Ανένδοτος ο Νετανιάχου παρά το «κύμα» αναγνώρισης της Παλαιστίνης από τη Δύση

Το πολιτικό σύστημα του Ισραήλ αδιαφορεί για το «τσουνάμι» αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, την ίδια ώρα που πληθαίνουν οι προβληματισμοί για τη διπλωματική απομόνωση • Η γενοκτονία συνεχίζεται...

Το κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και οι διαμαρτυρίες ενάντια στην εν εξελίξει γενοκτονία προκαλούν μαζικές αντιδράσεις στο εξωτερικό, αλλά και εκνευρισμό στο Ισραήλ και την πολιτική του ηγεσία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τις διπλωματικές κινήσεις των δυτικών κρατών «απολύτως παράλογες» και «ανταμοιβή στην τρομοκρατία», ενώ ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε ότι οι «δυνάμεις του σκότους θα ενθαρρυνθούν». Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης χρησιμοποίησαν παρόμοια γλώσσα. Για παράδειγμα ο επικεφαλής του κεντρώου Γες Ατίντ, Γιαίρ Λαπίντ, χαρακτήρισε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «διπλωματική καταστροφή, κακή κίνηση και ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία παρά την πίεση των αναγνωρίσεων. «Αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου τη χάραξη πολιτικής», εκτιμά ο Γιακόβ Αμιντρόρ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου και αναλυτής στο Jerusalem Institute for Strategic Studies, ένα συντηρητικό think tank.

Η γενοκτονική κυβέρνηση του Νετανιάχου είναι η πιο ακραία, συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξαρτάται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο από υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα και από ακραίες φράξιες σιωνιστών, οι οποίες έχουν ένα διαφορετικό σχέδιο για την εδαφική σύνθεση του Ισραήλ και τις μελλοντικές επιδιώξεις της χώρας. Σύμφωνα με τον Guardian, καμία «πτέρυγα» της κυβέρνησης δεν πρόκειται να ευαισθητοποιηθεί.

Ο Γκιντεόν Ραχάτ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του θα ενισχυθούν από το «διπλωματικό τσουνάμι», όπως το αποκαλούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ισραήλ που ανησυχούν για τη διεθνή απομόνωση, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι υποστηρικτές του Νετανιάχου και δεν ανήκουν στη εκλογική βάση του», πρόσθεσε.

Εκλογές πριν τον Νοέμβριο του 2026

Αυτό ενδέχεται να αλλάξει όσο η χώρα απομονώνεται στη διπλωματική σκηνή και όσο πλησιάζουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τον Νοέμβριο του 2026. Παραμένει γρίφος ο τρόπος που θα ψηφίσουν οι κεντρώοι ψηφοφόροι.

Η δρ. Σίρα Έφρον, καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης του Ισραήλ και ανώτερη ερευνήτρια στη Rand Corporation, δήλωσε ότι η αναγνώριση θεωρείται στο Ισραήλ ως «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος». «Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι "αν είσαι υπέρ της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων, τότε είσαι αναγκαστικά εναντίον του Ισραήλ"», είπε στον Guardian. «Ο φόβος είναι ότι αν αυτό μπορεί να συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία, τότε μπορεί να συμβεί οπουδήποτε».

Ο Έφρον δήλωσε ότι η λύση των δύο κρατών είναι πλέον «τοξική για τους Ισραηλινούς», αν και οι δημοσκοπήσεις έδειξαν υψηλά επίπεδα υποστήριξης για κάποιο είδος «διαχωρισμού», υποδηλώνοντας ότι η πολιτική της τρέχουσας κυβέρνησης δεν αντιπροσωπεύει αυτό που επιθυμεί η πλειονότητα των Ισραηλινών.

Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να προβεί σε αντίποινα εναντίον των χωρών που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη, ιδίως της Γαλλίας. Οι επιλογές που εξετάζει το Τελ Αβίβ περιλαμβάνουν την απέλαση διπλωματών και το κλείσιμο προξενείων στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι ο Νετανιάχου θα προχωρήσει στην πλήρη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, αν και οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο απίθανο, εν μέρει επειδή αραβικές δυνάμεις όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει ότι αυτό θα ξεπερνούσε τα όρια.

Αξιωματούχοι στο Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι ο Νετανιάχου θα λάβει απόφαση για το πώς θα ανταποκριθεί μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στο τέλος του μήνα.