ήταν πρώτο ανάμεσα σε 10 αεροδρόμια. Συγκεκριμένα είχαν εμφανίσει καθυστέρηση συνολικά 221 αφίξεις, δηλαδή το 48% του συνόλου. Δεύτερο με μεγάλη απόσταση ερχόταν το αεροδρόμιο Schiphol του Αμστερνταμ με 156 καθυστερήσεις και ακολουθούσαν η Νίκαια (137 αφίξεις), η Βαρκελώνη (116), η Φρανκφούρτη (114), η Βαρσοβία (116), το Μιλάνο (114), το Βερολίνο (102), το Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι (95) και το Μόναχο (96).

Στις αναχωρήσεις πτήσεων το «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραφε 343 καθυστερήσεις, δηλαδή το 74% του συνόλου των αναχωρήσεων που ήταν προγραμματισμένες. Σε επίπεδο ποσοστού το αεροδρόμιο της Αθήνας έχανε με μικρή διαφορά την πρωτιά από το Γκάτγουικ του Λονδίνου, που κατέγραφε καθυστέρηση στο 75% των αναχωρήσεων. Υπήρχαν άλλα αεροδρόμια με μεγαλύτερο πλήθος καθυστερημένων αναχωρήσεων, αλλά χαμηλότερα ποσοστά που δεν ξεπερνούσαν το 70% του συνόλου των πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας βρέθηκε και πρόσφατα στο στόχαστρο της κριτικής για τις καθυστερήσεις των πτήσεων, ειδικά από την εταιρεία Ryanair. Αφορμή τότε ήταν οι βλάβες σε συστήματα επικοινωνίας κοντά στο «Ελ. Βενιζέλος», που επέβαλαν περιορισμούς στους διαχωρισμούς των πτήσεων.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, και όπως κάθε χρόνο, οι αεροελεγκτές συμφωνούν με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές προκειμένου να εργάζονται υπερωριακά και σε περισσότερους τομείς ώστε να διεκπεραιώνουν περισσότερες πτήσεις. Από τη δεκαετία του '90 αυτές οι πρόσθετες αποδοχές δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύπτονται από το πανευρωπαϊκό σύστημα Eurocontrol που συγκεντρώνει τα τέλη όλων των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο.

Με βάση τη συμφωνία αυτή οι αεροελεγκτές δέχονταν να διεκπεραιώνουν 28 αφίξεις ανά ώρα, δηλαδή σχεδόν μία άφιξη κάθε δύο λεπτά. Στην πράξη, λόγω των προβλημάτων που εμφανίζουν τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, καταλήγουν να φτάνουν πολύ περισσότερες πτήσεις, δηλαδή έως και πάνω από 30 ή και 35. Οι εργαζόμενοι δέχονταν να ρυθμίσουν και αυτές τις παραπάνω πτήσεις δείχνοντας μια «ελαστικότητα». Ομως από χθες αποφάσισαν να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τα όρια ώστε να μην ξεπερνούν το «πλαφόν» των 28 πτήσεων ανά ώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια να ξεκινούν προγραμματίζοντας έως 22 πτήσεις, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα χρειαστεί να ρυθμίσουν 28.

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με τις συνεχόμενες αφίξεις οι αεροελεγκτές οφείλουν να ρυθμίζουν την κυκλοφορία για τις αντίστοιχες πτήσεις που φεύγουν από το «Ελ. Βενιζέλος» σε συνεννόηση με τους αεροελεγκτές των χωρών από τα οποία κάθε πτήση θα περάσει προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.

Αιτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εκδηλώνεται ως αντίδραση στην άρνηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δεχτεί τα αιτήματά τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που φέρνει νομοσχέδιο το οποίο μετατρέπει την ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το νομοσχέδιο αυτό κυοφορείται εδώ και μήνες και προβάλλεται ως σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Στην πραγματικότητα όμως δίνει έκτακτες εξουσίες στη διοίκηση που θα τοποθετήσει η κυβέρνηση στην ΥΠΑ, προκειμένου να προχωρά σε έργα και προμήθειες, να μετακινεί προσωπικό, να αναθέτει θέσεις προϊσταμένων και να ενώνει μεταξύ τους τομείς ευθύνης. Στις διαβουλεύσεις με τους αεροελεγκτές το υπουργείο έλεγε ότι θα λάβει υπ' όψιν τις παρατηρήσεις των εργαζομένων, αλλά χθες προχώρησε και κατέθεσε το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.

Η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚ) δήλωσε ήδη συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ της 1ης Οκτωβρίου. Ομως από χθες ξεκίνησε την αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού, διαμαρτυρόμενη για τις καθημερινές υπερβάσεις στον όγκο της πραγματικής εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που τα συστήματα ραντάρ παραμένουν απαρχαιωμένα και το προσωπικό ελλιπές.

Διαμαρτύρονται επίσης διότι συνεχίζει να παραμένει ανενεργό το σύστημα προειδοποίησης εμπλοκών STCA στην περιοχή προσέγγισης της Αθήνας, το οποίο προειδοποιεί αυτόματα για τον κίνδυνο να βρεθούν δύο αεροσκάφη σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση. Η έλλειψη του συστήματος αυτή έχει αναδειχτεί με παλαιότερα ρεπορτάζ και η ΥΠΑ είχε δεσμευτεί ότι θα το αποκαθιστούσε από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ανακοίνωση της Aegean

Ανακοίνωση εξέδωσε η Aegean σχετικά με τις καθυστερήσεις, επισημαίνοντας καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει τις επιπτώσεις στους επιβάτες.

«Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος".

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».