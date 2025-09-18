«Η κόλαση θα ήταν πιο ευσπλαχνική»: Το Ισραήλ σαρώνει την πόλη της Γάζας

Ξεπέρασαν τους 65.000 τα καταγεγραμμένα θύματα της γενοκτονίας, με τον στρατό να σκοτώνει τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιους σε όλη τη Λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων 61 στην πόλη της Γάζας το βράδυ • Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εκτοπισμένων κατοίκων, «είναι λες και είμαστε στην κόλαση - αν και η κόλαση θα ήταν πιο ευσπλαχνική».

Την ώρα που διεθνείς οργανισμοί αναγκάζονται να πιέσουν το Ισραήλ και να μιλήσουν επίσημα για γενοκτονία – δύο χρόνια μετά, ο στρατός συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την χερσαία επίθεση με στόχο την κατάληψη και τον πλήρη έλεγχο της πόλη της Γάζας.

Εντείνονται οι πιέσεις για εμπάργκο κατά του Ισραήλ • Η ΜΚΟ κατονομάζει ενδεικτικά 15 εταιρείες - κολοσσούς που συμβάλλουν στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και στο απαρτχάιντ του Ισραήλ.https://t.co/dWeQMCJuhQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 18, 2025

Παράλληλα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι φεύγουν μαζικά από τη γη τους με όποιο μέσο διαθέτουν, με τα πόδια, με ποδήλατα ή με οχήματα, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ενταθεί. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από χθες, οι 61 εκ των οποίων στην πόλη της Γάζας, ανεβάζοντας τους νεκρούς στους 65.062.

Με νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη πως άρχισε μείζονα χερσαία και αεροπορική επιχείρηση με σκοπό να αφανίσει τη Χαμάς.

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις»

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέρα και νύχτα, με τα πόδια, με επιβατικά αυτοκίνητα, με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με φορτηγά, Παλαιστίνιοι με κάποια υπάρχοντά τους έφευγαν χθες από την πόλη της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, κατά οπτικό υλικό του AFP.

Όμως η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες».

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», σημείωσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο. Ωστόσο, πολλοί είναι οι κάτοικοι που παραμένουν στα σπίτια τους, καθώς κυριαρχεί ο φόβος πως όπου και να πάνε, θα σκοτωθούν.

«Αρκετά!»

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Χθες η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 41 στην πόλη της Γάζας.

Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, καθώς κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός, που λέει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, διατάχτηκε να διώξει τη Χαμάς από την ομώνυμη πόλη, που παρουσιάζεται ως ένα από τα τελευταία ισχυρά οχυρά του κινήματος στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Από προχθές Τρίτη, ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, εν προκειμένω της πολιτικής προστασίας και του ισραηλινού στρατού.

Σμότριτς: Η Γάζα είναι ένας «πλούτος» – Μιλώ με τις ΗΠΑ για την διαίρεσή της

Και ενώ στη Γάζα, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο, ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαρακτήρισε τη Λωρίδα της Γάζας ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων», δηλώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για τον τρόπο διαχωρισμού της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «ένα χρυσωρυχείο ακινήτων» στη Γάζα που «πληρώνει από μόνο του» και «έχω ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», φέρεται να είπε ο ακροδεξιός υπουργός, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, σε συνέδριο για ακίνητα στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο. Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, μεγάλο μέρος του μόνιμα. Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια να μετοικήσει τη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του προωθούν ενεργά σχέδια για να το πράξουν.