Γάζα, 734 μέρες: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη εφημερία στην ιστορία [βίντεο]

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στα χέρια της «Εφ.Συν.» από τον αρχίατρο του ισοπεδωμένου νοσοκομείου Αλ Σίφα, Αχμέντ Αμπουνάντα, το οποίο έχει καταγραφεί προχθές Πέμπτη, στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Με φόντο τα ερείπια του νοσοκομείου ο Αμπουνάντα κάνει γνωστό πως με τον τερματισμό (;) των βομβαρδισμών έλαβε τέλος και η μεγαλύτερη εφημερία που έχει καταγραφεί ποτέ σε νοσοκομείο του κόσμου: 734 μέρες.

Γάζα, 734 μέρες: Η μεγαλύτερη εφημερία στην ιστορία έλαβε τέλος.

Αχμέντ Αμπουνάντα: «Πέμπτη 9/10 πίσω μου βλέπετε τα ερείπια του νοσοκομείου Αλ Σίφα... Με τη σημερινή μέρα τελειώνει η πιο μακρόχρονη υπηρεσία σε αγγειοχειρουργική μονάδα νοσοκομείου στην ιστορία». pic.twitter.com/RzZD3lryeX — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 11, 2025

Ο γιατρός μιλάει στα Γερμανικά και αναφέρει τα εξής:

«Πέμπτη 9/10 πίσω μου βλέπετε τα ερείπια του νοσοκομείου Αλ Σίφα. Πάνω δεξιά βλέπετε στον δεύτερο όροφο ήταν το γραφείο μου στο κατεστραμμένο πια κτίριο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα.

Πριν ακριβώς δυο χρόνια κληθήκαμε από αυτό το γραφείο να μεταβούμε στις αίθουσες των χειρουργείων και έκτοτε βρισκόμαστε σχεδόν μόνο σε χειρουργικές αίθουσες και σε διάφορα νοσοκομεία της Γάζας. Για να βοηθήσουμε τραυματισμένους, να σταματήσουμε αιμορραγίες, για να σώσουμε ζωές. Με τη σημερινή μέρα τελειώνει η πιο μακρόχρονη υπηρεσία (βάρδια, εφημερία) σε αγγειοχειρουργική μονάδα νοσοκομείου στον κόσμο και στην ιστορία».