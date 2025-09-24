Κύμα οργής για την πειρατική επίθεση στο Flotilla - Προκλητική σιγή Αθήνας

Οι σοβαρές καταγγελίες πως η επίθεση στο Flotilla έγινε εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR) δεν συγκινούν την κυβέρνηση • Η Ιταλία έστειλε φρεγάτα και η κυβέρνηση πετάει χαρταετό • Διεθνής καταδίκη για την τρομοκρατική επίθεση • Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση, πλην ΠΑΣΟΚ.

Ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ο οποίος απαρτίζεται από περίπου 50 πλοία και πολίτες από δεκάδες χώρες και κατευθύνεται προς τη Γάζα με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, δέχτηκε πειρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας με εκρηκτικούς μηχανισμούς ενώ έπλεαν νότια της Κρήτης.

Το March to Gaza σε έκτακτη ανακοίνωσή του κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει την προστασία των ανθρώπων, η ζωή των οποίων τέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο από την τρομοκρατική επίθεση, καθώς, όπως καταγγέλλει, η επίθεση έγινε ενώ ο στόλος έπλεε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR).

Μέχρι στιγμής, η μόνη απάντηση που ήρθε από τις ελληνικές αρχές ήταν μέσω...πηγών, οι οποίες περιορίστηκαν να αναφέρουν πως η επίθεση έγινε σε διεθνή ύδατα, πως στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex και ότι δεν παρατηρήθηκαν ζημιές.

Το Global Sumud Flotilla βέβαια παρουσιάζει μια τρομοκρατική νύχτα, η οποία είχε ως συνέπεια «σοβαρές ζημιές και εκτεταμένη παρεμπόδιση των επικοινωνιών».

Σε επιστολή τους προς τον ΟΗΕ ανέφεραν πως έγιναν τουλάχιστον 13 εκρήξεις πάνω και κοντά σε πλοία, καθώς και σκόπιμη διακοπή των επικοινωνιών, πάνω από 15 χαμηλές διελεύσεις από drones πάνω από το πλοίο Alma μέσα σε 24 ώρες καθώς και ρίψεις αντικειμένων από drones και αεροσκάφη σε τουλάχιστον 10 πλοία, ενώ το πλήρες εύρος των ζημιών αναμένεται να εκτιμηθεί.

Επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης, η αποστολή Global Sumud Flotilla υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις σε ανθρωπιστική αποστολή «συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Υπό το φως της εν εξελίξει 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να εντάξουν τις επιθέσεις στη νηοπομπή στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και να υιοθετήσουν ψήφισμα που θα αντιμετωπίζει αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΟΗΕ: Να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την επίθεση

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Θαμίν Αλ-Χιτάν, ανταποκρίθηκε άμεσα στην επιστολή του ανθρωπιστικού στόλου καταδικάζοντας την επίθεση και στέλνοντας μήνυμα στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Οι επιθέσεις και οι απειλές εναντίον εκείνων που προσπαθούν να παραδώσουν βοήθεια και να στηρίξουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν από πείνα και λιμοκτονία ξεπερνούν κάθε φαντασία. Πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη, αμερόληπτη και ενδελεχής έρευνα για τις αναφερόμενες επιθέσεις και την παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα κατά του στολίσκου Global Sumud που κατευθύνεται στη Γάζα. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, και όσοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις να λογοδοτήσουν. Ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ οφείλει να διασφαλίσει την παροχή τροφίμων και ιατρικού υλικού στον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων, ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία πρέπει να παραδίδονται άμεσα και χωρίς εμπόδια. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τιρκ, καλεί το Ισραήλ να άρει επειγόντως τον αποκλεισμό της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας με κάθε δυνατό μέσο», ανέφερε η ανακοίνωσή του.

Επιστολή καταδίκης της επίθεσης από 202 Ευρωπαίους πολιτικούς

Στους 202 ανέρχονται οι βουλευτές και προβεβλημένοι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδίκασαν άμεσα την τρομοκρατική επίθεση στο Flotilla.

Οι συγκεκριμένοι απέστειλαν επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Αντόνιο Κόστα και στην Μάγια Κόστελατς, διευθύντρια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ζητώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία του στόλου.

Σημειώνεται πως από την Ελλάδα, ο μόνος που υπογράφει την επιστολή είναι γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση πετάει χαρταετό, ενώ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για το σημείο όπου έγινε επίθεση, η ακροδεξιά ιταλική κυβέρνηση επέδειξε γρηγορότερα αντανακλαστικά, καθώς ανακοίνωσε πως θα στείλει φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού για να συνοδεύσει τον στόλο και να προστατεύσει τους Ιταλούς πολίτες που συμμετέχουν στον στόλο.

«Σε μια δημοκρατία, οι διαδηλώσεις και οι μορφές διαμαρτυρίας πρέπει να προστατεύονται, όταν διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και χωρίς βία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Την ίδια στιγμή, το Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τα πληροφοριακά του συστήματα δέχθηκαν επίθεση από έναν «βομβαρδισμό με mail» πλημμυρίζοντας τους διακομιστές του μετά την επίθεση στον στολίσκο.

Ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης, πλην ΠΑΣΟΚ

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση, η οποία αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ανάλγητη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, σύσσωμα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης καταδίκασαν την επίθεση και κάλεσαν την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, να προστατέψουν τον στόλο.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε με ανακοίνωσή του την αντιδρασή του τόσο για τις ενέργειες των ισραηλινών Αρχών, όσο και για τη στάση που τηρεί η ελληνική κυβέρνηση.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla ο οποίος, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά της Κρήτης. Περιμένουμε επίσημη και άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με το περιστατικό, όπως και για τις κινήσεις που έκανε για τη διασφάλιση των πλοίων και των επιβατών τους. Δεν μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να δρα ανεξέλεγκτα, με απειλές και παρενοχλήσεις, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σιωπά, τη στιγμή μάλιστα που η ιταλική κυβέρνηση όχι μόνο καταδίκασε ήδη την επίθεση, αλλά και απέστειλε φρεγάτα στο σημείο για την προστασία των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό να μετατρέπει το διεθνές δίκαιο σε κουρελόχαρτο, προκειμένου να συνεχίσει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα ανενόχλητη», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για πολύ σοβαρές καταγγελίες έκανε λόγο το ΚΚΕ, καλώντας τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχη επίθεση.

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές», ανακοίνωσε ο Περισσός.

Επιστολή με επείγον αίτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βασίλη Κικίλια απέστειλε η Νέα Αριστερά ζητώντας, με κατεπείγοντα χαρακτήρα, από την κυβέρνηση να στείλει το ναυτικό για να συνοδεύσει τον διεθνή στόλο.

Το ΜέΡΑ25 εξέδωσε οργισμένη αντίδραση εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και καταγγέλοντας την στάση της χώρας απέναντι στο Ισραήλ.

«Η επίθεση με drones ανοιχτά της Κρήτης, σε ύδατα που ελέγχονται από την Ελλάδα, αναδεικνύει την απόλυτη αποτυχία της πολιτικής για στρατηγική σύνδεση με το Ισραήλ, ως δήθεν εχέγγυο αμυντικής προστασίας. Το Ισραήλ επιχειρεί απροειδοποίητα μέσα σε διεθνή ύδατα, την ίδια ώρα που η θλιβερή ελληνική κυβέρνηση αρνείται να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα, που είναι η μόνη που μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια της χώρας. Ως ΜέΡΑ25 καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό την τρομοκρατική επίθεση στα οκτώ πλοιάρια του στόλου αλληλεγγύης και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι σε πειρατικές ενέργειες που πραγματοποιούνται ανοιχτά της Κρήτης, δίπλα στα χωρικά της ύδατα. Για τις κοινωνίες είναι η ώρα των κινητοποιήσεων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας για τον στόλο της αλληλεγγύης», ανέφερε μεταξύ η ανακοίνωση του κόμματος.