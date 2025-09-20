Αγωγή SLAPP κατά δημοσιογράφου από αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Και περιστατικά καταχρηστικών αγωγών SLAPP φαίνεται ότι προκαλεί ο καταιγισμός αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Ενα τέτοιο περιστατικό καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Χρήστος Αθανασιάδης, υπεύθυνος της ιστοσελίδας thessalikigi.gr, αποδέκτης αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων από τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καϊμακάμη. Αφορμή, δυο δημοσιεύματα της ιστοσελίδας που γράφτηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025, υπό τους τίτλους «Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα των αγροτών κ. Καϊμακάμη» και «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αντιπρόεδρος και ο Τιτανικός». Ο κ. Καϊμακάμης ισχυρίζεται στην προσφυγή του ότι τα δημοσιεύματα θίγουν την υπόληψή του και την επιστημονική επάρκειά του με υπαινιγμούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία στις 27 Μαΐου εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας και απορρίφθηκε.

Ωστόσο, ο κ. Καϊμακάμης διά των δικηγόρων του επιμένει στην εκδίκαση της αγωγής και, όπως καταγγέλλει ο Χρήστος Αθανασιάδης, προ ολίγων ημερών πήρε νέα κλήση για τακτική δικάσιμο, στις 24 Οκτωβρίου 2025, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας. «Πρόκειται για δεύτερη προσπάθεια λογοκρισίας, αυτή τη φορά μέσω της κύριας διαδικασίας, την οποία ο κ. Καϊμακάμης, αν ήθελε, θα μπορούσε να την αποφύγει, αλλά δεν το έπραξε», αναφέρει ο δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι αντί ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να ασχολείται με τα σοβαρά προβλήματα του οργανισμού, από τα σκάνδαλα μέχρι τις υπέρμετρες καθυστερήσεις στις πληρωμές, αφιερώνει ενέργεια στη δίωξη όσων του ασκούν δημοσιογραφική κριτική. Σε άρθρο του χθες στη «Θεσσαλική Γη», ο Χρήστος Αθανασιάδης θέτει «ένα εύλογο ερώτημα:

Και μιας και ο ίδιος αυτοπαρουσιάζεται ως “εργώδης” αντιπρόεδρος, καλό θα ήταν να απαντήσει δημόσια:

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, πόσες ημέρες βρέθηκε στο γραφείο του στην Αθήνα, όπως όφειλε, και πόσες απουσίαζε; Ή, πιο απλά: κάθε εβδομάδα, πόσες ημέρες είναι πραγματικά στο γραφείο και πόσες όχι; (ενώ το “3χίλιαρο” το εισπράττει κανονικά κάθε μήνα, εδώ δεν χρειάζεται ερώτημα)».