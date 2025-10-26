Γάζα: Η «Κίτρινη γραμμή» νέο ισραηλινό εργαλείο αποκλεισμού

Η γραμμή χρησιμοποιείται για να καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση επιστροφής των Παλαιστίνιων στις εστίες τους • Το Ισραήλ επέτρεψε σε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου να ερευνήσουν για τον εντοπισμό σορών ομήρων

Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να ερευνήσουν για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Όλο και μεγαλύτερη όμως είναι η ανησυχία ότι αυτή η γραμμή θα μετατραπεί σε μόνιμα νέα σύνορα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF άρχισαν να τοποθετούν κίτρινους τσιμεντένιους κώνους κάθε 200 μέτρα για να οριοθετήσουν την περιοχή που παρέμεινε υπό ισραηλινό έλεγχο κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας. Η γραμμή αυτή μοιράζει τη Γάζα στα δύο. Στο δυτικό τμήμα, η Χαμάς προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχό της στο κενό που άφησε η μερική ισραηλινή αποχώρηση.

Στο άλλο μισό της Γάζας, που καλύπτει την ανατολική λωρίδα καθώς και τα βόρεια και νότια σύνορα, ο ισραηλινός στρατός έχει ενισχύσει δεκάδες στρατιωτικά φυλάκια και πυροβολεί όποιον πλησιάζει τη γραμμή, είτε αυτή είναι έκδηλη με κίτρινη σήμανση είτε όχι, όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian. «Στην περιοχή μας, οι κίτρινες γραμμές δεν είναι καθαρά ορατές. Δεν ξέρουμε πού ξεκινούν ή πού τελειώνουν. Νομίζω ότι είναι πιο καθαρές σε άλλα μέρη, αλλά εδώ, τίποτα δεν είναι καθορισμένο» δήλωσε ο Μοχάμεντ Χάλεντ Αμπού αλ-Χουσεΐν, ένας 31χρονος πατέρας πέντε παιδιών. Το σπίτι της οικογένειάς του βρίσκεται στην αλ-Καράρα, βόρεια της Χαν Γιουνίς και ανατολικά της κίτρινης γραμμής.

«Μόλις πλησιάζουμε στα σπίτια μας, σφαίρες αρχίζουν να εκτοξεύονται από παντού, και μερικές φορές μικρά drones, αιωρούνται από πάνω μας, παρακολουθώντας κάθε μας κίνηση» είπε. «Χθες, ήμουν με τον φίλο μου όταν ξαφνικά δεχτήκαμε πυρά. Πέσαμε στο έδαφος και μείναμε εκεί μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μπορούσα να φτάσω στο σπίτι μου» όπως τόνισε. «Νιώθω ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει πραγματικά για μένα. Ποιο είναι το νόημα μιας εκεχειρίας αν ακόμα δεν μπορώ να επιστρέψω σπίτι;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ εγώ παραμένω κολλημένος ανάμεσα στην ελπίδα και τον φόβο. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η ιδέα ότι αυτή η γραμμή μπορεί να παραμείνει, ότι καμία απόφαση δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να επιστρέψουμε». Ο 31χρονος Παλαιστίνιος εκφράζει τους φόβους αυτούς, την ώρα που το Ισραήλ επέμεινε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας.

«Φράγμα που μπορεί να συρρικνώσει τη Γάζα»

Γράφοντας στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο στρατιωτικός ανταποκριτής Γιόαβ Ζιτούν εκτιμά ότι η κίτρινη γραμμή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «ένα ψηλό και εξελιγμένο φράγμα που θα συρρικνώσει τη Λωρίδα της Γάζας, θα διευρύνει τη δυτική Νεγκέβ και θα επιτρέψει την κατασκευή ισραηλινών οικισμών εκεί».

«Μοιάζει με μια de facto υφέρπουσα προσάρτηση της Γάζας» δήλωσε από την πλευτά του ο Τζέρεμι Κόνιντυκ, πρώην αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ στη Γάζα.

«Μία από τις κατευθυντήριες αρχές που θα πρέπει να εκτιμήσουμε από δεκαετίες ζοφερής εμπειρίας είναι ότι οτιδήποτε προσωρινό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη γίνεται πολύ γρήγορα μόνιμο» προειδοποιεί ο Ρόχαν Τάλμποτ, διευθυντής υπεράσπισης και επικοινωνίας της φιλανθρωπικής οργάνωσης Medical Aid for Palestines.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότεροι από 20 Παλαιστίνιοι κατά μέσο όρο εξακολουθούν να σκοτώνονται κάθε μέρα, πολλοί από αυτούς κοντά στην κίτρινη γραμμή. Κατά συνέπεια, πολύ λίγοι από τους εκτοπισμένους επιστρέφουν στην περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.