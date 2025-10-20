Εργαζόμενοι: Η ΔΥΠΑ δίνει 2,1 εκατ. σε ΜΜΕ για την εύνοιά τους

Οι υπάλληλοι μιλούν ευθέως για επιδίωξη δημοσιογραφικής ασυλίας • Παράλληλα κάνουν λόγο για κατασπατάληση δημόσιου και κοινοτικού χρήματος σε μη-εύλογες αιτίες, απευθείας αναθέσεις, ευνοιοκρατία και «μυστική διπλωματία» γύρω από την κατανομή κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Την έγκριση, από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, κονδυλίων τεράστιου ύψους δημόσιου χρήματος από για εργασίες επικοινωνιακής προώθησης του έργου της υπηρεσίας, αλλά στην πραγματικότητα για επιδίωξη δημοσιογραφικής ασυλίας, κατήγγειλε τη Δευτέρα με ανακοίνωσή της η ομοσπονδία των εργαζομένων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου εγκρίθηκε από τη διοίκηση της υπηρεσίας κονδύλιο ύψους 2.170.000 ευρώ για το 2026, και μάλιστα από τον τακτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, με το σχετικό έγγραφο να αναγράφει ως αιτολογία, την υλοποίηση της επικοινωνιακής της πολιτικής. Επιπλέον αναφέρουν ότι τους δύο τελευταίους μήνες του 2025 θα διατεθούν επιπλέον 434.000 ευρώ, κι αυτά από τον τακτικό προϋπολογισμό, με τη διοίκηση να επικαλείται ως αιτιολογία της δαπάνης, «την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και προβολής για την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και την προώθηση του έργου, των δράσεων και των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ». Οι υπάλληλοι κάνουν επίσης λόγο για απευθείας αναθέσεις, ευνοιοκρατία και «μυστική διπλωματία» γύρω από την κατανομή κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση της ΔΥΠΑ «τραβά τα βλέμματα» σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί δημόσιο και κοινοτικό χρήμα. Τον Ιούλιο η ομοσπονδία την κατήγγειλε για κατασπατάληση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και προσπάθεια παραπλάνησης ευρωπαϊκών αρχών υπέρ αγοράς νέου κτιρίου αξίας 35 εκατ. ευρώ, επί της λεωφόρου Αθηνών, με το πρόσχημα πως τα κεντρικά γραφεία στον Αλιμο δεν αρκούν από άποψη χωρητικότητας για να στεγάσουν το σύνολο των εργαζομένων. Ενώ λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση των εργαζομένων, η διοίκηση προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις 280 χιλιάδων ευρώ σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρίες, για επικοινωνιακή προβολή του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας.

Τέλος οι υπάλληλοι στην ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι παράλληλα με όλα αυτά, απορρίφθηκε αίτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσής τους για αύξηση αποδοχών ύψους μόλις 5 ευρώ για κάθε έλεγχο τον οποίο διενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με την αιτιολογία πως αυτό θα οδηγούσε σε ναυάγιο, τον τακτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων της ΔΥΠΑ:

«Παρόλο που η χώρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο των Ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών, παρόλο που μικρά και μεγάλα σκάνδαλα ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση, και ενώ βασικοί θεσμοί αμφισβητούνται, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί… στο παράλογο!

Με απευθείας αναθέσεις, με ευνοιοκρατία και με "μυστική διπλωματία" γύρω από την κατανομή κονδυλίων του ΤΑΑ, η ΔΥΠΑ επιμένει να δίνει προτεραιότητα στις διαφημίσεις!

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ 2543/104/14-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΩΨ4691Ω2-Κ66), εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 2.170.000 ευρώ για το 2026, "για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της ΔΥΠΑ".

Και δεν είναι μόνο αυτό. Για το 2025, στους δύο τελευταίους μήνες του έτους θα διατεθούν επιπλέον 434.000 ευρώ για διαφημιστική προβολή! Όπως αναφέρεται, "σκοπός του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και προβολής για την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και την προώθηση του έργου, των δράσεων και των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ".

Κι όλα αυτά, με δαπάνη που καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού!

Η εκτίμησή μας είναι ξεκάθαρη: η ΔΥΠΑ διαθέτει αυτά τα υπέρογκα ποσά στα ΜΜΕ για να εξασφαλίζει δημοσιογραφική ασυλία, ωραιοποίηση των δράσεων, απόκρυψη των προβλημάτων και αποσιώπηση κάθε διαφορετικής φωνής.

Τα συνολικά 2.604.000 ευρώ που θα διατεθούν για να "διαφημιστεί" ένας δημόσιος οργανισμός που έχει το μονοπώλιο στην αντιμετώπιση της ανεργίας, προκαλούν εύλογα ερωτήματα και έντονους προβληματισμούς.

Την ίδια στιγμή, το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων–ελεγκτών της ΔΥΠΑ για αύξηση κατά 5 ευρώ ανά έλεγχο απορρίπτεται, γιατί –όπως λένε– "θα βγει εκτός προϋπολογισμού" ο Οργανισμός! Φαίνεται όμως ότι ο προϋπολογισμός δεν «βγαίνει εκτός» όταν πρόκειται για προβολή, εικόνα και επικοινωνιακά παιχνίδια.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, πως στο πρόσφατο παρελθόν, κομμάτι της "διαφημιστικής πίτας" δόθηκε και για τη μελέτη της γαλάζιας οικονομίας.

Αναρωτιόμαστε: υπάρχει άραγε κάποιο πόρισμα; ή απλώς μια ακόμη σπατάλη χωρίς αποτέλεσμα;

Απαιτούμε διαφάνεια, λογοδοσία και προτεραιότητα στους εργαζόμενους, όχι στις επικοινωνιακές βιτρίνες!

Τα χρήματα των ανέργων και των εργαζομένων δεν είναι για διαφημίσεις, αλλά για ουσιαστικές πολιτικές απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Φτάνει πια με τα έργα βιτρίνας – θέλουμε έργα για τους ανθρώπους!

Καμία σπατάλη, καμία σιωπή!

Η φωνή των εργαζομένων δεν φιμώνεται με διαφημίσεις»!