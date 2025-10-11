Αθήνα, 23°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Al_Shifa_1020
Ap Photo

Γάζα, 734 μέρες: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη εφημερία στην ιστορία [βίντεο]

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Βίντεο του αρχίατρου του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στα χέρια της «Εφ.Συν.» από τον αρχίατρο του ισοπεδωμένου νοσοκομείου Αλ Σίφα, Αχμέντ Αμπουνάντα, το οποίο έχει καταγραφεί προχθές Πέμπτη, στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Με φόντο τα ερείπια του νοσοκομείου ο Αμπουνάντα κάνει γνωστό πως με τον τερματισμό (;) των βομβαρδισμών έλαβε τέλος και η μεγαλύτερη εφημερία που έχει καταγραφεί ποτέ σε νοσοκομείο του κόσμου: 734 μέρες.

Ο γιατρός μιλάει στα Γερμανικά και αναφέρει τα εξής:

«Πέμπτη 9/10 πίσω μου βλέπετε τα ερείπια του νοσοκομείου Αλ Σίφα. Πάνω δεξιά βλέπετε στον δεύτερο όροφο ήταν το γραφείο μου στο κατεστραμμένο πια κτίριο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα.

Πριν ακριβώς δυο χρόνια κληθήκαμε από αυτό το γραφείο να μεταβούμε στις αίθουσες των χειρουργείων και έκτοτε βρισκόμαστε σχεδόν μόνο σε χειρουργικές αίθουσες και σε διάφορα νοσοκομεία της Γάζας. Για να βοηθήσουμε τραυματισμένους, να σταματήσουμε αιμορραγίες, για να σώσουμε ζωές. Με τη σημερινή μέρα τελειώνει η πιο μακρόχρονη υπηρεσία (βάρδια, εφημερία) σε αγγειοχειρουργική μονάδα νοσοκομείου στον κόσμο και στην ιστορία».

Γάζα, 734 μέρες: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη εφημερία στην ιστορία [βίντεο]

