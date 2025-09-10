Η Εφορία… εξανεμίζει τα ψίχουλα της αύξησης

Από τις αρχές Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα δουν το αποτέλεσμα των φοροελαφρύνσεων στον λογαριασμό τους, θριαμβολογεί το οικονομικό επιτελείο.

Ωστόσο, πέραν του γεγονότος ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν θα προκαλέσει ενθουσιασμό καθώς πρόκειται για ψίχουλα για πολλούς, από 1η Απριλίου και ύστερα θα δουν αυτά τα ψίχουλα να μειώνονται «ξαφνικά», καθώς θα ισχύσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα παρασύρει σε αύξηση και τους μισθούς που βρίσκονται πάνω από τον κατώτατο, αυξάνοντας το φορολογητέο εισόδημα. Ιδιαίτερα αδικημένοι θα είναι όσοι εξαιτίας αυτής της αύξησης περάσουν στο ανώτερο κλιμάκιο (ολίσθηση κλιμακίου), καθώς θα φορολογηθούν με ανώτερο φορολογικό συντελεστή. Αν για τους υπόλοιπους η αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος λόγω αύξησης του μισθού μειώνει τα οφέλη των φοροελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν κατά 35%, για όσους ολισθήσουν σε ανώτερο φορολογικό κλιμάκιο αντί για ελάφρυνση θα υπάρξει σοβαρή επιβάρυνση.

Υψηλές απώλειες

Πρόκειται για το φαινόμενο του «φορολογικού πληθωρισμού», δηλαδή της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης που φέρνει η αύξηση του μισθού όταν η φορολογική κλίμακα δεν τιμαριθμοποιείται. Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας είναι καίριο αίτημα για τα συνδικάτα, η εφημερίδα μας το έχει αναδείξει πολλές φορές, η δε Eurobank είχε δημοσιοποιήσει σχετική ανάλυση στις αρχές Αυγούστου.

Σε εκείνη την ανάλυση, η Eurobank, χρησιμοποιώντας στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2023, κατέληξε στο ότι η φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ο αναλογών φόρος ως ποσοστό των αντίστοιχων φορολογούμενων εισοδημάτων, αυξήθηκε από 9,9% το 2021 σε 11,1% το 2023. Με βάση τις εκτιμήσεις της τράπεζας, το 37% της αύξησης αυτής προήλθε από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Το υψηλό αυτό ποσοστό δείχνει το μεγάλο ύψος των απωλειών στο πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων εξαιτίας του «φορολογικού πληθωρισμού».

Οτι τα οφέλη από τις φοροελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν είναι ψίχουλα, το επιβεβαίωσαν οι πίνακες που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών εξειδικεύοντας τα μέτρα. Αποδεικνύεται επίσης από τον πίνακα που δημοσιεύουμε σήμερα.

Κλιμάκια

Ο σημερινός πίνακας ωστόσο αποδεικνύει και κάτι άλλο: ότι η φορολογική επιβάρυνση λόγω της νέας αύξησης του μισθού τον Απρίλιο του 2026 θα ανέλθει στα επίπεδα του 35%.

Συγκεκριμένα:

● Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό θα πρέπει να καλύπτει τον πληθωρισμό του 2025, που κυμαίνεται περί το 3% και η τάση είναι να αυξηθεί τους επόμενους μήνες και θα ενσωματώνει και μερίδιο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Στη χειρότερη περίπτωση, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,5%, ενώ θεωρείται πιθανότερο να φτάσει το 4%, αυξανόμενος από 880 ευρώ σε 915 ευρώ μικτά. Παίρνοντας υπόψη ότι δεν θα αυξηθεί όλη η κλίμακα των μισθών κατά 4%, βασιζόμαστε στην εκτίμηση ότι η μέση αύξηση θα είναι 3,5%.

● Υπολογίζοντας τη φορολογική επιβάρυνση λόγω μέσης αύξησης μισθού κατά 3,5% στην κλίμακα φορολογητέου εισοδήματος 10.000-20.000 ευρώ, προκύπτει ότι η φορολογική επιβάρυνση αντιστοιχεί στο 1/3 της φοροελάφρυνσης εξαιτίας των μέτρων που εξαγγέλθηκαν. Δηλαδή η επιβάρυνση λόγω αύξησης του μισθού «σβήνει» το 1/3 των ωφελειών από τα μέτρα.

● Το πρόβλημα όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερο για όσους θα περάσουν στο ανώτερο φορολογικό κλιμάκιο. Στα εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ αυτό θα συμβεί στο όριο εισοδήματος 19.325 ευρώ. Ετσι, όσοι είναι στη ζώνη εισοδήματος 19.325-19.999 ευρώ θα περάσουν στο από πάνω κλιμάκιο και θα φορολογηθούν με συντελεστή 26%. Οπως φαίνεται στον πίνακα, η φορολογική επιβάρυνση όχι απλώς θα εξαλείψει την ισχνή φοροελάφρυνση λόγω των μέτρων, αλλά θα αφαιρέσει από το εισόδημα των εργαζομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας 1.335 ευρώ.