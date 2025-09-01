Μαρινάκης εν εξάλλω

Το είπαμε και χθες στο site μας, στο efsyn.gr, αυτά που συνέβησαν την Πέμπτη στο briefing των πολιτικών συντακτών είναι εξωφρενικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό. Επειδή του έκανε απανωτές ερωτήσεις. Απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο. Διαβάστε λίγο δυο-τρία αποσπάσματα από τον αποκαλυπτικό διάλογο, αν και θα ήταν πιο καλό να βλέπατε το βίντεο.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Συγγνώμη, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, δηλαδή για να υπάρχουν πέντε οδηγοί ασθενοφόρου στην Αίγινα, όπως υπήρχαν πριν από δύο χρόνια, που αν δεν κάνουμε λάθος ακόμα στην Ε.Ε. ήμασταν, για να βγαίνουν οι βάρδιες, δηλαδή, χρειάζεται να βγούμε από την Ε.Ε.; Είναι τόσο δύσκολο αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ηταν σαφές αυτό το οποίο είπα. Για να προσλάβει κάποιον, γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις, πρέπει να σεβαστεί τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων αναγκών, υπάρχουν ειδικότητες γιατρών που πρέπει να καλυφθούν. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας, το οποίο, προφανώς, έχει κενές οργανικές θέσεις. (...)

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Είναι ανάξιο λόγου αυτό το θέμα, δηλαδή;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μη λαϊκίζετε, κύριε. Μη λαϊκίζετε, κύριε, με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική, να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το «είναι ανάξιο λόγου» στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα, για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, για να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι, γιατί εδώ πέρα έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Εδώ είναι πολύ σοβαρή διαδικασία, που έρχονται συνάδελφοί σας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Το «είναι ανάξιο λόγου» ο θάνατος ενός ανθρώπου, αλλού. Εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Κι εμείς να ενημερωθούμε θέλουμε, για αυτό σας ρωτάμε συγκεκριμένα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχετε τον λόγο, κύριε. Δεν έχετε τον λόγο.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Θα δεσμευτείτε ότι μέχρι τέλος του έτους θα καλύπτονται οι βάρδιες των ασθενοφόρων σε όλα τα νησιά; Ναι ή όχι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχετε τον λόγο, κύριε. Θα σας μεταφέρω με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που έχω από το υπουργείο. Εάν δεν σας αρκούν αυτές οι πληροφορίες, να ρωτάτε τα υπουργεία. Κάνετε κατάχρηση της υπομονής των ανθρώπων που έρχονται εδώ και των πολιτών που βλέπουν.

Το επαναλαμβάνουμε, λοιπόν: Αν δεν του αρέσουν του κυβερνητικού εκπροσώπου οι επίμονες ερωτήσεις, να αλλάξει δουλειά. Αν έχει μάθει να απαντά γενικά και αόριστα σε ερωτήσεις χωρίς να επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να κάνουν follow up, τότε ο κ. Μαρινάκης να πηγαίνει μόνο στον ΣΚΑΪ να δίνει συνεντεύξεις, να λέει ό,τι θέλει δίχως αντίλογο.

To Top 5 της νέας ελληνικής «δημοσιογραφίας»

Το εξωφρενικό, δημοσιογραφικά, που συνέβη με τον Θανάση Κουκάκη και την Ελίζα Τριανταφύλλου του Inside Story το γνωρίζετε. Οι δύο συνάδελφοι, στο πλαίσιο μιας έρευνας που κάνουν για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank, έστειλαν ερωτήσεις προς διάφορους που αναφέρονταν στο ρεπορτάζ. Και σωστά έπραξαν, έτσι είναι το σωστό, έπρεπε να ζητηθεί και η άποψή τους. Πριν ωστόσο λάβουν καν τις απαντήσεις (τις πήραν προχθές Πέμπτη) και πολύ πριν δημοσιευτεί η έρευνα (θα βγει σε κάνα δεκαήμερο περίπου όπως μου είπαν) είδαν τις ερωτήσεις τους να γίνονται φύλλο και φτερό σε δύο sites, bankingnews.gr και iefimerida.gr, καθώς και σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα, την Political.

Αυτοί που έλαβαν τις ερωτήσεις για την έρευνα, τις διοχέτευσαν σε διάφορα ΜΜΕ τα οποία, αν είναι δυνατόν, άρχισαν να χτυπούν τον Θανάση Κουκάκη! Πρωτοφανή πράγματα. Να πεις ότι ήταν και τίποτε περίεργες ερωτήσεις; Καμία σχέση, «ακαδημαϊκές» θα τις έλεγα, αυστηρά τραπεζικού περιεχομένου. Δηλαδή αδιάφορες για όλους εμάς. Κάπως έτσι λοιπόν κατάφεραν και μετέτρεψαν ένα κλαδικό ρεπορτάζ σε «πολυαναμενόμενο» ρεπορτάζ γενικού ενδιαφέροντος.

Το ζήτημα βέβαια είναι για τα ΜΜΕ που έσπευσαν να επιτεθούν σε έναν δημοσιογράφο, αυτό μας ενδιαφέρει, το νέο είδος δημοσιογραφίας. Στην «Εφ.Συν.» της Τρίτης δημοσιεύσαμε και την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ. «Θεωρούμε αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για μία έρευνα που δεν έχει καν δημοσιευτεί! Ιδού 5 προτάσεις που μπορεί να κάνουν τα ρεπορτάζ ακόμα πιο... ανάρπαστα.

1) Οι ενδιαφερόμενοι να προλαβαίνουν τη δημοσίευση κάνοντας μηνύσεις στους δημοσιογράφους. Τέλος τα ρεπορτάζ. Ελεος πια.

2) Τα τρίτα ΜΜΕ να κάνουν συστάσεις στους δημοσιογράφους πριν αυτοί σκεφτούν καν να ξεκινήσουν μία έρευνα.

3) Τα τρίτα ΜΜΕ να δημοσιεύουν, πριν βγουν τα ρεπορτάζ, όχι μόνο τις ερωτήσεις που στέλνουν οι δημοσιογράφοι αλλά και τις απαντήσεις. Το τέλειο κάψιμο #diplhs

4) Ο κάθε δημοσιογράφος μαζί με το «πόθεν έσχες» του να δημοσιεύει και το γενεαλογικό του δέντρο για να μην το ψάχνουμε. Γατιά, σκυλιά έχετε; Και αυτά να δηλωθούν, παρακαλώ.

5) Μία είναι η λύση για να τελειώνουμε: να απαγορευτούν τα ρεπορτάζ. Νισάφι πια.