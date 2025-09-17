Διπλωματικός πυρετός για τα πυρηνικά του Ιράν

Λήγει το τελεσίγραφο που είχαν δώσει οι ευρωπαίοι στον Ιράν για να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Τηλεφωνική επικοινωνία προγραμματίζεται για σήμερα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Ιρανού ομολόγου τους για να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ πλησιάζει στην εκπνοή της η προθεσμία για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο γαλλική διπλωματική πηγή.

«Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της (ομάδας) Ε3 θα έχουν επικοινωνία αυτή την Τετάρτη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να λάβει χώρα στις 11:45 (ώρα Γαλλίας, 12:45 ώρα Ελλάδας).

Στις 30 Αυγούστου, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν περιθώριο ενός μήνα στο Ιράν για να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποφύγει έτσι την εκ νέου επιβολή κυρώσεων που έχουν αρθεί εδώ και 10 χρόνια.

Οι τρεις αυτές χώρες --Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, μια ομάδα γνωστή ως Ε3-- ενεργοποίησαν τότε τον λεγόμενο μηχανισμό "snapback". Αυτός επιτρέπει την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας με βάση τη διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2015 και επικυρώθηκε τότε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ισχύς του κειμένου του 2015 λήγει τον Οκτώβριο.

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου πρέπει να «διαλυθεί πλήρως»

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει να «διαλυθεί πλήρως», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ σε ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ στη Βιέννη. «Για την περίπτωση που δεν έχει ήδη γίνει αρκετά σαφές, θα διατυπώσω ξανά τη θέση των ΗΠΑ για το Ιράν», σημείωσε ο Κρις Ράιτ. «Η πορεία πυρηνικών όπλων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου κάθε εμπλουτισμού (ουρανίου) και δυνατοτήτων επανεπεξεργασίας (πλουτωνίου), πρέπει να διαλυθεί πλήρως», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συμφώνησαν σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας», ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρέτισαν τη συμφωνία που επετεύχθη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας διασφαλίσεων. «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ είναι ουσιώδης για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει αποκλειστικά ειρηνικό» πρόσθεσε.