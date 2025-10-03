Global Sumud Flotilla: Υποκρισία Γεραπετρίτη μετά τα βίντεο του αίσχους από τον Μπεν Γκβιρ

Tα πλάνα με εξευτελισμό ακτιβιστών, ανάμεσά τους Έλληνες πολίτες και βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, ανάγκασαν το ΥΠΕΞ να προχωρήσει σε γραπτό διάβημα προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Το απόγευμα της Παρασκευής, σχεδόν δύο 24ωρα αφού ο στολίσκος Global Sumud Flotilla δέχθηκε παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη, απαγωγή πληρωμάτων και αποκοπή επικοινωνιών, το υπουργείο Εξωτερικών υπό την ηγεσία του Γιώργου Γεραπετρίτη εξέδωσε μια γενικόλογη και επιεικέστατη ανακοίνωση για τον σκαιό τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι συμπεριφέρεται η ισραηλινή κυβέρνηση στους ακτιβιστές της νηοπομπής. Έναν τρόπο ο οποίος προσβάλει το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια αλλά και την ίδια την κυριαρχία του ελληνικού λαού - δεδομένου ότι το θέμα αφορά και βουλεύτριά του.

Σε δύο νέα βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο γνωστός για τις ασχημονίες του ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να χλευάζει τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του και να τους αποκαλεί «τρομοκράτες». Μιλώντας μέσα από την ισραηλινή φυλακή Νεγκέβ μετά τη σύλληψη των συμμετεχόντων στον στόλο, ο Γκιβρ φαίνεται να λέει: «Όπως υποσχέθηκα, όσοι συμμετείχαν στον στολίσκο και υποστήριξαν την τρομοκρατία έχουν τις ίδιες συνθήκες και μεταχείριση με τους τρομοκράτες στη φυλακή του Νεγκέβ».

Το ένα από τα δύο βίντεο έφερε στο φως ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που λοιδωρούνται δέσμια και μάλιστα σε... παγκόσμια αναμετάδοση, περιλαμβάνεται και μέλος της Βουλής των Ελλήνων, συγκεκριμένα η βουλευτής Φλώρινας του κόμματός του Πέτη Πέρκα. Στην ανάρτησή του ο κ. Χαρίτσης κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για την επιλογή της να μην κάνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής την παραμικρή ενέργεια υπέρ του στόλου αλλά και της κ. Πέρκα, παρά τη θεσμική ιδιότητα της τελευταίας, και ερμηνεύει την απραξία αυτή ως δουλοπρέπειά της προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Μπεντζαμίν Νετανιάχου.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί ακόμη το γεγονός ότι η ελληνική διπλωματία στην αντίδρασή της σπεύδει πρώτα να μας ενημερώσει ότι αντιπροσωπεία της επισκέφθηκε τους ακτιβιστές, και μετά να καταδικάσει τις αθλιότητες του Γκβιρ.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Τα δύο βίντεο:

Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.



Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η… pic.twitter.com/kffNLQtrP4 — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) October 3, 2025

Ο γνωστός για τις ασχημονίες του ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε βίντεο χλευάζει και αποκαλεί τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Su,ud Flotilla. pic.twitter.com/qmZJdZj0LC — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 3, 2025

Η ανάρτηση του κ. Χαρίτση:

«Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία.

Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων.

Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα.

Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά.

Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται «τρομοκράτης»; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;

Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;

Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Η σχετική ανακοίνωση του «March to Gaza Greece»:

«Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα αποτρόπαιο βίντεο τις τελευταίες ώρες. Σε αυτό, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, περιφέρεται μπροστά στα απαχθέντα πληρώματα του Global Sumud Flotilla, τους βρίζει και τους αποκαλεί τρομοκράτες. Δεν φτάνει που το Ισραήλ απήγαγε 450 πολίτες από 47 διαφορετικές χώρες και τους μετέφερε με τη βια στο Ισραήλ κατηγορώντας τους για παράνομη είσοδο σε μια χώρα στην οποία δεν ήθελαν να εισέλθουν και οποία μεταφέρθηκαν ακούσια, δεν φτάνει που προχώρησε σε μία ακόμα πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα, τώρα προσπαθεί να εξευτελίσει και να προσβάλλει όσους αιχμαλώτισε. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης και ελευθερίας απάντησαν όπως έπρεπε, φωνάζοντας συνθήματα και διεκδικώντας τα δικαιώματα τους.

Φυσικά, δεν μας προξενεί κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Μιλάμε για ένα κράτος που δύο χρόνια τώρα διαπράττει γενοκτονία, έχει σκοτώσει πάνω από 60 χιλιάδες αμάχους, έχει ισοπεδώσει δεκάδες σχολεία, νοσοκομεία και χιλιάδες σπίτια, πάντα στο όνομα της "αυτο-άμυνας". Μιλάμε για ένα κράτος που έχει επιβάλλει λιμό αλλά και παράνομο αποκλεισμό για 41 χρόνια στη θάλασσα της Γάζας και επιτίθεται σε ειρηνικές αποστολές, όπως το Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα προς τον παλαιστινιακό λαό. Ο δε Μπεν Γκβιρ, αποκάλεσε "αντισημιτικό" το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και αρνείται να το αναγνωρίσει ως θεσμό εξαιτίας των αποφάσεων του ενάντια στην ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη. Η περιφρόνηση του Μπεν Γκβιρ προς το διεθνές δίκαιο τον έχει καταστήσει άξιο μέλος της κυβέρνησης Νετανιάχου η οποία συνολικά είναι αφοσιωμένη στην καταπάτηση κάθε διάταξης του διεθνούς δικαίου — και τα πάει εξαιρετικά από αυτή την άποψη.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ και ο συνολικός τρόπος αντιμετώπισης των μελών του Global Sumud Flotilla μέσα στον χώρο κράτησης συνιστά μια ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς τέτοιες πράξεις είναι αντίθετες τόσο με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) όσο και με Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (UNCAT), αλλά και με τους Πρότυπους Ελάχιστους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των Κρατουμένων, τους γνωστούς ως Κανόνες Νέλσον Μαντέλα, τους οποίους το Ισραήλ όχι μόνο δεν τηρεί, αλλά έχει ως κρατούμενο υπό αυτές τις παράτυπες αυτές συνθήκες και τον εγγονό του Nkosi Zwelivelile "Mandla" Mandela. Σημειώνουμε, δε, πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και μέλη του ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, όπως η βουλεύτρια και μέλος της ελληνικής αποστολής Πέτη Πέρκα, και λόγω του θεσμικού τους ρόλου, η συγκεκριμένη αντιμετώπισή τους από το κράτος του Ισραήλ οδηγεί και σε επιπρόσθετες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Τι έχουν να πουν τώρα η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτοί είναι οι «στρατηγικοί εταίροι» που θαυμάζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπτετρίτης. Με αυτούς διατηρεί "συμφωνία σύνδεσης" η ΕΕ ακόμα και σήμερα και δεν τολμάει έστω να συζητήσει την ακύρωση της. Με αυτούς πραγματοποιούν σήμερα εμπόριο όπλων μια σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πιλότους αυτού του στρατού βοηθάει να εκπαιδευτούν το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για ιστορική ντροπή η συνεχιζόμενη συνεργασία με αυτή την κυβέρνηση των δολοφόνων και των πειρατών. Σήμερα, χάρη στον αγώνα του Global Sumud Flotilla, όλο και περισσότεροι και περισσότερες καταλαβαίνουν την άμεση ανάγκη της διακοπής εμπορικών, διπλωματικών και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ, καταλαβαίνουν το ηθικό κόστος που συνεπάγεται η συμπαιγνία στη γενοκτονία.

Ευτυχώς οι κοινωνίες δεν ακολουθούν τους θεσμούς προς τον βούρκο αλλά επιλέγουν την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια. Το έδειξαν με τις έκτακτες πορείες το βράδυ της Τετάρτης σε μια σειρά πόλεις της Ευρώπης — και με χιλιάδες κόσμο έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα στις 12 το βράδυ. Το έδειξαν ξανά χθες, με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε 35 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και τεράστια πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία παρά τις προσπάθειες τρομοκράτησης από τα ΜΑΤ. Θα το δείξουν ξανά τις επόμενες μέρες και στον διαρκή αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης».