Ο αιμοσταγής «Μπίμπι» τορπιλίζει την ειρήνη

Ξεκίνησαν χτες οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων διαπραγματευτών στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και ο κόσμος όλος κρατά την ανάσα του. Καθώς συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την αιματηρή επιχείρηση «Πλημμύρα του αλ-Ακσά» της παλαιστινιακής αντίστασης και την έναρξη των τρομακτικών ισραηλινών αντιποίνων, και για πρώτη φορά από την περασμένη άνοιξη, όταν το Ισραήλ ποδοπάτησε μονομερώς την προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας, υπάρχουν αρκετές ελπίδες για τερματισμό της γενοκτονίας και ειρήνευση στη μαρτυρική Γάζα –έστω και με βάση το «μονόπαντο» και καθ’ όλα προκλητικό για τους Παλαιστινίους σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται πληροφορίες από το θέρετρο του νότιου Σινά, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη «δημιουργία των συνθηκών» για το μόνο άμεσα υλοποιήσιμο μέρος του σχεδίου Τραμπ - αυτό που αφορά μια πιθανή ανταλλαγή που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων, νεκρών και ζωντανών, σε αντάλλαγμα για πάνω από 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους, από τους περίπου 14.000 που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται και 250 «υψηλής αξίας» ισοβίτες.

Ολα τα υπόλοιπα σημεία του σχεδίου, περιλαμβανομένων και αυτών στα οποία... μισοσυμφώνησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με πολλούς αστερίσκους η Χαμάς, όπως ο αφοπλισμός και η παράδοση της εξουσίας σε «τεχνοκρατική» κυβέρνηση, είναι κυριολεκτικά στον αέρα και προφανώς θα αποτελέσουν αντικείμενο σκληρότατης διαπραγμάτευσης, που -όπως γράψαμε και προχτές- τώρα μόλις αρχίζει: η Παλαιστινιακή Αντίσταση δεν παραδίδει τα όπλα της, ούτε πρόκειται μετά από τόσες τρομερές θυσίες να βάλει μόνη της ταφόπλακα στα δίκαια εθνοαπελευθερωτικά αιτήματα όλων των Παλαιστινίων, παρά τις αδιάκοπες απειλές του Τραμπ και φυσικά τους συνεχιζόμενους φονικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Το νέο «φορμάτ»

Αλλωστε ο Νετανιάχου δεν κρύβει την οργή του για την ευκολία με την οποία ο Αμερικανός συνεργός του στη γενοκτονία αποδέχτηκε το νέο «φορμάτ» των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς, που χαλάει όλο το «νικηφόρο» αφήγημα περί δήθεν συντριβής της Αντίστασης ανήμερα της επετείου, μετά από τόσες θηριωδίες και άκαρπους λεονταρισμούς για εξόντωση ολόκληρης της Γάζας, προσάρτηση της Δυτικής Οχθης και πάει λέγοντας. Γι’ αυτό άλλωστε ο «Μπίμπι» όχι μόνο ξανάρχισε σχεδόν αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αλλά και στον Λίβανο, ώστε να δείξει στους σκληρούς σιωνιστές εταίρους του ότι αυτός κάνει κουμάντο, αλλά και διέταξε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή τον «αντ’ αυτού» υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, που θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του, να μην ταξιδέψει στην Αίγυπτο, σε μια εμφανή προσπάθεια να «τορπιλίσει» και αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με το Reuters, μάλιστα, ο Ντέρμερ θα συμμετάσχει αρχικά «εξ αποστάσεως», μέσω βίντεο, και μόνο αργότερα... ίσως συμμετάσχει αυτοπροσώπως, αν το αφεντικό του το κρίνει πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν «ομαλά»!

Ο Τραμπ πάντως δεν το βλέπει έτσι και, πιεζόμενος από τους μουσουλμάνους εταίρους του αλλά και την αμερικανική κοινή γνώμη, όπου ακόμα και πολλοί «σκληροί» Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν για ειρήνευση, στέλνει εσπευσμένα στην Αίγυπτο τόσο τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, όσο και τον προεδρικό γαμπρό Τζάρεντ Κούσνερ.

Οπως προαναφέραμε, τα «αγκάθια» είναι πάρα πολλά και το πραγματικό παζάρι μόλις τώρα ξεκινά. Και μπορεί o Αμερικανός πρόεδρος να έγραψε πως «η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», αλλιώς «θα πάνε όλα χαμένα», αλλά και ο ίδιος ξέρει πως οι αμέτρητες θολές περιοχές του σχεδίου δεν πρόκειται να επιλυθούν ως διά μαγείας. Αλλωστε μόνο ένας ηγέτης με το απύθμενο θράσος του Τραμπ θα μπορούσε να επικαλείται ως προσωπική του επιτυχία το «πάγωμα των βομβαρδισμών», ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο οι ασυγκράτητοι σιωνιστές σκότωσαν περισσότερους από 24 Παλαιστίνιους - ανάμεσά τους και αρκετούς αμάχους που περίμεναν στις ουρές του τρόμου για λίγο φαγητό, ενώ όλα τα μεθοριακά περάσματα παραμένουν κλειστά και η τεχνητή λιμοκτονία κορυφώνεται. Τι χειρότερο μπορεί αλήθεια να πάθουν οι Παλαιστίνιοι - να τους βομβαρδίσουν μήπως και οι ίδιες οι ΗΠΑ, όπως έκαναν με την Υεμένη ή στον... ατυχή πόλεμο του Ιουνίου με το Ιράν;

Μερική αποδοχή

Οσο αισιόδοξος κι αν δηλώνει λοιπόν ο μονίμως αυτοθαυμαζόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή – ξεκινώντας από την εύθραυστη υποστήριξη των αραβικών κρατών στο σχέδιό του και καταλήγοντας στην υποτίθεται άρρηκτη συμμαχία του με τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται διαρροές από δύο κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο συνένοχοι μόνο που δεν βρίστηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Νετανιάχου για να του πει τα καλά νέα της... μερικής αποδοχής από τη Χαμάς: «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να “γιορτάσουμε” και πως δεν σημαίνει τίποτα», και ο Τραμπ απάντησε έντονα: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμημενα αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Δέξου το»!

Τι είχε συμβεί; Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου περίμενε πως ο Τραμπ θα εκλάμβανε την απάντηση της Χαμάς, και ιδιαίτερα την άρνησή της να παραδώσει τα όπλα, ως απόρριψη του σχεδίου και πως η Ουάσινγκτον θα του έδινε το πράσινο φως για διαιώνιση της σφαγής, καθώς μόνον έτσι μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία. Αλλά ο Τραμπ τον αιφνιδίασε, λέγοντάς του ότι οι συνομιλίες στην Αίγυπτο ήταν μονόδρομος -«ή τώρα ή ποτέ!»– και αναγκάζοντάς τον να συναινέσει με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και από τις διαρροές τόσο στο Axios όσο και στο CNN προκύπτει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν «πολύ σκληρή και αποφασιστική» και ότι ο Τραμπ είναι, λέει, «ιδιαίτερα ενοχλημένος»...

Ολα αυτά φυσικά εντάσσονται σε ένα γενικότερο αφήγημα «απομάκρυνσης» και «δυσαρέσκειας» του Τραμπ (και παλιότερα του Genocide Joe Μπάιντεν) με τον Νετανιάχου, το οποίο έχουμε ξαναδεί τους τελευταίους μήνες και προφανώς είναι κομμάτι μιας διαρκούς προπαγανδιστικής καμπάνιας για «αναβάπτιση» του Αμερικανού προέδρου σε δήθεν αντικειμενικό και δίκαιο μεσολαβητή, προσπάθεια που φυσικά δεν πείθει κανέναν. Αυτό που σίγουρα ισχύει, όμως, είναι πως η τυφλή και άκριτη στήριξη στο σιωνιστικό κράτος και τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα, αλλά και στη συνεχή επέκταση της σύγκρουσης πολύ πέρα από τα σύνορα της κατεχόμενης Παλαιστίνης, έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πρωτοφανή απομόνωση και σαμποτάρει το μόνο ιερό και όσιο που πραγματικά πιστεύει και σέβεται ο Τραμπ, τις μεγάλες μπίζνες με τους δισεκατομμυριούχους πετρελαιάδες του Κόλπου.