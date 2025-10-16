«Η Google γίνεται δολοφόνος της επισκεψιμότητας»

Ιταλοί εκδότες απαιτούν έρευνα για τις επισκοπήσεις ΤΝ της Google, που παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν.

«Οι επισκοπήσεις AΙ είναι μία από τις τελευταίες καινοτομίες αναζήτησης της Google, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχει συνοπτικές, εξαιρετικά ενημερωτικές περιλήψεις ακριβώς στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.»

Το παραπάνω αναφέρει η ίδια η Google, απαντώντας στο ερώτημα για το τι είναι οι επισκοπήσεις ΤΝ (AI Overviews) που παρέχει η διάσημη μηχανή αναζήτησης και οι οποίες τοποθετούνται στο πάνω μέρος σχεδόν κάθε αναζήτησης που κάνει ο χρήστης. Ουσιαστικά οι επισκοπήσεις παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κλικ στις πηγές (συνδέσμους) που ακολουθούν, συνοψίζοντας τις αναζητήσεις με ένα μπλοκ κειμένου στην κορυφή της σελίδας αποτελεσμάτων.

«Δολοφόνος επισκεψιμότητας»

Ωστόσο, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι εν λόγω επισκοπήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες, ενώ δημιουργούν και άλλα ζητήματα, όπως είναι η μείωση των κλικ στις σχετικές ιστοσελίδες που ακολουθούν. Δηλαδή, πολλοί χρήστες του Διαδικτύου επιλέγουν να διαβάσουν μόνο τις επισκοπήσεις της Google κι όχι να κλικάρουν μία από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες που ακολουθούν. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση επισκεψιμότητας στους ιστοτόπους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδά τους. Παράλληλα, η ενημέρωση μόνο από μία πηγή δημιουργεί εύλογο προβληματισμό για τη διαφάνεια και την αναγκαία ποικιλομορφία της πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιταλική ομοσπονδία εκδοτών εφημερίδων (FIEG) ανακοίνωσε ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Agcom (την εποπτική αρχή επικοινωνιών της Ιταλίας), ζητώντας έρευνα για τις επισκοπήσεις ΤΝ της Google. Η FIEG υποστηρίζει πως η λειτουργία των επισκοπήσεων είναι «δολοφόνος της επισκεψιμότητας» και απειλεί την επιβίωσή τους.



Παρόμοιες καταγγελίες έχουν υποβληθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Ο στόχος της κίνησης αυτής, που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων, είναι να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει έρευνα κατά της Google, βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ.

Η FIEG δήλωσε ότι ανησυχεί επίσης για την πιο πρόσφατη Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία λαμβάνει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και τις παρουσιάζει ως chatbot. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες της Google «παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών, με αρνητικές επιπτώσεις στους Ιταλούς χρήστες, καταναλωτές και επιχειρήσεις».

«Η Google γίνεται δολοφόνος της επισκεψιμότητας», ανέφερε η FIEG στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι επισκοπήσεις όχι μόνο ανταγωνίζονται άμεσα το περιεχόμενο που παράγεται από εκδοτικές εταιρείες, αλλά και «μειώνουν την ορατότητα και τον εντοπισμό τους, και κατά συνέπεια τα έσοδα από διαφημίσεις τους». Και πρόσθεσε: «Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για την οικονομική βιωσιμότητα και την ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, με όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την έλλειψη διαφάνειας και τον πολλαπλασιασμό της παραπληροφόρησης στον δημοκρατικό διάλογο».

Έρευνες επιβεβαιώνουν τα λιγότερα κλικ

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από την εταιρεία ανάλυσης Authoritas με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ότι το AI Overviews, που ξεκίνησε η Google πέρυσι, προκάλεσε έως και 80% λιγότερα κλικ. Η έρευνα, η οποία υποβλήθηκε ως μέρος μιας νομικής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον αντίκτυπο του Google AI Overviews, διαπίστωσε επίσης ότι οι σύνδεσμοι προς το YouTube -που ανήκει στην μητρική εταιρεία της Google, Alphabet - ήταν πιο εμφανείς σε σύγκριση με το κανονικό σύστημα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Άλλη μελέτη από το Pew Research Center (αμερικανικό think tank), κατέδειξε επίσης ένα μεγάλο πλήγμα στην επισκεψιμότητα παραπομπών από το Google AI Overviews, με τους χρήστες να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο κάτω από μια σύνοψη AI μόνο μία φορά κάθε 100 επισκέψεις.

Από την πλευρά της, η Google ισχυρίστηκε ότι οι παραπάνω έρευνες ήταν ανακριβείς και βασίζονταν σε λανθασμένη μεθοδολογία.