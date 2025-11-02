Τι σημαίνει: Neodimo-kratikus opekepensis

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα τραγανίσουν, τι θα μαγαρίσουν εάν τους δοθεί η ευκαιρία, και πολλά λεφτά που θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο στην Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια και τον Πολιτισμό, τα τρώνε αυτά τα παράσιτα και μετά τα αποβάλλουν διά της φυσικής οδού σε μορφή Φεράρι και Πόρσε

Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, «αρουραίος» είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος ποντικός των αγρών, που ζει στα χωράφια και στις αποθήκες, προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες. Αρουραίος, όμως, μεταφορικά, είναι ο πονηρός, πανούργος άνθρωπος, ενώ «αρουραίο» λέμε και τον διαρρήκτη. Η λέξη είναι αρχαία: το επίθετο «αρουραίος» προέρχεται από τη λέξη «άρουρα», που είναι η καλλιεργήσιμη γη. Στον Ομηρο βρίσκουμε τη φράση «άχθος αρούρης», δηλαδή «βάρος της γης», για ανθρώπους που δεν είναι χρήσιμοι και παρασιτούν εις βάρος άλλων.

Η λέξη «αρουραίος» προσδιόριζε στην αρχαιότητα τον ποντικό των αγρών (αρουραίος μυς), εν αντιθέσει με εκείνον που ζει σε παραθαλάσσια μέρη ή σε πλοία, που ονομαζόταν «ποντικός μυς», από τη λέξη «πόντος», που σημαίνει «ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος». Και τα δύο επίθετα, με τον καιρό ουσιαστικοποιήθηκαν – κι έτσι έχουμε τους αρουραίους και τους ποντικούς, που όλοι τους ανήκουν βέβαια στη βιολογική τάξη των τρωκτικών. Να πούμε πως υπάρχουν πολλά είδη αρουραίων: αρουραίος ο υπόξανθος, ο χιονόβιος, ο μεσογειακός, ο υπόγειος, ο νορβηγικός, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σ’ ένα ιδιαίτερο είδος αρουραίων. Στον γαλάζιο αρουραίο, του γένους neodimokratikus opekepensis, κι ας με συγχωρήσει η Βιολογία.

Λοιπόν, ενώ στα αιγοπρόβατα σοβεί η επιδημία της ευλογιάς, στους Γαλάζιους Αρουραίους κάνει θραύση η επιδημία αμνησίας και αλαλίας. Πρόκειται για μια νόσο πολύ επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο, αλλά όχι και τόσο για τα ίδια τα τρωκτικά, που αίφνης χάνουν είτε τη μνήμη, είτε τη λαλιά τους, όταν βρεθούν ενώπιον μιας εξεταστικής επιτροπής, η οποία τους απευθύνει ενοχλητικές ερωτήσεις σχετικές με τη σκανδαλώδη διασπάθιση των κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, σε ερωτήσεις των οποίων η ουσία θα μπορούσε να αποδοθεί συνοπτικά κάπως σαν «πόσα βούτηξες εσύ και πόσα έχωσες σε αγροτοκτηνοτρόφους του κόμματος;», οι γαλάζιοι ποντικοί αιφνιδίως παύουν να θυμούνται πρόσφατα γεγονότα, καθώς και επιβαρυντικές γι’ αυτούς συνομιλίες με αρχιλαμόγια στελέχη του Καθεστώτος, ενώ, εάν πιεστούν από τους βουλευτές της επιτροπής, ξαφνικά χάνουν την ομιλία τους και παύουν να απαντούν στις ερωτήσεις.

Βεβαίως, αυτή η επιδημία που πλήττει τα γαλάζια ποντίκια του γένους neodimokratikus opekepensis, όπως είπαμε, πλήττει αποκλειστικά αυτά τα τρωκτικά, και μάλιστα μόνο όταν υφίσταται εξέταση ή ανάκριση, καθώς τα συμπτώματα εξαφανίζονται όταν αυτά αφεθούν ελεύθερα να ξαναγυρίσουν στις τρύπες τους, για να ροκανίσουν τα κλεψιμαίικα από τον δημόσιο πλούτο που έχουν καβατζώσει εδώ και χρόνια.

Κι αυτό μας παραπέμπει στην κοινωνική επικινδυνότητα της νόσου: όσο αυτά τα άθλια τρωκτικά παραμένουν ελεύθερα, ο γενικός πληθυσμός κινδυνεύει από τη δραστηριότητά τους. Πολύτιμοι πόροι ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που τους έχουν τόσο απελπιστικά ανάγκη οι ειλικρινείς και τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, κινδυνεύουν από τους νεοντιμοκράτικους οπεκεπένσις, για να μη μιλήσουμε για κονδύλια του προϋπολογισμού, δικά σας, δηλαδή, χρήματα και δικά μου, που αποτελούν την τροφή των μπλε αρουραίων.

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα τραγανίσουν, τι θα μαγαρίσουν εάν τους δοθεί η ευκαιρία, και πολλά λεφτά που θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο στην Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια και τον Πολιτισμό, τα τρώνε αυτά τα παράσιτα και μετά τα αποβάλλουν διά της φυσικής οδού σε μορφή Φεράρι και Πόρσε.

Ο πανούργος και βλαβερός αρουραίος του γένους neodimokratikus opekepensis πραγματικά είναι «άχθος αρούρης», ένα περιττό βάρος για τη γη. Και την κοινωνία.