Αυτό που βλέπετε στον τίτλο είπε η Μαρία Καρυστιανού στην ερώτηση του Τάσου Παππά, τι θα απαντούσε στη δημοσκόπηση εκείνη που θα τη ρωτούσαν, ως μια απλή πολίτη, αν θα προτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή το χάος. «Μα ο Μητσοτάκης είναι το χάος»! Εγώ πάλι, αν σας ενδιαφέρει, θα ψήφιζα δαγκωτό το χάος χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στο podcast «Ανάγωγες Κουβέντες» λοιπόν που ηχογραφούμε στο στούντιο της «Εφημερίδας των Συντακτών» και ανεβάζουμε στο site μας efsyn.gr κάθε Κυριακή, αυτή την εβδομάδα έχουμε καλεσμένη τη Μαρία Καρυστιανού. Και μας μίλησε για όλα, τόσο για το έγκλημα των Τεμπών όσο και για τα πολιτικά. Τη ρωτήσαμε ευθέως πολλά πράγματα και δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να απαντήσει. Αν έχει ψηφίσει ποτέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού τοποθετεί τον εαυτό της, στα δεξιά, στα αριστερά ή στο Κέντρο. Αν ισχύει ότι τη βολιδοσκόπησαν υπάρχοντα κόμματα ή μελλοντικά κόμματα προκειμένου να δουν τις διαθέσεις της. Αν ετοιμάζει κόμμα ή κίνημα ή πολιτικό φορέα. Αν πρέπει στην πολιτική να κατεβαίνουν μόνο επαγγελματίες πολιτικοί. Αν μπορεί σε μια εκλογική αναμέτρηση να υπάρχει ένα και μοναδικό αίτημα, παράδειγμα το αίτημα για δικαιοσύνη.

Κάναμε μια γρήγορη και τίμια θα έλεγα συνεννόηση με τη Μαρία Καρυστιανού για αυτό το podcast (που ετοιμάζει, τεχνικά, ο Αντώνης Παπαβομβολάκης). Δεν μας είπε το παραμικρό για κάτι που δεν θα ήθελε να συζητήσουμε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις χωρίς αποκλεισμούς. Στο τέλος δε, όπως θα ακούσετε κι εσείς, μας είπε ότι ευχαριστήθηκε τη συζήτηση, ένιωσε πολύ άνετα με το κάλεσμα της «Εφημερίδας των Συντακτών». Ε, όταν μια συνέντευξη ξεκινάει με την ερώτηση (του Τάσου), «κυρία Καρυστιανού, εμπιστεύεστε την ελληνική Δικαιοσύνη;» καταλαβαίνετε και πώς θα εξελιχθεί μετά.

Το podcast, όπως σας είπαμε, θα μπορείτε να το ακούτε από αυτήν την Κυριακή το πρωί.