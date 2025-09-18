Απόλυση Κίμελ: Δικαίωση στην... επιμονή Τραμπ, απειλή για τη δημοκρατία

Ο Αμερικανός πρόεδρος χάρηκε με την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC, ενώ το FCC πίεζε το ABC να πάρει μέτρα εναντίον του.

Η αρχική ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ABC για την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ λόγω ενός σχολίου για τη πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έφερε ενθουσιασμό στον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις από τον χώρο της τηλεόρασης και των τεχνών, ενώ η είδηση επεκτάθηκε και στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Οι εξελίξεις με τον γνωστό παρουσιαστή της late night τηλεόρασης, αποτυπώνουν την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του Αμερικανού προέδρου στην ενημέρωση και την καθ' ύλην ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC).

Ο ίδιος ο Τραμπ, στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας Κιρ Στάρμερ, διέψευσε τις κατηγορίες συνδικαλιστών, καλλιτεχνών και πολιτικών της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης για παρέμβασή του στην απόφαση του ABC διεκυρινίζοντας ότι ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος.

«Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», δήλωσε.

Η εν λόγω κίνηση είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια σειρά από κινήσεις του περιβάλλοντος Τραμπ για τον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και την λογοκρισία κάθε φωνής που δε συμφωνεί με τη γραμμή του Λευκού Οίκου. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση Τραμπ κατέληξε σε συμβιβασμούς με το CBS και το ABC για την αρνητική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου και οι Ρεπουμπλικανοί διέκοψαν τη χρηματοδότηση των δημόσιων ΜΜΕ.

Απειλές για το ABC από το FCC

Ήδη το FCC είχε παρέμβει στο ζήτημα νωρίτερα, με τον εκλεκτό του Τραμπ στη προεδρία της Επιτροπής, Μπρένταν Καρ, να προειδοποιεί το ABC και τη συνεργαζόμενη ιδιοκτήρια τοπικών σταθμών ανά τη χώρα, Nexstar, ότι θα υπάρξουν κυρώσεις αν δεν λάβει μέτρα για την απομάκρυνση του παραγωγού από το δίκτυο.

«Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Καρ. «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να αναλάβουν δράση, ειλικρινά, έναντι του Κίμελ, αλλιώς η FCC θα έχει επιπλέον δουλειά μπροστά της», πρόσθεσε. Η προειδοποίηση της ρυθμιστικής αρχής έπιασε τόπο με το Nexstar αρχικά να ανακοινώνει τη διακοπή αναμετάδοσης της εκπομπής και μια άλλη ιδιοκτήτρια δεκάδων τοπικών σταθμών, τη Sinclair να προχωρά στην αντικατάστασή της από ένα ειδικό αφιέρωμα στον Τσάρλι Κερκ.

Μάλιστα η Sinclair, κατέφυγε εναντίον του Τζίμι Κίμελ με ανακοίνωσή της στην οποία τον καλεί να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και επιπλέον ζητά να κάνει δωρεά στην ακροδεξιά οργάνωση «Turning Point USA».

Την Τετάρτη, ο Καρ εμφανίστηκε σε ένα podcast που παρουσίαζε ο Μπένι Τζόνσον, ένας συντηρητικός σχολιαστής, και κατηγόρησε τον Κίμελ για «την πιο άρρωστη συμπεριφορά που θα μπορούσε να έχει [ο Κίμελ]». Ο πρόεδρος του FCC είπε ότι «θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει με βάσιμα επιχειρήματα ότι πρόκειται για μια σκόπιμη προσπάθεια να παραπλανηθεί ο αμερικανικός λαός σχετικά με ένα πολύ βασικό και θεμελιώδες γεγονός».

Ο Καρ έθεσε την πρωτοβουλία εναντίον του Κίμελ στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να υπονομεύσει τη δύναμη των παραδοσιακών media. «Διέλυσε [ο Τραμπ] την εντύπωση ότι μπορούν να ελέγχουν τι λέμε, τι σκεφτόμαστε, την αφήγηση γύρω από τα γεγονότα. Και βλέπουμε πολλές συνέπειες από την ενέργεια αυτή του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζοντας στους συνεργάτες του ABC ανά την αμερικανική επικράτεια ότι οι άδειες μετάδοσης που διαθέτουν συνοδεύονται από «υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι «είναι καιρός να αναλάβουν δράση» και να δηλώσουν ότι το περιεχόμενο του Κίμελ «δεν είναι κάτι που θεωρούμε ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών μας κοινοτήτων».

Για τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ οι «φωνές» εναντίον του Προέδρου είναι στοχοποίηση

Η γενική εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε πρόσφατα ότι «θα σας στοχοποιήσουμε και θα σας κυνηγήσουμε, αν στοχοποιείτε οποιονδήποτε με ρητορική μίσους». Τα λόγια της προκάλεσαν ανησυχία στους υποστηρικτές της Πρώτης Τροπολογίας που φοβούνται ότι ένας ελαστικός ορισμός του όρου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γενικεύσει την ποινικοποίηση της διαφωνίας.

Η Μπόντι αναθεώρησε αργότερα τα σχόλιά της, λέγοντας ότι επικεντρώθηκε σε «ρητορική μίσους που ξεπερνά τα όρια και φτάνει σε απειλές βίας».

Ο Τοντ Μπλανς, αναπληρωτής της Μπόντι, υπονόησε ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να παραβίασαν τον νόμο φωνάζοντας στον Τραμπ ενώ επισκεπτόταν ένα εστιατόριο κοντά στον Λευκό Οίκο. «Είναι καθαρή σύμπτωση το γεγονός ότι άτομα εμφανίζονται σε ένα εστιατόριο όπου ο πρόεδρος προσπαθεί να απολαύσει το δείπνο του στην Ουάσιγκτον και τον προσβάλλουν με χυδαία λόγια και χυδαία οργή;» είπε ο Μπλανς. Ανέφερε ότι οι αρχές θα μπορούσαν να διερευνήσουν εάν αυτό αποτελεί «μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας να προκληθεί βλάβη, τρόμος και ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το Associated Press, η Πρώτη Τροπολογία θεωρείται ευρέως ότι προστατεύει ακόμη και τις πιο υποτιμητικές παρατηρήσεις, και το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε σε ομόφωνη γνωμοδότηση πέρυσι ότι «οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να προσπαθήσουν να εξαναγκάσουν ιδιώτες προκειμένου να τιμωρήσουν ή να καταστείλουν απόψεις που η κυβέρνηση δεν εγκρίνει».

Νομοσχέδιο κατά της λογοκρισίας στα ΜΜΕ προωθούν οι Δημοκρατικοί

Μετά την ξαφνική εξαφάνιση του Τζίμι Κίμελ από τις τηλεοπτικές συχνότητες, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή και τη Γερουσία εισήγαγαν νομοθεσία «για την προστασία ατόμων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις και διώξεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», γνωστή και ως No Politcal Enemies (NOPE) Act.

Νωρίτερα τη Τρίτη έξι βουλευτές των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας, Χάκιμ Τζέφρις, σε μια κοινή δήλωση, κατηγόρησαν τον Μπρένταν Καρ ότι «εκφοβίζει το ABC» και «αναγκάζει την εταιρεία να υποκύψει στην κυβέρνηση Τραμπ», και δήλωσαν ότι ο «πόλεμος» του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά της Πρώτης Τροπολογίας «είναι κατάφωρα ασυμβίβαστος με τις αμερικανικές αξίες.